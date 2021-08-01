Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1
Формула 3 / Хунгароринг Отчет о гонке

Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3

Россиянин Александр Смоляр финишировал на той же позиции, с которой стартовал – а вот в общем зачете смог подняться на одну строчку выше

Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3

Деннис Хаугер выиграл воскресную гонку этапа Формулы 3, который проходит на трассе «Хунгароринг» в рамках Гран При Венгрии.

В начале заезда ситуация не располагала к жесткой борьбе – примерно за час до старта прошел дождь, возобновившийся незадолго до начала прогревочного круга и прекратившийся только на первых кругах заезда. Однако достаточно быстро над трассой появилось солнце, а асфальт стал просыхать.

В первой трети гонки лидировал стартовавший с поул-позиции Артур Леклер (младший брат пилота Формулы 1). Ближе к экватору гонки Хаугер, который начал заезд со 2-й позиции, навязал монегаску борьбу. Некоторое время пилоты весьма эффективно (и при этом аккуратно) сражались колесо в колесо – и на 9-м же круге норвежец опередил соперника по внешнему радиусу. В итоге Леклер закончил гонку на 2-м месте. 

На нижнюю ступеньку подиума поднялся Джек Дуэн, сын многократного чемпиона мира по мотогонкам. Это позволило австралийцу выйти на вторую строчку общего зачета, опередив австралийца Оливера Калдуэлла. Хаугер тем временем благодаря победе увеличил свое преимущество в общем зачете чуть ли не в полтора раза, с 45-ти очков до 63-х. 

По ходу зезда активно использовался автомобиль безопасности. Следом за ним пилоты проехали первые несколько кругов (прежде чем был дан старт с хода), ему пришлось выехать вскоре после старта для обеспечения эвакуации одного из болидов – а также на последних кругах из-за аварии в хвосте пелотона.

 

Россиянин Александр Смоляр закончил гонку на 6-м месте. Москвич на протяжении всей дистанции сохранял свою стартовую позицию – а вот в общем зачете переместился с 6-й позиции на 5-ю. Также россиянин сократил с 9-ти очков до 7-ми отставание от находящегося строчкой выше Фредерика Вести.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1

Предыдущая новость

Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

2 ч
2
Формула 1

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

3 ч
3
Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

19 ч
4
Формула 1

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора

3 ч
5
Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

11 мин
Самое важное:
Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3
Формула 3

Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3

2 ч
Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1
Формула 3

Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1

19 ч
Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии
Формула 3

Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии

31 июл. 2021 г.
Леклер завоевал поул в Венгрии. Артур, в Формуле 3
Формула 3

Леклер завоевал поул в Венгрии. Артур, в Формуле 3

30 июл. 2021 г.
В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год
F2

В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год

27 июл. 2021 г.
Больше от
Александр Смоляр
Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии Хунгароринг
Формула 3

Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй Шпильберг
Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий Барселона
Формула 3

Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку
Формула 1 Формула 1

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1 Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора
Формула 1 Формула 1

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?
Формула 1 Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Формула 1 Формула 1

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу
Формула 1 Формула 1

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

Самое важное:

Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3
Формула 3 Формула 3

Леклер-младший упустил победу в воскресной гонке Формулы 3

Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1
Формула 3 Формула 3

Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1

Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии
Формула 3 Формула 3

Смоляр стал седьмым в первой гонке Ф3 в Венгрии

Леклер завоевал поул в Венгрии. Артур, в Формуле 3
Формула 3 Формула 3

Леклер завоевал поул в Венгрии. Артур, в Формуле 3

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.