Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте
Гонка трижды прерывалась выездом автомобиля безопасности
Зейн Малони стал победителем основной гонки Формулы 3 в Нидерландах. Второе место досталось Виктору Мартинсу, который теперь возглавляет общий зачет чемпионата.
На старте гонки обладатель поула Малони уступил Мартинсу и чуть не угодил в аварию, вылетев на гравий и подпрыгнув на поребрике. Однако на 12-м круге он смог вернуть позицию воспользовавшись DRS.
На четвертом круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности: столкнулись Брэд Бенавидес и Уильям Алатало. Оба пилота не пострадали, но их машины не смогли самостоятельно покинуть гравий.
Также за десять кругов до финиша на гравии остановился сломавшийся Давид Видалес. Сначала это вызвало виртуальный автомобиль безопасности, но когда пилоты стали сбрасывать скорость Грегуар Соси догнал Зака О'Салливана, и чтобы убрать обломок носового обтекателя выехала уже реальная машина безопасности.
Гонка возобновилась, но не на долго: после контакта с Оливером Бирманом вылетел Рафаэль Виллагомес. Гонка возобновилась за два круга до финиша.
Россиянин Александр Смоляр после неудачной квалификации стартовал только 16-м, но к финишу прорвался на 11-е место, так и не сумев заработать очков.
Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Зандфорте
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Самое важное:
Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте
Гонка трижды прерывалась выездом автомобиля безопасности
Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3
Субботняя гонка молодежной серии в Зандфорте завершилась победой Кайо Коллета, вторым финишировал Хуан-Мануэль Корреа
В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
Зейн Малони, несмотря на серьезную аварию в субботу, стал сильнейшим в воскресенье. Александр Смоляр финишировал девятым
В Формуле 3 появился десятый победитель, Смоляр поднялся на подиум
В богатой на события субботней гонке сильнейшим стал Оливер Бирман из команды Prema