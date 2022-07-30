Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
Россиянин отлично провел первые круги на «Хунгароринге», но попал в аварию и не смог заработать очков
Субботняя гонка Формулы 3 в пригороде Будапешта прошла в сырую погоду, потому оказалась богатой на события.
В сложных условиях с лучшей стороны показал себя бразилец Кайо Коллет – стартовав четвертым, он быстро пробился на второе место, а затем взял верх в красивой дуэли за лидерство с экс-пилотом G-Drive Racing Франко Колапинто и умчался к первой в карьере победе.
Колапинто остался вторым, замкнул тройку призеров Куш Майни – для индийца это дебютный подиум в Ф3.
Россиянин Александр Смоляр, который накануне победил в квалификации, начинал борьбу десятым. Избежав проблем на первых кругах, после пары выездов машины безопасности из-за аварий соперников он поднялся до шестого места.
Однако контакт с машиной Грегуара Соси в «эске» отбросил Смоляра далеко назад, не позволив заработать очки.
Лидер сезона Виктор Мартен провел гонку в череде ошибок и обгонов – и в итоге финишировал шестым, из-за чего пропустил на первую строчку Исака Хаджара, занявшего четвертое место.
Хаджару удалось воспользоваться настоящим хаосом, который на последнем круге дистанции устроил Артур Леклер. Младший брат лидера Ferrari спровоцировал несколько аварий, что привело к значительным перестановкам в середине десятки.
Результаты субботней гонки Формулы 3 в Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|37'34.616
|2
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|37'43.405
|8.789
|3
|Куш Майни
|MP Motorsport
|37'44.310
|9.694
|4
|Исак Хаджар
|Hitech Racing
|37'46.620
|12.004
|5
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|37'48.531
|13.915
|6
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|37'49.223
|14.607
|7
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|37'50.177
|15.561
|8
|Oliver Goethe
|Campos Racing
|37'54.298
|19.682
|9
|Роман Станек
|Trident
|37'54.698
|20.082
|10
|Зейн Малони
|Trident
|37'55.796
|21.180
|11
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|37'56.824
|22.208
|12
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|37'57.493
|22.877
|13
|Джонни Эдгар
|Trident
|37'59.413
|24.797
|14
|Pepe Martí
|Campos Racing
|38'01.738
|27.122
|15
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|38'03.720
|29.104
|16
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|38'04.206
|29.590
|17
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|38'06.312
|31.696
|18
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|38'06.572
|31.956
|19
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|38'11.739
|37.123
|20
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|38'12.978
|38.362
|21
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|38'13.334
|38.718
|22
|Christian Mansell
|Charouz Racing System
|38'14.010
|39.394
|23
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|38'14.897
|40.281
|24
|Enzo Trulli
|Carlin
|38'18.279
|43.663
|25
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|38'23.450
|48.834
|26
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|38'24.142
|49.526
|27
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|38'27.053
|52.437
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|12 laps
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|14 laps
|Давид Видалес
|Campos Racing
|Полные результаты
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