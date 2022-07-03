Леклер выиграл основную гонку Ф3 в Сильверстоуне

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Артур Леклер одержал победу во второй гонке Формулы 3 в Сильверстоуне. Он дважды обогнал обладателя поула Зака О'Салливана, но в первый раз сделал это в момент выезда автомобиля безопасности, так что монегаску пришлось вернуть позицию. На шестом круге он атаковал вновь и вышел в лидеры.

Несмотря на успешный обгон, победу Леклера нельзя назвать простой. Сразу четверо его соперников до самого финиша держались в непосредственной близости от лидера. Под конец гонки первую пятерку разделяло менее двух секунд.

На последнем круге развернулась жесткая борьба за второе место. В итоге О'Салливан отстоял его, но узнать об этом можно было только по показанием датчиков, так как визуально он и Оливер Бирман пересекли линию бок о бок.

Гонка дважды прерывалась выездом автомобиля безопасности. Впервые это случилось в конце первого же круга из-за вылета Франко Колапинто. Во второй раз пейс-кар появился в середине дистанции, когда об отбойник из старых шин свой болид разбил Рафаэль Виллагомес. Перед этим он неудачно атаковал Назима Азмана, врезался в него и оторвал себе переднее крыло, что сделало машину неуправляемой.

Напомним, что пилот из России Александр Смоляр пропустил уик-энд в Сильверстоуне, так как ему отказали в британской визе.

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