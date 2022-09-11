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Формула 3 / Монца Отчет о гонке

Мартен стал чемпионом Формулы 3 вопреки штрафу и красным флагам

Гонка закончилась спустя 17 кругов из 22. Победителем гонки и вице-чемпионом стал Зейн Малони

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Мартен стал чемпионом Формулы 3 вопреки штрафу и красным флагам
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Виктор Мартен стал новым чемпионом Формулы 3 после финальной гонки в Монце. Решение было принято судьями, гонщики ждали его в боксах так как гонка была остановлена спустя 17 кругов после старта и так и не возобновилось.

Мартен на момент остановки гонки шел третьим, но уже после красных флагов получил штраф в пять секунд за выезды за пределы трассы. Сейчас в тайминге с учетом штрафа он значится четвертым. Чтобы проиграть титул ближайшему сопернику, Мартену требовалось финишировать не выше восьмого места.

Гонка началась с борьбы обладателя поула Александра Смоляра и Зейна Малони, которую к выходу из первого поворота выиграл гонщик с Барбадоса. И тут же гонку прервал выехавший автомобиль безопасности: трассу не поделили Давид Видалес и Рафаэль Вилагомес.

На рестарте Смоляр контратаковал, но вышел вперед ценой перетормаживания, из-за чего потерял скорость. Борьбой россиянина и Малони воспользовался Виктор Мартен, который сумел пройти обоих и выйти в лидеры.

К сожалению, торможение с заблокированными колесами не пошло на пользу резине Смоляра, что не позволило ему бороться за лидерство. Однако россиянин показал себя мастером обороны, на протяжении нескольких кругов сдерживая соперников Мартена.

Малони смог пройти Смоляра только через пять кругов гонки, а вскоре обогнал и Мартена. В следующей атаке со стороны Артура Леклера и Романа Станека россиянин смог остаться впереди, но был зажат соперниками и повредил подвеску. На сломанной машине Смоляр продержался еще несколько кругов, но терял позиции и в итоге свернул в боксы.

Впереди Мартена прошел еще и Оливер Бирман, который начал борьбу с Малони за победу в гонке. Мартен чуть отстал от лидеров, но уверенно чувствовал себя на третьем месте, которое гарантировало ему титул.

Однако за пять кругов до финиша на трассе столкнулись Куш Маини и Брэд Бенавидес. Дирекция гонки вывесила красные флаги! Спустя некоторое время стало ясно, что гонка не возобновится.

Победителем гонки стал Зейн Малони. Эта победа сделала его вице-чемпионом Формулы 3. Третье место в личном зачете досталось Оливеру Бирману.

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Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Barbados Зейн Малони Italy Trident 28'00.288  
2 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 28'00.875 0.587
3 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 28'05.312 5.024
4 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 28'06.349 6.061
5 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 28'06.374 6.086
6 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 28'06.708 6.420
7 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 28'09.916 9.628
8 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 28'12.368 12.080
9 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 28'13.843 13.555
10 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 28'14.516 14.228
11 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 28'14.984 14.696
12 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 28'15.901 15.613
13 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 28'17.108 16.820
14 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 28'18.319 18.031
15 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 28'21.246 20.958
16 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 28'21.484 21.196
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 28'21.586 21.298
18 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 28'22.095 21.807
19 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 28'24.078 23.790
20 Brazil Кайо Коллет Netherlands MP Motorsport 28'24.612 24.324
21 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 28'29.503 29.215
22 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 28'30.433 30.145
23 Alessandro Famularo Czech Republic Charouz Racing System 28'43.397 43.109
24 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 29'02.115 1'01.827
25 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 29'02.856 1'02.568
26 Pepe Martí Spain Campos Racing 29'33.305 1'33.017
27 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 26'47.007 1 Lap
28 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 25'15.675 2 Laps
  Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 3 Laps  
  Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 3 Laps  
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