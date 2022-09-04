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Формула 3 / Зандфорт Отчет о гонке

Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте

Гонка трижды прерывалась выездом автомобиля безопасности

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Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте
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Зейн Малони стал победителем основной гонки Формулы 3 в Нидерландах. Второе место досталось Виктору Мартинсу, который теперь возглавляет общий зачет чемпионата.

На старте гонки обладатель поула Малони уступил Мартинсу и чуть не угодил в аварию, вылетев на гравий и подпрыгнув на поребрике. Однако на 12-м круге он смог вернуть позицию воспользовавшись DRS.

На четвертом круге гонка была прервана выездом автомобиля безопасности: столкнулись Брэд Бенавидес и Уильям Алатало. Оба пилота не пострадали, но их машины не смогли самостоятельно покинуть гравий.

Также за десять кругов до финиша на гравии остановился сломавшийся Давид Видалес. Сначала это вызвало виртуальный автомобиль безопасности, но когда пилоты стали сбрасывать скорость Грегуар Соси догнал Зака О'Салливана, и чтобы убрать обломок носового обтекателя выехала уже реальная машина безопасности.

Гонка возобновилась, но не на долго: после контакта с Оливером Бирманом вылетел Рафаэль Виллагомес. Гонка возобновилась за два круга до финиша.

Россиянин Александр Смоляр после неудачной квалификации стартовал только 16-м, но к финишу прорвался на 11-е место, так и не сумев заработать очков.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Зандфорте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Barbados Зейн Малони Italy Trident    
2 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1.0  
3 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 1.4  
4 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 2.1  
5 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 2.7  
6 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 2.9  
7 Brazil Кайо Коллет Netherlands MP Motorsport 4.3  
8 Colombia Себастьян Монтойя Spain Campos Racing 5.2  
9 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 5.5  
10 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 8.4  
11 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 9.3  
12 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 10.1  
13 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 10.8  
14 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 11.2  
15 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 12.2  
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 12.9  
17 Germany Давид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 13.6  
18 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 14.2  
19 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 14.7  
20 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 15.4  
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 15.6  
22 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 16.0  
23 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 16.4  
24 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 17.0  
25 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 17.5  
26 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 4 laps  
27 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 5 laps  
28 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 10 laps  
29 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 23 laps  
30 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 23 laps  
Полные результаты
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