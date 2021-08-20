FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао
Соревнования на культовой городской трассе не состоятся второй год подряд, причиной стали коронавирусные ограничения
Уже более полувека соревнования Гран При Макао считаются смотром сил среди молодых гонщиков, претендующих на попадание в Формулу 1. Традиционно в конце осени в бывшей португальскую колонии кипят нешуточные страсти – местная трасса известна тем, что не прощает ошибок.
В последние годы заезды проходили на технике Формулы 3. Кроме того, очень сильный состав участников собирала и учрежденная в 2015-м гонка GT – оба класса получили от FIA статус Кубка мира.
Однако местные правила, требующие от всех въезжающих соблюдать 21-дневный карантин, в 2020 году сделали невозможным проведение Гран При Макао в традиционном формате. Вместо мировых звезд на старт вышли лишь местные участники и редкие европейцы, согласившиеся ждать три недели.
В нынешнем сезоне соревнования планировали провести 17-21 ноября, однако FIA выпустила официальное заявление об их полной отмене.
Причиной названы те же карантинные правила – за прошедший год они не стали мягче, причем ожидать изменений за оставшиеся месяцы также не приходится.
Организаторы «кузовных» гонок WTCR, которые также много лет проводили в Макао финал своего сезона, уже объявили о переносе заключительного этапа на «Сочи Автодром».