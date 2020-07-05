Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
03 Часов
:
57 Минут
:
21 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Шпильберг / Отчет о гонке

Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Поделились
Комментарии
Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Автор:
, Редактор
5 июл. 2020 г., 08:30

Смоляр второй раз подряд финишировал в очковой зоне

Новозеландец Лайам Лоусон одержал победу во второй гонке Формулы 3 сезона 2020 года. Он стартовал третьим и вышел в лидеры гонки на шестом круге. 

Лоусон смог создать отрыв более чем в секунду, обезопасив себя от атак с помощью DRS. Второе место осталось за Рихардом Версхором, который сражался со ставшим третьим Клементом Новалаком.

Благодаря реверсивной решетке для первой десятки гонщиков россиянин Александр Смоляр, который вчера финишировал девятым, стартовал с первого ряда, но на первом круге провалился со второго на пятое место. Спустя несколько кругов он был уже седьмым, в плотной группе гонщиков, отрывы между которыми не превышали полсекунды. На этой позиции россиянин и финишировал.

Гонка дважды прерывалась автомобилем безопасности, сначала виртуальным, затем обычным. В первый раз это произошло, когда Алекс Перони преследовал Смоляра в борьбе за седьмое место. На автомобиле австралийца пропала мощность и он был вынужден остановиться на газоне. Перед тем, как Перони свернул с трассы, в него сзади врезался Тео Пуршер, который сломал себе переднее крыло.

 

Во второй раз автомобиль безопасности выезжал для того, чтобы маршалы смогли убрать с трассы обломки щита с надписью DRS, который снес Роман Станек.

 
Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing - 15
2 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 0.400 12
3 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 1.300 10
4 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 1.600 8
5 Germany Лирим Цендели Italy Trident 2.200 6
6 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 2.800 4
7 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 3.000 2
8 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 3.400 1
9 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 4.000  
10 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 4.500  
11 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 4.900  
12 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 5.400  
13 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 6.200  
14 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 7.100  
15 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 8.400  
16 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 9.100  
17 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 9.400  
18 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 9.800  
19 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 10.200  
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 10.900  
21 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 11.300  
22 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 12.000  
23 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 12.400  
24 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 13.100  
25 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 18.100  
26 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 30.800  
27 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 1 lap  
28 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 8 laps  
  Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 14 laps  
  United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 19 laps  
Полные результаты
Следующая новость
Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

Предыдущая новость

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

trending Сегодня

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения
Формула 1 / Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть
Формула 1 / Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari
Формула 1 / Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом
Формула 1 / Формула 1
18мин

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом

«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии
Формула 1 / Формула 1

«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии

Вольф допустил проблемы с перегревом болидов черного цвета
Формула 1 / Формула 1
56мин

Вольф допустил проблемы с перегревом болидов черного цвета

FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом
Формула 1 / Формула 1

FIA упрекнула Феттеля и Red Bull за общение друг с другом

Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты
Формула 1 / Формула 1

Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты

Самое важное:

Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3 / Формула 3
42мин

Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3 / Формула 3

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

Фильм «Герои»: как будущий Мистер Ле-Ман из банковского служащего стал лидером Формулы 3
Статья с видео
Формула 3 / Формула 3

Фильм «Герои»: как будущий Мистер Ле-Ман из банковского служащего стал лидером Формулы 3

Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии
Формула 2 / Формула 2

Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 2
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

2
Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

3
Формула 1

Вольф пошел в словесную атаку на босса Ferrari

4
Формула 1

Насколько замедлилась Ferrari? Мы подсчитали точную разницу в сравнении с прошлым годом

18мин
5
Формула 1

«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии

Самое важное:

Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3

Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

Фильм «Герои»: как будущий Мистер Ле-Ман из банковского служащего стал лидером Формулы 3
Формула 3

Фильм «Герои»: как будущий Мистер Ле-Ман из банковского служащего стал лидером Формулы 3

Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии
F2

Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии

Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников
Формула 1

Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.