Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси

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Субботняя гонка Формулы 3 в пригороде Будапешта прошла в сырую погоду, потому оказалась богатой на события.

В сложных условиях с лучшей стороны показал себя бразилец Кайо Коллет – стартовав четвертым, он быстро пробился на второе место, а затем взял верх в красивой дуэли за лидерство с экс-пилотом G-Drive Racing Франко Колапинто и умчался к первой в карьере победе.

Колапинто остался вторым, замкнул тройку призеров Куш Майни – для индийца это дебютный подиум в Ф3.

Россиянин Александр Смоляр, который накануне победил в квалификации, начинал борьбу десятым. Избежав проблем на первых кругах, после пары выездов машины безопасности из-за аварий соперников он поднялся до шестого места.

Однако контакт с машиной Грегуара Соси в «эске» отбросил Смоляра далеко назад, не позволив заработать очки.

Лидер сезона Виктор Мартен провел гонку в череде ошибок и обгонов – и в итоге финишировал шестым, из-за чего пропустил на первую строчку Исака Хаджара, занявшего четвертое место.

Хаджару удалось воспользоваться настоящим хаосом, который на последнем круге дистанции устроил Артур Леклер. Младший брат лидера Ferrari спровоцировал несколько аварий, что привело к значительным перестановкам в середине десятки.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Венгрии