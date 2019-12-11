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Формула 3 / Новость

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3

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Мазепин выступит в азиатской Формуле 3
Автор:
11 дек. 2019 г., 12:33

Российский гонщик Формулы 2 примет участие в первом этапе азиатского зимнего первенства, который состоится уже в ближайший уик-энд.

Команда Hitech подтвердила, что прошлогодний вице-чемпион GP3 Никита Мазепин будет представлять ее на первом этапе азиатской Формулы 3, который состоится 13-15 декабря на «Сепанге».

В заявочном листе серии значатся 16 гонщиков. В их числе чемпионка W Series Джейми Чедвик, запасной пилот Haas Пьетро Фиттипальди, а также Татьяна Кальдерон.

Будущий сезон азиатской Ф3 состоит из пяти этапов (по три гонки в каждом) и заканчивается 23 февраля. Помимо двух этапов на «Сепанге» заезды пройдут в Дубае, Абу-Даби и Таиланде. Мазепин пока подтвержден только на первый этап. 

За титул в этой серии FIA присуждает гонщику 18 баллов в Суперлицензию. Сейчас у Мазепина 21 балл. Чтобы принять участие в пятничной тренировке Формулы 1, требуется 25 баллов. А для дебюта в Гран При – 40.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 3
Пилоты Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

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