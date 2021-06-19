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Формула 3 / Поль Рикар Отчет о гонке

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

Монегаск стартовал с поула и не оставил шансов соперникам

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

Брат пилота Скудерии Шарля Леклера Артур Леклер выиграл вторую из грех гонок уик-энда Формулы 3 на трассе Поль Рикар. Утром в первой гонке он прорвался из конца пелотона на 12-е место и из-за реверсивного старта во второй гонке оказался на поуле.

Выиграв старт, Леклер быстро оторвался от соперников за пределы зоны DRS и до самого финиша удерживал лидерство. Вторым стал Деннис Хаугер, который благодаря этому укрепил лидерство в общем зачете.

А третье место досталось дебютанту серии, французу Виктору Мартинсу, который провел великолепную гонку, прорвавшись с 11-го места и во второй раз за день поднявшись на подиум. Он же стал и автором лучшего круга.

Россиянин Александр Смоляр, который утром выиграл первую гонку, стартовал с реверсивной решетки 12-м и к концу первого круга был уже девятым. По ходу гонки он совершил несколько удачных обгонов и финишировал седьмым, заработав важные для себя очки.

В отличие от утренней гонки, ко из-за жары на юге Франции ко второму заезду трасса успела сильно прогреться. Несмотря на это гонка прошла без каких-либо серьезных инцидентов и ни разу не прерывалась.

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Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam - 15
2 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 4.200 12
3 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 8.000 10
4 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 9.300 8
5 Australia Джек Дуэн Italy Trident 10.000 6
6 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 12.700 5
7 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 18.000 4
8 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 20.600 3
9 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 22.100 2
10 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 24.900 1
11 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 25.300  
12 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 25.800  
13 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 25.900  
14 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 26.300  
15 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 30.600  
16 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 30.900  
17 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 31.400  
18 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 31.500  
19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 33.600  
20 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 34.100  
21 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 36.900  
22 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 38.300  
23 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 42.100  
24 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 46.200  
25 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 52.000  
26 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 56.100  
27 Rafael Villagómez Germany HWA AG 58.500  
28 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'02.500  
  Ido Cohen United Kingdom Carlin 6 laps  
  Caio Collet Netherlands MP Motorsport    
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Смоляр выиграл первую гонку во Франции

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