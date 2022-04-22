Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й
Сессия была прервана красными флагами из-за столкновения Леклера и Трулли
Дебютант команды Trident В Формуле 3 из Барбадоса Зейн Малони победил в квалификации в Имоле. На последних минутах он перебил время Романа Станека на 0,1 секунды.
Сессия была перенесена на час из-за дождя, и это дало результат: трасса успела немного подсохнуть. Впрочем, пилоты все равно в начале выехали на дождевой резине. Лучшее время на таких шинах в первой части сессии показал Артур Леклер.
В середине квалификации гонщики поставили свежую дождевую резину, за исключением Энцо Трулли. Итальянец рискнул выехать на сликах и вскоре вылетел с трассы, прихватив с собой Леклера. И если Трулли-младший смог вернуться на асфальт, Леклер застрял в гравии. Сессию прервали красными флагами.
После того, как машину Леклера убрали, сессию возобновили на пять минут, и у пилотов было от силы две попытки, чтобы улучшить. Увы, и Леклер, и Трулли из-за небольших повреждений машин остались в боксах. Судьи рассмотрят их аварию после завершения квалификации.
Россиянин Александр Смоляр в этот раз не сумел побороться за позиции на старте и остался с 15-м временем.
Напомним, что квалификация Формулы 3 в 2022 году определяет порядок старта во второй, воскресной гонке. В субботней гонке пилоты стартуют с реверсом 12 первых позиций.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Зейн Малони
|Trident
|1'41.180
|2
|Роман Станек
|Trident
|1'41.287
|0.107
|3
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|1'41.296
|0.116
|4
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|1'41.297
|0.117
|5
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1'41.589
|0.409
|6
|Виктор Мартинс
|ART Grand Prix
|1'41.945
|0.765
|7
|Айзак Хаджар
|Hitech Racing
|1'41.971
|0.791
|8
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1'42.005
|0.825
|9
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|1'42.169
|0.989
|10
|Куш Майни
|MP Motorsport
|1'42.301
|1.121
|11
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|1'42.508
|1.328
|12
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1'42.620
|1.440
|13
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|1'42.645
|1.465
|14
|Оливер Расмуссен
|Trident
|1'42.729
|1.549
|15
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|1'42.840
|1.660
|16
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|1'43.130
|1.950
|17
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1'43.184
|2.004
|18
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|1'43.323
|2.143
|19
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1'43.335
|2.155
|20
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1'43.409
|2.229
|21
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|1'43.619
|2.439
|22
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1'43.715
|2.535
|23
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|1'44.083
|2.903
|24
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'44.273
|3.093
|25
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|1'44.394
|3.214
|26
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|1'44.427
|3.247
|27
|Давид Видалес
|Campos Racing
|1'44.471
|3.291
|28
|Enzo Trulli
|Carlin
|1'45.550
|4.370
|29
|Давид Шумахер
|Charouz Racing System
|1'46.431
|5.251
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