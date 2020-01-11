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Формула 3 / Отчет об этапе

Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3

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Мазепина лишили подиума в азиатской Формуле 3
Автор:
11 янв. 2020 г., 08:43

По ходу второго этапа зимнего первенства, который состоялся на трассе в Дубае, российский гонщик боролся в начале первой десятки, но так и не смог увезти домой призовой трофей.

В этот уик-энд состоялся второй этап Азиатской Формулы 3. Сезон этой серии состоит из пяти этапов по три гонки в каждой и проходит с декабря по февраль.

В квалификациях ко всем трем гонкам доминировали пилоты команды Hitech, за которую выступает Никита Мазепин. Россиянин дважды занимал второе место на стартовой решетке, но реализовать этот результат в хорошую позицию на финише не смог.

В первом заезде Никита пропустил несколько соперников и финишировал четвертым. Вторую гонку, которая прошла на мокрой трассе, он тоже закончил четвертым, стартовав хуже соперников. 

Третий заезд для Мазепина мог стать самым удачным. Россиянин стартовал с шестого места и последовательно отыгрывал позиции, а после столкновения Джейка Хьюза с Джеком Дуэном даже оказался лидером, пока не уступил это звание Ю Канамару.

Никита финишировал вторым, поднялся на подиум и принял участие в пресс-конференции после гонки, однако потом стало известно, что судьи вынесли ему штраф и прибавили пять секунд к результату гонки. В итоге он опустился на шестое место в итоговом протоколе.

После двух этапов Мазепин занимает третье место в личном зачете с 74 очками, опережая Девлина Де Франческо на девять баллов. Первым идет нидерландский гонщик Йоэй Алдерс (126 баллов), который выступает под флагом Гонконга, а вторым – сын пятикратного чемпиона по мотогонкам Джек Дуэн (89 баллов).

Следующий уик-энд пройдет на «Яс-Марине» 17-18 января.

Посмотреть записи всех гонок уик-энда можно на официальном канале серии на YouTube.

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Об этой статье

Серия Ф3 , Формула 3
Пилоты Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

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