Мартинс выиграл богатую на события гонку Ф3 в Бахрейне

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Виктор Мартинс одержал уверенную победу во второй гонке Формулы 3 в Бахрейне. Он стартовал пятым, на первых кругах вышел на второе место и на 15-ок круге совершил обгон лидировавшего в тот момент Франко Колапинто.

Вторым клетчатый флаг увидел Артур Леклер, который провел блестящую гонку, отыграв 12 позиций. Третьим стал Грегуар Соси.

На первом круге случилось несколько столкновений. Сначала Кайо Колле, уворачиваясь от замедлившегося Зейна Малони, выехал на поребрики и сломал подвеску, но смог дотянуть до боксов. Затем уже с Малони столкнулся Франческо Пицци. Оба гонщика самостоятельно покинули болиды, но чтобы убрать их на трассу выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась, и Смоляр сразу бросился в атаку на Станека в борьбе за третье место. Российский гонщик почти поравнялся с машиной соперника, когда чех стал выдавливать его с трассы. Болиды соприкоснулись, из-за чего у Станека при ударе о понтон машины Смоляра лопнуло заднее колесо. И в этот же момент объявили режим виртуальной машины безопасности из-за вылета Назима Азмана.

На машине с поврежденным днищем Смоляр продолжил борьбу, но потерял темп. Он пропустил вперед Хуана-Мануэля Корреру и Артура Леклера, но не уступил Айзаку Хаджару: вновь дошло до контакта и вновь у противника россиянина спустило колесо. В итоге Смоляр, стартовавший седьмым и прорвавшийся в какой-то момент на третье место финишировал восьмым, пропустив помимо уже перечисленных соперников еще и Грегуара Соси, а также Оливера Бирмана и в последнем повороте Джека Кроуфорда.

Однако в итоговом протоколе гонки Смоляр значится только 23-м: судя по всему его признали виновным в одном из столкновений и добавили 20 секунд штрафа.

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