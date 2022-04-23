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Формула 3 / Имола Отчет о гонке

Колапинто выиграл богатый на аварии спринт Ф3 в Имоле

Александр Смоляр финишировал девятым

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Колапинто выиграл богатый на аварии спринт Ф3 в Имоле
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Франко Колапинто выиграл субботнюю гонку Формулы 3 в Имоле, которая оказалась богата на аварии в следующем за "Тамбурелло" повороте. При этом большую часть дистанции он проехал на втором месте.

На реверсивной стартовой решетке с первого места стартовал именно Колапинто, который уверенно выиграл борьбу в первом повороте и сохранял лидерство до четвертого круга. Но когда разрешили использовать DRS, Кайо Колле вышел вперед.

На девятом круге на трассе почти одновременно в одном и том же месте вылетели Зак О'Салливан и Джозеф Мария Марти, что привело к появлению автомобиля безопасности.

Когда зеленые огни вновь загорелись, Колле удержал лидерство, но гонка продолжалась не долго: в следующем за Тамурелло повороте столкнулись Федерико Мальвестити и Рииз Ушийима - почти в том же месте, где произошла первая авария. Автомобиль безопасности появился вновь.

На 16-ом круге гонка возобновилась и вновь была прервана виртуальным автомобилем безопасности после вылета Артура Леклера: пилот сбил на обочине указатели, сделанные по виду из пенопласта, обломки которых вылетели на трассу.

Наконец, за три круга до финиша вновь появились зеленые флаги, и Колле смог удержать лидерство до последнего круга, но... там  Колапинто совершил уверенный обгон, причем следом то же попробовал сделать Айзек Хаджар.

В Итоге Хаджар выбил Колле с трассы (все в том же повороте!), а сам проиграл несколько позиций.

Это первая победа Колапинто в Формуле 3 и в этом сезоне. Прежде гонщик был более всего известен в России выступлением за команду G-Drive в гонках на выносливость.

В отличие от вчерашнего дня, сегодня Имола порадовала участников солнечной, сухой погодой, что, впрочем, не помешало многочисленным вылетам и столкновениям.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing      
2 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 2.600    
3 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 2.700    
4 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 3.600    
5 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 4.000    
6 Barbados Зейн Малони Italy Trident 4.600    
7 Denmark Оливер Расмуссен Italy Trident 5.100    
8 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 5.500    
9 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 5.800    
10 Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 6.400    
11 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 6.600    
12 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 6.900    
13 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 7.100    
14 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 7.600    
15 United States Брэд Бенавидес Carlin 9.300    
16 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 10.200    
17 Hunter Yeany Spain Campos Racing 10.900    
18 Germany Давид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 11.300    
19 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 13.900    
20 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 15.000    
21 Enzo Trulli Carlin 15.900    
22 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 16.200    
23 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 21.100    
  Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1 lap    
  Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 3 laps    
  Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 8 laps    
  Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 8 laps    
  Zak O'Sullivan Carlin 13 laps    
  Pepe Martí Spain Campos Racing 13 laps    
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