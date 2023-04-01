Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

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Гонку молодежной серии, прошедшую на не вполне сухом асфальте, пришлось четырежды прерывать выездами автомобиля безопасности, а ее решающим моментом стала дуэль Франко Колапинто и Себастьяна Монтойи в связке девятого и десятого поворотов после одного из рестартов.

Аргентинец, прежде выступавший за G-Drive Racing в молодежных гонках, вышел вперед и стал отрываться, когда очередные желтые флаги привели к досрочной остановке гонки и гарантировали ему победу.

Обновление: после финиша судьи обнаружили несоответствие правилам геометрических размеров кузовных панелей на трех машинах команды MP Motorsport. Колапинто и его партнеры по команде были дисквалифицированы.

Зак О'Салливан незадолго до этого тоже смог опередить обладателя реверсивного поула Монтойю и тем самым гарантировал победный дубль участников молодежной программы Williams.

Лидер сезона Габриэль Бортолето финишировал седьмым и остался на первой строчке общего зачета, так как его главный соперник Дино Беганович стал шестым, а Оливер Гете и вовсе сошел, проколов шину в толчее первых поворотов.

Никита Бедрин, Jenzer Motorsport Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Российский пилот Никита Бедрин стартовал в Альберт-парке 20-м и был не слишком заметен по ходу дистанции, финишировав на две позиции выше. После дисквалификации гонщиков MP он стал 15-м в итоговом протоколе.

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