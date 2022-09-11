Мартен стал чемпионом Формулы 3 вопреки штрафу и красным флагам

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Виктор Мартен стал новым чемпионом Формулы 3 после финальной гонки в Монце. Решение было принято судьями, гонщики ждали его в боксах так как гонка была остановлена спустя 17 кругов после старта и так и не возобновилось.

Мартен на момент остановки гонки шел третьим, но уже после красных флагов получил штраф в пять секунд за выезды за пределы трассы. Сейчас в тайминге с учетом штрафа он значится четвертым. Чтобы проиграть титул ближайшему сопернику, Мартену требовалось финишировать не выше восьмого места.

Гонка началась с борьбы обладателя поула Александра Смоляра и Зейна Малони, которую к выходу из первого поворота выиграл гонщик с Барбадоса. И тут же гонку прервал выехавший автомобиль безопасности: трассу не поделили Давид Видалес и Рафаэль Вилагомес.

На рестарте Смоляр контратаковал, но вышел вперед ценой перетормаживания, из-за чего потерял скорость. Борьбой россиянина и Малони воспользовался Виктор Мартен, который сумел пройти обоих и выйти в лидеры.

К сожалению, торможение с заблокированными колесами не пошло на пользу резине Смоляра, что не позволило ему бороться за лидерство. Однако россиянин показал себя мастером обороны, на протяжении нескольких кругов сдерживая соперников Мартена.

Малони смог пройти Смоляра только через пять кругов гонки, а вскоре обогнал и Мартена. В следующей атаке со стороны Артура Леклера и Романа Станека россиянин смог остаться впереди, но был зажат соперниками и повредил подвеску. На сломанной машине Смоляр продержался еще несколько кругов, но терял позиции и в итоге свернул в боксы.

Впереди Мартена прошел еще и Оливер Бирман, который начал борьбу с Малони за победу в гонке. Мартен чуть отстал от лидеров, но уверенно чувствовал себя на третьем месте, которое гарантировало ему титул.

Однако за пять кругов до финиша на трассе столкнулись Куш Маини и Брэд Бенавидес. Дирекция гонки вывесила красные флаги! Спустя некоторое время стало ясно, что гонка не возобновится.

Победителем гонки стал Зейн Малони. Эта победа сделала его вице-чемпионом Формулы 3. Третье место в личном зачете досталось Оливеру Бирману.

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Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Монце