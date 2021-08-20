FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао

Уже более полувека соревнования Гран При Макао считаются смотром сил среди молодых гонщиков, претендующих на попадание в Формулу 1. Традиционно в конце осени в бывшей португальскую колонии кипят нешуточные страсти – местная трасса известна тем, что не прощает ошибок.

В последние годы заезды проходили на технике Формулы 3. Кроме того, очень сильный состав участников собирала и учрежденная в 2015-м гонка GT – оба класса получили от FIA статус Кубка мира.

Однако местные правила, требующие от всех въезжающих соблюдать 21-дневный карантин, в 2020 году сделали невозможным проведение Гран При Макао в традиционном формате. Вместо мировых звезд на старт вышли лишь местные участники и редкие европейцы, согласившиеся ждать три недели.

В нынешнем сезоне соревнования планировали провести 17-21 ноября, однако FIA выпустила официальное заявление об их полной отмене.

Причиной названы те же карантинные правила – за прошедший год они не стали мягче, причем ожидать изменений за оставшиеся месяцы также не приходится.

Организаторы «кузовных» гонок WTCR, которые также много лет проводили в Макао финал своего сезона, уже объявили о переносе заключительного этапа на «Сочи Автодром».

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