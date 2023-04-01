Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне
Протеже Williams обогнал Себастьяна Монтойю и стал сильнейшим впервые в сезоне, россиянин Никита Бедрин финишировал 18-м
Гонку молодежной серии, прошедшую на не вполне сухом асфальте, пришлось четырежды прерывать выездами автомобиля безопасности, а ее решающим моментом стала дуэль Франко Колапинто и Себастьяна Монтойи в связке девятого и десятого поворотов после одного из рестартов.
Аргентинец, прежде выступавший за G-Drive Racing в молодежных гонках, вышел вперед и стал отрываться, когда очередные желтые флаги привели к досрочной остановке гонки и гарантировали ему победу.
Обновление: после финиша судьи обнаружили несоответствие правилам геометрических размеров кузовных панелей на трех машинах команды MP Motorsport. Колапинто и его партнеры по команде были дисквалифицированы.
Зак О'Салливан незадолго до этого тоже смог опередить обладателя реверсивного поула Монтойю и тем самым гарантировал победный дубль участников молодежной программы Williams.
Лидер сезона Габриэль Бортолето финишировал седьмым и остался на первой строчке общего зачета, так как его главный соперник Дино Беганович стал шестым, а Оливер Гете и вовсе сошел, проколов шину в толчее первых поворотов.
Никита Бедрин, Jenzer Motorsport
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Российский пилот Никита Бедрин стартовал в Альберт-парке 20-м и был не слишком заметен по ходу дистанции, финишировав на две позиции выше. После дисквалификации гонщиков MP он стал 15-м в итоговом протоколе.
Результаты субботней гонки Ф3 в Мельбурне (20 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Франко Колапинто
|MP Motorsport
|-
|2
|Зак О'Салливан
|Prema Powerteam
|0.4
|0.400
|3
|Себастьян Монтойя
|Hitech Pulse-Eight
|0.7
|0.700
|4
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|1.0
|1.000
|5
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|1.2
|1.200
|6
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|1.8
|1.800
|7
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|2.0
|2.000
|8
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|2.4
|2.400
|9
|Mari Boya
|MP Motorsport
|3.4
|3.400
|10
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|3.9
|3.900
|11
|Джонни Эдгар
|MP Motorsport
|6.0
|6.000
|12
|Christian Mansell
|Campos Racing
|7.8
|7.800
|13
|Кайлен Фредерик
|ART Grand Prix
|8.8
|8.800
|14
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|9.3
|9.300
|15
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|10.3
|10.300
|16
|Pepe Martí
|Campos Racing
|11.4
|11.400
|17
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|13.5
|13.500
|18
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|13.6
|13.600
|19
|София Флёрш
|PHM Racing by Charouz
|14.1
|14.100
|20
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|15.1
|15.100
|21
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|16.2
|16.200
|22
|Hugh Barter
|Campos Racing
|16.8
|16.800
|23
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|18.1
|18.100
|24
|Кайо Коллет
|Van Amersfoort Racing
|19.2
|19.200
|25
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|20.4
|20.400
|26
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|21.0
|21.000
|Алекс Гарсия
|Jenzer Motorsport
|3 laps
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|8 laps
|Идо Коэн
|Rodin Carlin
|15 laps
|Oliver Goethe
|Trident
|Полные результаты
Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне
Бортолето во второй раз победил в воскресной гонке Ф3
Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон
Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон
Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2
Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2 Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2
Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом
Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом
Самое важное:
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?
Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали? Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.