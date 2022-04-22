Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Формула 3 / Имола Отчет о квалификации

Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й

Сессия была прервана красными флагами из-за столкновения Леклера и Трулли

Автор:
, Редактор
Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дебютант команды Trident В Формуле 3 из Барбадоса Зейн Малони победил в квалификации в Имоле. На последних минутах он перебил время Романа Станека на 0,1 секунды.

Сессия была перенесена на час из-за дождя, и это дало результат: трасса успела немного подсохнуть. Впрочем, пилоты все равно в начале выехали на дождевой резине. Лучшее время на таких шинах в первой части сессии показал Артур Леклер.

В середине квалификации гонщики поставили свежую дождевую резину, за исключением Энцо Трулли. Итальянец рискнул выехать на сликах и вскоре вылетел с трассы, прихватив с собой Леклера. И если Трулли-младший смог вернуться на асфальт, Леклер застрял в гравии. Сессию прервали красными флагами.

После того, как машину Леклера убрали, сессию возобновили на пять минут, и у пилотов было от силы две попытки, чтобы улучшить. Увы, и Леклер, и Трулли из-за небольших повреждений машин остались в боксах. Судьи рассмотрят их аварию после завершения квалификации.

Россиянин Александр Смоляр в этот раз не сумел побороться за позиции на старте и остался с 15-м временем. 

Напомним, что квалификация Формулы 3 в 2022 году определяет порядок старта во второй, воскресной гонке. В субботней гонке пилоты стартуют с реверсом 12 первых позиций.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Barbados Зейн Малони Italy Trident 1'41.180  
2 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'41.287 0.107
3 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1'41.296 0.116
4 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1'41.297 0.117
5 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1'41.589 0.409
6 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 1'41.945 0.765
7 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 1'41.971 0.791
8 Zak O'Sullivan Carlin 1'42.005 0.825
9 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1'42.169 0.989
10 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 1'42.301 1.121
11 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 1'42.508 1.328
12 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 1'42.620 1.440
13 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 1'42.645 1.465
14 Denmark Оливер Расмуссен Italy Trident 1'42.729 1.549
15 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 1'42.840 1.660
16 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'43.130 1.950
17 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'43.184 2.004
18 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1'43.323 2.143
19 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'43.335 2.155
20 Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'43.409 2.229
21 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 1'43.619 2.439
22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1'43.715 2.535
23 United States Брэд Бенавидес Carlin 1'44.083 2.903
24 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'44.273 3.093
25 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 1'44.394 3.214
26 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 1'44.427 3.247
27 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 1'44.471 3.291
28 Enzo Trulli Carlin 1'45.550 4.370
29 Germany Давид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 1'46.431 5.251
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Предыдущая новость

Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Больше от
Сергей Иванов
Хэмилтон: Мы должны были прибавить, а проиграли еще сильнее Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Хэмилтон: Мы должны были прибавить, а проиграли еще сильнее

Хэм об обновлениях Mercedes: Принципиально это та же машина Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Хэм об обновлениях Mercedes: Принципиально это та же машина

Контракт Сайнса закрыл Шумахеру переход в Ferrari. Реакция Мика
Формула 1

Контракт Сайнса закрыл Шумахеру переход в Ferrari. Реакция Мика

Самое важное:

Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й
Формула 3 Формула 3

Малони выиграл свой первый поул в Ф3, Смоляр 15-й

Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле
Формула 2 Формула 2

Дождь заставил изменить пятничное расписание в Имоле

Протеже Red Bull покинул Формулу 3 из-за опасной болезни
Формула 3 Формула 3

Протеже Red Bull покинул Формулу 3 из-за опасной болезни

Мартинс выиграл богатую на события гонку Ф3 в Бахрейне
Формула 3 Формула 3

Мартинс выиграл богатую на события гонку Ф3 в Бахрейне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.