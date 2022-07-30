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Формула 3 / Хунгароринг Отчет о гонке

Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси

Россиянин отлично провел первые круги на «Хунгароринге», но попал в аварию и не смог заработать очков

Меган Уайт
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Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
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Субботняя гонка Формулы 3 в пригороде Будапешта прошла в сырую погоду, потому оказалась богатой на события.

В сложных условиях с лучшей стороны показал себя бразилец Кайо Коллет – стартовав четвертым, он быстро пробился на второе место, а затем взял верх в красивой дуэли за лидерство с экс-пилотом G-Drive Racing Франко Колапинто и умчался к первой в карьере победе. 

Колапинто остался вторым, замкнул тройку призеров Куш Майни – для индийца это дебютный подиум в Ф3. 

Россиянин Александр Смоляр, который накануне победил в квалификации, начинал борьбу десятым. Избежав проблем на первых кругах, после пары выездов машины безопасности из-за аварий соперников он поднялся до шестого места. 

Однако контакт с машиной Грегуара Соси в «эске» отбросил Смоляра далеко назад, не позволив заработать очки. 

Лидер сезона Виктор Мартен провел гонку в череде ошибок и обгонов – и в итоге финишировал шестым, из-за чего пропустил на первую строчку Исака Хаджара, занявшего четвертое место. 

Хаджару удалось воспользоваться настоящим хаосом, который на последнем круге дистанции устроил Артур Леклер. Младший брат лидера Ferrari спровоцировал несколько аварий, что привело к значительным перестановкам в середине десятки. 

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Венгрии

 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 37'34.616  
2 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 37'43.405 8.789
3 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 37'44.310 9.694
4 Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 37'46.620 12.004
5 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 37'48.531 13.915
6 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 37'49.223 14.607
7 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 37'50.177 15.561
8 Oliver Goethe Spain Campos Racing 37'54.298 19.682
9 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 37'54.698 20.082
10 Barbados Зейн Малони Italy Trident 37'55.796 21.180
11 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 37'56.824 22.208
12 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 37'57.493 22.877
13 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 37'59.413 24.797
14 Pepe Martí Spain Campos Racing 38'01.738 27.122
15 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 38'03.720 29.104
16 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 38'04.206 29.590
17 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 38'06.312 31.696
18 Zak O'Sullivan Carlin 38'06.572 31.956
19 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 38'11.739 37.123
20 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 38'12.978 38.362
21 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 38'13.334 38.718
22 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 38'14.010 39.394
23 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 38'14.897 40.281
24 Enzo Trulli Carlin 38'18.279 43.663
25 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 38'23.450 48.834
26 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 38'24.142 49.526
27 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 38'27.053 52.437
  Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 12 laps  
  United States Брэд Бенавидес Carlin 14 laps  
  Spain Давид Видалес Spain Campos Racing    
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Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии
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