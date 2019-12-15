Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Вторая гонка через
00 Часов
:
26 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Отчет об этапе

Мазепин впервые в году поднялся на подиум

Поделились
Комментарии
Мазепин впервые в году поднялся на подиум
Автор:
15 дек. 2019 г., 08:59

Дебютировав в азиатской Формуле 3, Никита Мазепин уже во второй гонке уик-энда поднялся на подиум, а по итогам первого этапа вошел в тройку сильнейших.

Первый из пяти этапов зимней серии азиатской Ф3 состоялся на «Сепанге». По итогам трех гонок, участие в которых приняли 16 пилотов, в число лидеров вошел ставший 18-м в дебютном сезоне Формулы 2 Никита Мазепин.

В пятничной гонке, которая прошла на фоне меняющихся погодных условий (и приведшим к вылету Татьяны Кальдерон на мокрой трассе) после старта с шестой позиции россиянин финишировал в шаге от подиума.

Второй заезд также прошел на мокром после дождя асфальте, на котором Никите удалось стартовать намного лучше соперников. Уже на первом круге он поднялся с шестой позиции на вторую, сумев сохранить ее до финиша.

 

Однако по-настоящему боевой для Никиты стала третья гонка. Провалив квалификацию, он стартовал последним, по ходу дистанции прорывался вперед и пересек финишную черту пятым. По совокупности результатов Мазепин занял третье место в зачете, набрав 40 баллов.

Триумфатором первого этапа стал нидерландский гонщик Йоэй Алдерс, который выступает под флагом Гонконга. Чемпион азиатской Формулы Renault победил в первых двух гонках и занял третье место в последней, закрепившись на первой строке в личном зачете с 60 баллами. 

Опередив Мазепина на семь очков, вторым в зачете стал 16-летний сын пятикратного чемпиона MotoGP Джек Дуэн, одержавший победу в третьей гонке уик-энда.

Чемпионка W Series Джейми Чедвик не смогла проявить себя и выше седьмого места не поднималась. Куда лучше получилось у Кальдерон, которая смогла стать четвертой во второй гонке. А вот для резервиста Haas в Ф1 Пьетро Фиттипальди уик-энд завершился без единого очка.

Следующий этап азиатской Ф3 состоится уже в будущем году и пройдет 10-11 января на трассе в Дубае. 

Следующая новость
Шварцман получил награду за титул в Формуле 3

Предыдущая новость

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

2
Формула 1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

3
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

4
Формула 1

Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком

5
Формула 1

Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов

Самое важное:

Мазепин впервые в году поднялся на подиум
F3

Мазепин впервые в году поднялся на подиум

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3
F3

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3
F3

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MGP

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.