Лоусон выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Новозеландец Лайам Лоусон одержал победу во второй гонке Формулы 3 сезона 2020 года. Он стартовал третьим и вышел в лидеры гонки на шестом круге.

Лоусон смог создать отрыв более чем в секунду, обезопасив себя от атак с помощью DRS. Второе место осталось за Рихардом Версхором, который сражался со ставшим третьим Клементом Новалаком.

Благодаря реверсивной решетке для первой десятки гонщиков россиянин Александр Смоляр, который вчера финишировал девятым, стартовал с первого ряда, но на первом круге провалился со второго на пятое место. Спустя несколько кругов он был уже седьмым, в плотной группе гонщиков, отрывы между которыми не превышали полсекунды. На этой позиции россиянин и финишировал.

Гонка дважды прерывалась автомобилем безопасности, сначала виртуальным, затем обычным. В первый раз это произошло, когда Алекс Перони преследовал Смоляра в борьбе за седьмое место. На автомобиле австралийца пропала мощность и он был вынужден остановиться на газоне. Перед тем, как Перони свернул с трассы, в него сзади врезался Тео Пуршер, который сломал себе переднее крыло.

Во второй раз автомобиль безопасности выезжал для того, чтобы маршалы смогли убрать с трассы обломки щита с надписью DRS, который снес Роман Станек.



