Колапинто выиграл Квалификацию Ф3 в Бахрейне, Смоляр восьмой
Второе время осталось за Романом Станеком
Франко Колапинто быстрее всех проехал квалификационный круг в Бахрейне, опередив ближайшего соперника на 65 сотых секунды. При этом в первой половине сессии Колапинто и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, показав лучшее время с первой и единственной попытки за несколько минут до клетчатого флага.
Для Колапинто это первый подиум в Формуле 3, как и для его команды Van Amersfoort. Российским болельщикам он может быть известен тем, что в прошлом сезоне он был одним из гонщиков команды G-Drive в Европейской серии "Ле-Ман".
Некоторое время протокол возглавлял россиянин Александр Смоляр, который из-за ограничений FIA выступает не под российским флагом. Однако в самом конце многие гонщики смогли улучшить, отодвинув Смоляра на восьмое место. Александр также предпринял еще одну попытку, но улучшить свое же прежнее время не смог.
Напомним, что в 2022 году формат гоночного уик-энда Формулы 3 немного изменился. Теперь будет две гонки, и в квалификации определяется порядок старта именно второй из них. В первой, которая состоится в субботу 12 быстрейших пилотов стартуют в реверсивном порядке.
Таким образом с поула в первой гонке стартует ставший 12-м Зак О'Сулливан, а Смоляр будет на старте пятым.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1'46.249
|2
|Роман Станек
|Trident
|1'46.314
|0.065
|3
|Куш Майни
|MP Motorsport
|1'46.322
|0.073
|4
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|1'46.410
|0.161
|5
|Виктор Мартинс
|ART Grand Prix
|1'46.412
|0.163
|6
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|1'46.600
|0.351
|7
|Zane Maloney
|Trident
|1'46.622
|0.373
|8
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|1'46.642
|0.393
|9
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|1'46.649
|0.400
|10
|Давид Видалес
|Campos Racing
|1'46.707
|0.458
|11
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|1'46.843
|0.594
|12
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1'46.860
|0.611
|13
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1'46.945
|0.696
|14
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|1'46.961
|0.712
|15
|Джонни Эдгар
|Trident
|1'47.025
|0.776
|16
|Rafael Villagómez
|Van Amersfoort Racing
|1'47.086
|0.837
|17
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1'47.123
|0.874
|18
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|1'47.159
|0.910
|19
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|1'47.207
|0.958
|20
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'47.303
|1.054
|21
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|1'47.371
|1.122
|22
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|1'47.444
|1.195
|23
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1'47.499
|1.250
|24
|Brad Benavides
|Carlin
|1'47.566
|1.317
|25
|Нико Кари
|Jenzer Motorsport
|1'47.646
|1.397
|26
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|1'47.695
|1.446
|27
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1'47.702
|1.453
|28
|Enzo Trulli
|Carlin
|1'47.796
|1.547
|29
|László Tóth
|Charouz Racing System
|1'47.930
|1.681
|30
|Айртон Симмонс
|Charouz Racing System
|1'48.009
|1.760
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