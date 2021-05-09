Деннис Хаугер, выступающий за команду Prema, выиграл воскресную гонку Формулы 3 на трассе в Барселоне. Именно эта, третья гонка уик-энда приносит пилотам наибольшее количество очков, так как только на ее старте решетка формируется по результатам квалификации.

Норвежский пилот стартовал с поула и благодаря более позднему, чем у соперников, торможению смог защитить свою позицию в первом повороте, к которому бок о бок подошли сразу четыре болида. После этого пилот Prema стал постепенно отрываться от боровшихся друг с другом соперников и к финишу увеличил свой отрыв до почти 4-х секунд. Ближайшим преследователем Хаугера оказался австралиец Джек Дуэн, стартовавший со 2-й позиции, потерявший ее на старте и вернувший в районе экватора гонки.

Победа стала для Хаугера первой с момента его дебюта в серии в начале прошлого года (до этого лучшим результатом пилота было единственное 3-е место). Также норвежец получил 2 бонусных очка за лучшее время круга, что позволило Хаугеру выйти в лидеры общего зачета, на те самые 2 очка опередив своего товарища по команде Оливера Калдуэлла.

Единственный российский участник серии Александр Смоляр закончил заезд на том же 11-м месте, с которого стартовал после некорректной работы системы DRS в квалификации. Следом за пилотом программы SMP Racing на финиш прибыли пилоты, к которым особое внимание приковано вне зависимости результатов: Дэвид Шумахер, Артур Леклер и Хуан Мануэль Корреа, вернувшийся в гонки после серьезной аварии (которая привела к гибели Антуана Юбера) в гонке Формулы 2 в позапрошлом году.