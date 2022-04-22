Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дебютант команды Trident В Формуле 3 из Барбадоса Зейн Малони победил в квалификации в Имоле. На последних минутах он перебил время Романа Станека на 0,1 секунды.

Сессия была перенесена на час из-за дождя, и это дало результат: трасса успела немного подсохнуть. Впрочем, пилоты все равно в начале выехали на дождевой резине. Лучшее время на таких шинах в первой части сессии показал Артур Леклер.

В середине квалификации гонщики поставили свежую дождевую резину, за исключением Энцо Трулли. Итальянец рискнул выехать на сликах и вскоре вылетел с трассы, прихватив с собой Леклера. И если Трулли-младший смог вернуться на асфальт, Леклер застрял в гравии. Сессию прервали красными флагами.

После того, как машину Леклера убрали, сессию возобновили на пять минут, и у пилотов было от силы две попытки, чтобы улучшить. Увы, и Леклер, и Трулли из-за небольших повреждений машин остались в боксах. Судьи рассмотрят их аварию после завершения квалификации.

Россиянин Александр Смоляр в этот раз не сумел побороться за позиции на старте и остался с 15-м временем.

Напомним, что квалификация Формулы 3 в 2022 году определяет порядок старта во второй, воскресной гонке. В субботней гонке пилоты стартуют с реверсом 12 первых позиций.