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Формула 3 / Бахрейн Отчет о гонке

Мартинс выиграл богатую на события гонку Ф3 в Бахрейне

На второе место прорвался Артур Леклер

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Мартинс выиграл богатую на события гонку Ф3 в Бахрейне
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Виктор Мартинс одержал уверенную победу во второй гонке Формулы 3 в Бахрейне. Он стартовал пятым, на первых кругах вышел на второе место и на 15-ок круге совершил обгон лидировавшего в тот момент Франко Колапинто.

Вторым клетчатый флаг увидел Артур Леклер, который провел блестящую гонку, отыграв 12 позиций. Третьим стал Грегуар Соси.

На первом круге случилось несколько столкновений. Сначала Кайо Колле, уворачиваясь от замедлившегося Зейна Малони, выехал на поребрики и сломал подвеску, но смог дотянуть до боксов. Затем уже с Малони столкнулся Франческо Пицци. Оба гонщика самостоятельно покинули болиды, но чтобы убрать их на трассу выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась, и Смоляр сразу бросился в атаку на Станека в борьбе за третье место. Российский гонщик почти поравнялся с машиной соперника, когда чех стал выдавливать его с трассы. Болиды соприкоснулись, из-за чего у Станека при ударе о понтон машины Смоляра лопнуло заднее колесо. И в этот же момент объявили режим виртуальной машины безопасности из-за вылета Назима Азмана. 

На машине с поврежденным днищем Смоляр продолжил борьбу, но потерял темп. Он пропустил вперед Хуана-Мануэля Корреру и Артура Леклера, но не уступил Айзаку Хаджару: вновь дошло до контакта и вновь у противника россиянина спустило колесо. В итоге Смоляр, стартовавший седьмым и прорвавшийся в какой-то момент на третье место финишировал восьмым, пропустив помимо уже перечисленных соперников еще и Грегуара Соси, а также Оливера Бирмана и в последнем повороте Джека Кроуфорда.

Однако в итоговом протоколе гонки Смоляр значится только 23-м: судя по всему его признали виновным в одном из столкновений и добавили 20 секунд штрафа.

Новость дополняется

Позиция Гонщик Команда Круги Время Очки
1 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 23 -  
2 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 23 1.500  
3 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 23 6.800  
4 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 23 9.000  
5 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 23 11.100  
6 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 23 14.500  
7 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 23 18.700  
8 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 23 23.000  
9 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 23 23.600  
10 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 23 23.800  
11 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 23 26.900  
12 Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 23 28.200  
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 23 30.100  
14 Hunter Yeany Spain Campos Racing 23 33.200  
15 Finland Нико Кари Switzerland Jenzer Motorsport 23 35.000  
16 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 23 35.000  
17 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 23 35.100  
18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 23 35.700  
19 Zak O'Sullivan Carlin 23 36.200  
20 Айртон Симмонс Czech Republic Charouz Racing System 23 36.700  
21 United States Брэд Бенавидес Carlin 23 38.100  
22 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 23 38.300  
23 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 23 38.700  
24 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 23 39.900  
25 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 23 49.700  
26 Enzo Trulli Carlin 23 1'51.600  
  Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 4 19 laps  
  Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1 22 laps  
  Zane Maloney Italy Trident 22    
  Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 22    
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