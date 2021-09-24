Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3

Деннис Хаугер стал новым чемпионом Формулы 3 после первой гонки в Сочи, где он финишировал вторым. Первое место досталось Логану Сардженту, который захватил лидерство на старте и удержал его до самого финиша.

Хаугер стартовал четвертым, сразу же вышел на третью позицию и на десятом круге опередил стартовавшего с поула Виктора Мартинса в борьбе за второе место. Однако приблизиться к Сардженту ему сразу не удалось, и напротив почти до самого финиша Хаугер находился под угрозой Мартинса, который держался в зоне DRS.

Лишь на последнем круге Хаугер вошел в зону DRS позади Сарджента, и ему хватило круга, чтобы вплотную приблизиться к лидеру на последних поворотах. Впрочем Хаугер не стал рисковать и финишировал непосредственно на хвосте победителя гонки.

Долгое время Хаугеру принадлежало и лучшее время в гонке, за которое дают два дополнительных очка. Лишь после середины дистанции лучший круг проехал Клемент Новалак, ставший четвертым.

Главный соперник Хаугера Джек Дуэн выиграл квалификацию и на реверсивной решетке был вынужден стартовать 12-м. На старте он откатился на 16-ю позицию и так и не смог прорваться в очковую зону, финишировав 15-м. Оставшихся двух гонок ему даже теоретически не хватит на то, чтобы сократить отставание от лидера по очкам.

Россиянин Александр Смоляр стартовал шестым и удержал свою позицию, но на четвертом круге отправился в боксы из-за прокола. Он вернулся в конце пелотона и на финише был 22-м.

На 16-м круге гонка была прервана появлением виртуальной машины безопасности, потребовавшейся для того, чтобы убрать сломавшуюся машину Теймена ван дер Хельма, но на это ушло не более минуты.

Гонка должна была состояться субботним утром, одно из-за угрозы дождя в Сочи была перенесена на вечерние часы пятницы.



Результаты готовятся