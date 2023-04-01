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Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

Протеже Williams обогнал Себастьяна Монтойю и стал сильнейшим впервые в сезоне, россиянин Никита Бедрин финишировал 18-м

Джейми Кляйн
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Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне
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Гонку молодежной серии, прошедшую на не вполне сухом асфальте, пришлось четырежды прерывать выездами автомобиля безопасности, а ее решающим моментом стала дуэль Франко Колапинто и Себастьяна Монтойи в связке девятого и десятого поворотов после одного из рестартов.

Аргентинец, прежде выступавший за G-Drive Racing в молодежных гонках, вышел вперед и стал отрываться, когда очередные желтые флаги привели к досрочной остановке гонки и гарантировали ему победу. 

Обновление: после финиша судьи обнаружили несоответствие правилам геометрических размеров кузовных панелей на трех машинах команды MP Motorsport. Колапинто и его партнеры по команде были дисквалифицированы.

Зак О'Салливан незадолго до этого тоже смог опередить обладателя реверсивного поула Монтойю и тем самым гарантировал победный дубль участников молодежной программы Williams. 

Лидер сезона Габриэль Бортолето финишировал седьмым и остался на первой строчке общего зачета, так как его главный соперник Дино Беганович стал шестым, а Оливер Гете и вовсе сошел, проколов шину в толчее первых поворотов. 

Никита Бедрин, Jenzer Motorsport

Никита Бедрин, Jenzer Motorsport

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Российский пилот Никита Бедрин стартовал в Альберт-парке 20-м и был не слишком заметен по ходу дистанции, финишировав на две позиции выше. После дисквалификации гонщиков MP он стал 15-м в итоговом протоколе. 

Результаты субботней гонки Ф3 в Мельбурне (20 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Argentina Франко Колапинто Netherlands MP Motorsport -  
2 United Kingdom Зак О'Салливан Italy Prema Powerteam 0.4 0.400
3 Colombia Себастьян Монтойя Hitech Pulse-Eight 0.7 0.700
4 Paul Aron Italy Prema Powerteam 1.0 1.000
5 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1.2 1.200
6 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 1.8 1.800
7 Gabriel Bortoleto Italy Trident 2.0 2.000
8 Leonardo Fornaroli Italy Trident 2.4 2.400
9 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 3.4 3.400
10 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 3.9 3.900
11 United Kingdom Джонни Эдгар Netherlands MP Motorsport 6.0 6.000
12 Christian Mansell Spain Campos Racing 7.8 7.800
13 United States Кайлен Фредерик France ART Grand Prix 8.8 8.800
14 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 9.3 9.300
15 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 10.3 10.300
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 11.4 11.400
17 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 13.5 13.500
18 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 13.6 13.600
19 Germany София Флёрш PHM Racing by Charouz 14.1 14.100
20 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 15.1 15.100
21 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 16.2 16.200
22 Hugh Barter Spain Campos Racing 16.8 16.800
23 Oliver Gray Rodin Carlin 18.1 18.100
24 Brazil Кайо Коллет Netherlands Van Amersfoort Racing 19.2 19.200
25 Hunter Yeany Rodin Carlin 20.4 20.400
26 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 21.0 21.000
  Алекс Гарсия Switzerland Jenzer Motorsport 3 laps  
  Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 8 laps  
  Israel Идо Коэн Rodin Carlin 15 laps  
  Oliver Goethe Italy Trident    
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