Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте

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Зейн Малони стал победителем основной гонки Формулы 3 в Нидерландах. Второе место досталось Виктору Мартинсу, который теперь возглавляет общий зачет чемпионата.

На старте гонки обладатель поула Малони уступил Мартинсу и чуть не угодил в аварию, вылетев на гравий и подпрыгнув на поребрике. Однако на 12-м круге он смог вернуть позицию воспользовавшись DRS.

На четвертом круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности: столкнулись Брэд Бенавидес и Уильям Алатало. Оба пилота не пострадали, но их машины не смогли самостоятельно покинуть гравий.

Также за десять кругов до финиша на гравии остановился сломавшийся Давид Видалес. Сначала это вызвало виртуальный автомобиль безопасности, но когда пилоты стали сбрасывать скорость Грегуар Соси догнал Зака О'Салливана, и чтобы убрать обломок носового обтекателя выехала уже реальная машина безопасности.

Гонка возобновилась, но не на долго: после контакта с Оливером Бирманом вылетел Рафаэль Виллагомес. Гонка возобновилась за два круга до финиша.

Россиянин Александр Смоляр после неудачной квалификации стартовал только 16-м, но к финишу прорвался на 11-е место, так и не сумев заработать очков.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Зандфорте

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