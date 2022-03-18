Колапинто выиграл Квалификацию Ф3 в Бахрейне, Смоляр восьмой

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Франко Колапинто быстрее всех проехал квалификационный круг в Бахрейне, опередив ближайшего соперника на 65 сотых секунды. При этом в первой половине сессии Колапинто и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, показав лучшее время с первой и единственной попытки за несколько минут до клетчатого флага.

Для Колапинто это первый подиум в Формуле 3, как и для его команды Van Amersfoort. Российским болельщикам он может быть известен тем, что в прошлом сезоне он был одним из гонщиков команды G-Drive в Европейской серии "Ле-Ман".

Некоторое время протокол возглавлял россиянин Александр Смоляр, который из-за ограничений FIA выступает не под российским флагом. Однако в самом конце многие гонщики смогли улучшить, отодвинув Смоляра на восьмое место. Александр также предпринял еще одну попытку, но улучшить свое же прежнее время не смог.

Напомним, что в 2022 году формат гоночного уик-энда Формулы 3 немного изменился. Теперь будет две гонки, и в квалификации определяется порядок старта именно второй из них. В первой, которая состоится в субботу 12 быстрейших пилотов стартуют в реверсивном порядке.

Таким образом с поула в первой гонке стартует ставший 12-м Зак О'Сулливан, а Смоляр будет на старте пятым.