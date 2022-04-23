Колапинто выиграл богатый на аварии спринт Ф3 в Имоле

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Франко Колапинто выиграл субботнюю гонку Формулы 3 в Имоле, которая оказалась богата на аварии в следующем за "Тамбурелло" повороте. При этом большую часть дистанции он проехал на втором месте.

На реверсивной стартовой решетке с первого места стартовал именно Колапинто, который уверенно выиграл борьбу в первом повороте и сохранял лидерство до четвертого круга. Но когда разрешили использовать DRS, Кайо Колле вышел вперед.

На девятом круге на трассе почти одновременно в одном и том же месте вылетели Зак О'Салливан и Джозеф Мария Марти, что привело к появлению автомобиля безопасности.

Когда зеленые огни вновь загорелись, Колле удержал лидерство, но гонка продолжалась не долго: в следующем за Тамурелло повороте столкнулись Федерико Мальвестити и Рииз Ушийима - почти в том же месте, где произошла первая авария. Автомобиль безопасности появился вновь.

На 16-ом круге гонка возобновилась и вновь была прервана виртуальным автомобилем безопасности после вылета Артура Леклера: пилот сбил на обочине указатели, сделанные по виду из пенопласта, обломки которых вылетели на трассу.

Наконец, за три круга до финиша вновь появились зеленые флаги, и Колле смог удержать лидерство до последнего круга, но... там Колапинто совершил уверенный обгон, причем следом то же попробовал сделать Айзек Хаджар.

В Итоге Хаджар выбил Колле с трассы (все в том же повороте!), а сам проиграл несколько позиций.

Это первая победа Колапинто в Формуле 3 и в этом сезоне. Прежде гонщик был более всего известен в России выступлением за команду G-Drive в гонках на выносливость.

В отличие от вчерашнего дня, сегодня Имола порадовала участников солнечной, сухой погодой, что, впрочем, не помешало многочисленным вылетам и столкновениям.