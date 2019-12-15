Мазепин впервые в году поднялся на подиум

Первый из пяти этапов зимней серии азиатской Ф3 состоялся на «Сепанге». По итогам трех гонок, участие в которых приняли 16 пилотов, в число лидеров вошел ставший 18-м в дебютном сезоне Формулы 2 Никита Мазепин.

В пятничной гонке, которая прошла на фоне меняющихся погодных условий (и приведшим к вылету Татьяны Кальдерон на мокрой трассе) после старта с шестой позиции россиянин финишировал в шаге от подиума.

Второй заезд также прошел на мокром после дождя асфальте, на котором Никите удалось стартовать намного лучше соперников. Уже на первом круге он поднялся с шестой позиции на вторую, сумев сохранить ее до финиша.

Однако по-настоящему боевой для Никиты стала третья гонка. Провалив квалификацию, он стартовал последним, по ходу дистанции прорывался вперед и пересек финишную черту пятым. По совокупности результатов Мазепин занял третье место в зачете, набрав 40 баллов.

Триумфатором первого этапа стал нидерландский гонщик Йоэй Алдерс, который выступает под флагом Гонконга. Чемпион азиатской Формулы Renault победил в первых двух гонках и занял третье место в последней, закрепившись на первой строке в личном зачете с 60 баллами.

Опередив Мазепина на семь очков, вторым в зачете стал 16-летний сын пятикратного чемпиона MotoGP Джек Дуэн, одержавший победу в третьей гонке уик-энда.

Чемпионка W Series Джейми Чедвик не смогла проявить себя и выше седьмого места не поднималась. Куда лучше получилось у Кальдерон, которая смогла стать четвертой во второй гонке. А вот для резервиста Haas в Ф1 Пьетро Фиттипальди уик-энд завершился без единого очка.

Следующий этап азиатской Ф3 состоится уже в будущем году и пройдет 10-11 января на трассе в Дубае.