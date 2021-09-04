Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте

Александр Смоляр закончил на 15-й позиции вторую гонку голландского этапа Формулы 3, который проходит в эти выходные на трассе в Зандфорте. После неудачи в утреннем заезде россиянин был вынужден стартовать с 24-го места – поэтому, даже опередив по ходу гонки почти десять соперников, пилот команды ART не смог попасть в очковую зону.

При этом, как будто по закону подлости, первыми линию финиша пересекли пилоты, являющиеся главными соперниками соперниками Смоляра в общем зачете. Свою первую победу в серии одержал Виктор Мартинс (стартовавший с 5-й позиции), а на втором месте гонку закончил Клемент Новалак, с которым россиянин еще недавно делил 5-ю позицию в общем зачете. Теперь же Смоляр делит 6-е место в турнирной таблице с Оливером Калдуэллом.

Своеобразно сложилась гонка для лидеров общего зачета. Возглавляющий турнирную таблицу Деннис Хаугер к предпоследнему кругу гонки смог отыграть у соперников пару мест и с 6-й стартовой позиции перебраться на 4-ю. Однако, когда за два круга до финиша судьи дали рестарт после периода нахождения на трассе машины безопасности, норвежец проколол заднее колесо в борьбе с Идо Коэном и в итоге не смог добраться до финиша.

Главный соперник Хаугера, Джек Дуэн в этот момент вышел на 8-е место и имел реальные шансы хоть и немного, но сократить отрыв от лидера. Однако на последнем круге не смог избежать неприятностей и австралиец – в борьбу Дуэн был вынужден выехать на газон и выпал из очковой зоны. В результате лидеров по прежнему разделяет 28 баллов.