Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

Брат пилота Скудерии Шарля Леклера Артур Леклер выиграл вторую из грех гонок уик-энда Формулы 3 на трассе Поль Рикар. Утром в первой гонке он прорвался из конца пелотона на 12-е место и из-за реверсивного старта во второй гонке оказался на поуле.

Выиграв старт, Леклер быстро оторвался от соперников за пределы зоны DRS и до самого финиша удерживал лидерство. Вторым стал Деннис Хаугер, который благодаря этому укрепил лидерство в общем зачете.

А третье место досталось дебютанту серии, французу Виктору Мартинсу, который провел великолепную гонку, прорвавшись с 11-го места и во второй раз за день поднявшись на подиум. Он же стал и автором лучшего круга.

Россиянин Александр Смоляр, который утром выиграл первую гонку, стартовал с реверсивной решетки 12-м и к концу первого круга был уже девятым. По ходу гонки он совершил несколько удачных обгонов и финишировал седьмым, заработав важные для себя очки.

В отличие от утренней гонки, ко из-за жары на юге Франции ко второму заезду трасса успела сильно прогреться. Несмотря на это гонка прошла без каких-либо серьезных инцидентов и ни разу не прерывалась.