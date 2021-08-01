Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3

Деннис Хаугер выиграл воскресную гонку этапа Формулы 3, который проходит на трассе «Хунгароринг» в рамках Гран При Венгрии.

В начале заезда ситуация не располагала к жесткой борьбе – примерно за час до старта прошел дождь, возобновившийся незадолго до начала прогревочного круга и прекратившийся только на первых кругах заезда. Однако достаточно быстро над трассой появилось солнце, а асфальт стал просыхать.

В первой трети гонки лидировал стартовавший с поул-позиции Артур Леклер (младший брат пилота Формулы 1). Ближе к экватору гонки Хаугер, который начал заезд со 2-й позиции, навязал монегаску борьбу. Некоторое время пилоты весьма эффективно (и при этом аккуратно) сражались колесо в колесо – и на 9-м же круге норвежец опередил соперника по внешнему радиусу. В итоге Леклер закончил гонку на 2-м месте.

На нижнюю ступеньку подиума поднялся Джек Дуэн, сын многократного чемпиона мира по мотогонкам. Это позволило австралийцу выйти на вторую строчку общего зачета, опередив австралийца Оливера Калдуэлла. Хаугер тем временем благодаря победе увеличил свое преимущество в общем зачете чуть ли не в полтора раза, с 45-ти очков до 63-х.

По ходу зезда активно использовался автомобиль безопасности. Следом за ним пилоты проехали первые несколько кругов (прежде чем был дан старт с хода), ему пришлось выехать вскоре после старта для обеспечения эвакуации одного из болидов – а также на последних кругах из-за аварии в хвосте пелотона.

Россиянин Александр Смоляр закончил гонку на 6-м месте. Москвич на протяжении всей дистанции сохранял свою стартовую позицию – а вот в общем зачете переместился с 6-й позиции на 5-ю. Также россиянин сократил с 9-ти очков до 7-ми отставание от находящегося строчкой выше Фредерика Вести.