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Формула 3 / Зандфорт Отчет о гонке

Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте

Автор:
, главный редактор

Единственный россиянин в серии остался без очков – но зачетные баллы не смогли набрать и пилоты, занимающие в турнирной таблице две первых строчки

Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте

Александр Смоляр закончил на 15-й позиции вторую гонку голландского этапа Формулы 3, который проходит в эти выходные на трассе в Зандфорте. После неудачи в утреннем заезде россиянин был вынужден стартовать с 24-го места – поэтому, даже опередив по ходу гонки почти десять соперников, пилот команды ART не смог попасть в очковую зону.

При этом, как будто по закону подлости, первыми линию финиша пересекли пилоты, являющиеся главными соперниками соперниками Смоляра в общем зачете. Свою первую победу в серии одержал Виктор Мартинс (стартовавший с 5-й позиции), а на втором месте гонку закончил Клемент Новалак, с которым россиянин еще недавно делил 5-ю позицию в общем зачете. Теперь же Смоляр делит 6-е место в турнирной таблице с Оливером Калдуэллом.

Своеобразно сложилась гонка для лидеров общего зачета. Возглавляющий турнирную таблицу Деннис Хаугер к предпоследнему кругу гонки смог отыграть у соперников пару мест и с 6-й стартовой позиции перебраться на 4-ю. Однако, когда за два круга до финиша судьи дали рестарт после периода нахождения на трассе машины безопасности, норвежец проколол заднее колесо в борьбе с Идо Коэном и в итоге не смог добраться до финиша. 

 

Главный соперник Хаугера, Джек Дуэн в этот момент вышел на 8-е место и имел реальные шансы хоть и немного, но сократить отрыв от лидера. Однако на последнем круге не смог избежать неприятностей и австралиец – в борьбу Дуэн был вынужден выехать на газон и выпал из очковой зоны. В результате лидеров по прежнему разделяет 28 баллов. 

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport    
2 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 0.300 0.300
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 2.000 1.700
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 2.400 0.400
5 Germany Давид Шумахер Italy Trident 3.800 1.400
6 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 5.100 1.300
7 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 5.500 0.400
8 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 6.700 1.200
9 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 7.200 0.500
10 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 7.700 0.500
11 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 8.300 0.600
12 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 10.100 1.800
13 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 10.100 0.000
14 Rafael Villagómez Germany HWA AG 10.900 0.800
15 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 10.900 0.000
16 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11.600 0.700
17 László Tóth Spain Campos Racing 12.000 0.400
18 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 12.400 0.400
19 Australia Джек Дуэн Italy Trident 13.100 0.700
20 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 13.300 0.200
21 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 13.600 0.300
22 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 13.900 0.300
23 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 14.000 0.100
24 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 14.800 0.800
25 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 22.100 7.300
  Ido Cohen United Kingdom Carlin    
  Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam    
  Amaury Cordeel Spain Campos Racing    
  Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing    
  Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing    
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Сочи заменит этап в Остине в календаре Формулы 3

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