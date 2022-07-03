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Формула 3 / Сильверстоун Отчет о гонке

Леклер выиграл основную гонку Ф3 в Сильверстоуне

Второе место досталось Заку О'Салливану благодаря фотофинишу

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Леклер выиграл основную гонку Ф3 в Сильверстоуне
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Артур Леклер одержал победу во второй гонке Формулы 3 в Сильверстоуне. Он дважды обогнал обладателя поула Зака О'Салливана, но в первый раз сделал это в момент выезда автомобиля безопасности, так что монегаску пришлось вернуть позицию. На шестом круге он атаковал вновь и вышел в лидеры.

Несмотря на успешный обгон, победу Леклера нельзя назвать простой. Сразу четверо его соперников до самого финиша держались в непосредственной близости от лидера. Под конец гонки первую пятерку разделяло менее двух секунд.

На последнем круге развернулась жесткая борьба за второе место. В итоге О'Салливан отстоял его, но узнать об этом можно было только по показанием датчиков, так как визуально он и Оливер Бирман пересекли линию бок о бок.

Гонка дважды прерывалась выездом автомобиля безопасности. Впервые это случилось в конце первого же круга из-за вылета Франко Колапинто. Во второй раз пейс-кар появился в середине дистанции, когда об отбойник из старых шин свой болид разбил Рафаэль Виллагомес. Перед этим он неудачно атаковал Назима Азмана, врезался в него и оторвал себе переднее крыло, что сделало машину неуправляемой.

Напомним, что пилот из России Александр Смоляр пропустил уик-энд в Сильверстоуне, так как ему отказали в британской визе.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam -  
2 Zak O'Sullivan Carlin 0.9 0.900
3 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 0.9 0.900
4 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1.2 1.200
5 Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 1.6 1.600
6 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 2.3 2.300
7 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 4.0 4.000
8 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 4.6 4.600
9 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 5.8 5.800
10 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 6.6 6.600
11 Barbados Зейн Малони Italy Trident 8.0 8.000
12 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 9.8 9.800
13 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 14.3 14.300
14 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 15.0 15.000
15 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 15.5 15.500
16 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 16.5 16.500
17 Enzo Trulli Carlin 17.1 17.100
18 United States Брэд Бенавидес Carlin 17.5 17.500
19 Filip Ugran Netherlands MP Motorsport 17.9 17.900
20 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 20.1 20.100
21 Hunter Yeany Spain Campos Racing 20.4 20.400
22 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 24.3 24.300
23 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 27.3 27.300
24 Pepe Martí Spain Campos Racing 29.4 29.400
25 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 30.1 30.100
  Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 13 laps  
  Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 13 laps  
  Czech Republic Роман Станек Italy Trident 13 laps  
  United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 21 laps  
  Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 22 laps  
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