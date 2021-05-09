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Формула 3 / Барселона Отчет о гонке

Хаугер выиграл воскресную гонку Формулы 3 после старта с поула

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Единственный россиянин не смог набрать очков, но приехал на финиш впереди Шумахера и Леклера

Хаугер выиграл воскресную гонку Формулы 3 после старта с поула

Деннис Хаугер, выступающий за команду Prema, выиграл воскресную гонку Формулы 3 на трассе в Барселоне. Именно эта, третья гонка уик-энда приносит пилотам наибольшее количество очков, так как только на ее старте решетка формируется по результатам квалификации.

Норвежский пилот стартовал с поула и благодаря более позднему, чем у соперников, торможению смог защитить свою позицию в первом повороте, к которому бок о бок подошли сразу четыре болида. После этого пилот Prema стал постепенно отрываться от боровшихся друг с другом соперников и к финишу увеличил свой отрыв до почти 4-х секунд. Ближайшим преследователем Хаугера оказался австралиец Джек Дуэн, стартовавший со 2-й позиции, потерявший ее на старте и вернувший в районе экватора гонки.

Победа стала для Хаугера первой с момента его дебюта в серии в начале прошлого года (до этого лучшим результатом пилота было единственное 3-е место). Также норвежец получил 2 бонусных очка за лучшее время круга, что позволило Хаугеру выйти в лидеры общего зачета, на те самые 2 очка опередив своего товарища по команде Оливера Калдуэлла.

Единственный российский участник серии Александр Смоляр закончил заезд на том же 11-м месте, с которого стартовал после некорректной работы системы DRS в квалификации. Следом за пилотом программы SMP Racing на финиш прибыли пилоты, к которым особое внимание приковано вне зависимости результатов: Дэвид Шумахер, Артур Леклер и Хуан Мануэль Корреа, вернувшийся в гонки после серьезной аварии (которая привела к гибели Антуана Юбера) в гонке Формулы 2 в позапрошлом году.

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Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий

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Три потомка пилотов Формулы 1 сражались за победу в гонке Формулы 3 – и все остались не у дел после аварий
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Серия Формула 3
Этап Барселона
Автор Кирилл Качнов

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