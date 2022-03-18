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Формула 3 / Бахрейн Отчет о квалификации

Колапинто выиграл Квалификацию Ф3 в Бахрейне, Смоляр восьмой

Второе время осталось за Романом Станеком

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Колапинто выиграл Квалификацию Ф3 в Бахрейне, Смоляр восьмой
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Франко Колапинто быстрее всех проехал квалификационный круг в Бахрейне, опередив ближайшего соперника на 65 сотых секунды. При этом в первой половине сессии Колапинто и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, показав лучшее время с первой и единственной попытки за несколько минут до клетчатого флага.

Для Колапинто это первый подиум в Формуле 3, как и для его команды Van Amersfoort. Российским болельщикам он может быть известен тем, что в прошлом сезоне он был одним из гонщиков команды G-Drive в Европейской серии "Ле-Ман".

Некоторое время протокол возглавлял россиянин Александр Смоляр, который из-за ограничений FIA выступает не под российским флагом. Однако в самом конце многие гонщики смогли улучшить, отодвинув Смоляра на восьмое место. Александр также предпринял еще одну попытку, но улучшить свое же прежнее время не смог.

Напомним, что в 2022 году формат гоночного уик-энда Формулы 3 немного изменился. Теперь будет две гонки, и в квалификации определяется порядок старта именно второй из них. В первой, которая состоится в субботу 12 быстрейших пилотов стартуют в реверсивном порядке.

Таким образом с поула в первой гонке стартует ставший 12-м Зак О'Сулливан, а Смоляр будет на старте пятым. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 1'46.249  
2 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'46.314 0.065
3 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 1'46.322 0.073
4 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1'46.410 0.161
5 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 1'46.412 0.163
6 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 1'46.600 0.351
7 Zane Maloney Italy Trident 1'46.622 0.373
8 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 1'46.642 0.393
9 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'46.649 0.400
10 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 1'46.707 0.458
11 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'46.843 0.594
12 Zak O'Sullivan Carlin 1'46.860 0.611
13 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'46.945 0.696
14 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'46.961 0.712
15 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 1'47.025 0.776
16 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'47.086 0.837
17 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1'47.123 0.874
18 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1'47.159 0.910
19 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 1'47.207 0.958
20 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'47.303 1.054
21 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1'47.371 1.122
22 Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'47.444 1.195
23 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'47.499 1.250
24 Brad Benavides Carlin 1'47.566 1.317
25 Finland Нико Кари Switzerland Jenzer Motorsport 1'47.646 1.397
26 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'47.695 1.446
27 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'47.702 1.453
28 Enzo Trulli Carlin 1'47.796 1.547
29 László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'47.930 1.681
30 Айртон Симмонс Czech Republic Charouz Racing System 1'48.009 1.760
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