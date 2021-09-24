Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!
Формула 3 / Сочи Новости

Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3

Пилот Prema финишировал вторым, Смоляр из-за прокола выбыл из очковой зоны

Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3

Деннис Хаугер стал новым чемпионом Формулы 3 после первой гонки в Сочи, где он финишировал вторым. Первое место досталось Логану Сардженту, который захватил лидерство на старте и удержал его до самого финиша.

Хаугер стартовал четвертым, сразу же вышел на третью позицию и на десятом круге опередил стартовавшего с поула Виктора Мартинса в борьбе за второе место. Однако приблизиться к Сардженту ему сразу не удалось, и напротив почти до самого финиша Хаугер находился под угрозой Мартинса, который держался в зоне DRS.

 

Лишь на последнем круге Хаугер вошел в зону DRS позади Сарджента, и ему хватило круга, чтобы вплотную приблизиться к лидеру на последних поворотах. Впрочем Хаугер не стал рисковать и финишировал непосредственно на хвосте победителя гонки.

Долгое время Хаугеру принадлежало и лучшее время в гонке, за которое дают два дополнительных очка. Лишь после середины дистанции лучший круг проехал Клемент Новалак, ставший четвертым.

Главный соперник Хаугера Джек Дуэн выиграл квалификацию и на реверсивной решетке был вынужден стартовать 12-м. На старте он откатился на 16-ю позицию и так и не смог прорваться в очковую зону, финишировав 15-м. Оставшихся двух гонок ему даже теоретически не хватит на то, чтобы сократить отставание от лидера по очкам.

Россиянин Александр Смоляр стартовал шестым и удержал свою позицию, но на четвертом круге отправился в боксы из-за прокола. Он вернулся в конце пелотона и на финише был 22-м.

На 16-м круге гонка была прервана появлением виртуальной машины безопасности, потребовавшейся для того, чтобы убрать сломавшуюся машину Теймена ван дер Хельма, но на это ушло не более минуты.

 
Позиция Гонщик Команда Время
1 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System -
2 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 0.600
3 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 3.400
4 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 4.500
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 5.400
6 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 11.600
7 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 14.500
8 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 17.500
9 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 18.100
10 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 22.800
11 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 23.400
12 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 23.900
13 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 24.400
14 Germany Давид Шумахер Italy Trident 24.900
15 Australia Джек Дуэн Italy Trident 25.300
16 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 29.800
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 31.000
18 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 35.500
19 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 36.200
20 Rafael Villagómez Germany HWA AG 38.300
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 41.100
22 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 50.000
23 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 53.300
24 Айртон Симмонс Czech Republic Charouz Racing System 56.600
25 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 57.400
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'33.500
27 Ido Cohen United Kingdom Carlin 1 lap
  Tijmen van Netherlands MP Motorsport 6 laps
  László Tóth Spain Campos Racing 18 laps
  Oliver Rasmussen Germany HWA AG 19 laps
Полные результаты

Гонка должна была состояться субботним утром, одно из-за угрозы дождя в Сочи была перенесена на вечерние часы пятницы.

Результаты готовятся

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

Предыдущая новость

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

23 ч
2
Формула 1

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма

3 ч
3
Формула 1

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

4 ч
4
Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

1 дн
5
Формула 1

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

1 ч
Самое важное:
Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3
Формула 3

Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3

1 ч
Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!
Формула 3

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

4 ч
Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи
Формула 3

Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи

5 ч
Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте
Формула 3

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте

5 сент. 2021 г.
Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте
Формула 3

Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте

4 сент. 2021 г.

Самое читаемое Сегодня

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика
Формула 1 Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма
Формула 1 Формула 1

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье
Формула 1 Формула 1

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи
Формула 1 Формула 1

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах

Когда Сайнс и Мазепин получат новые моторы Ferrari
Формула 1 Формула 1

Когда Сайнс и Мазепин получат новые моторы Ferrari

Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете
RDS RDS

Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете

Самое важное:

Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3
Формула 3 Формула 3

Хаугер досрочно стал новым чемпионом Формулы 3

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!
Формула 3 Формула 3

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи
Формула 3 Формула 3

Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте
Формула 3 Формула 3

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.