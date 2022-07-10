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Исак Хаджар выиграл воскресную гонку Формулы 3 в Шпильберге, стартовав с поула и не упустив лидерства до самого финиша. На первом отрезке дистанции его пытался атаковать Виктор Мартен, однако вскоре он прекратил свои попытки.

Героем дождевой гонки можно назвать российского гонщика Александра Смоляра. Стартовав 16-м, на финише он был уже восьмым. На мокрой трассе, где пилоты старались не рисковать, именно Смоляр совершил больше всего обгонов и отыграл больше всего позиций.

Антигероями гонки стали пилоты команды Charouz Racing System Зденек Хованец и Франческо Пицци. Они дважды сталкивались в одном и том же повороте и оба раза Хованеца разворачивало. Но если в первый раз он продолжил гонку, то во второй оказался на гравии, что привело к выезду автомобиля безопасности.

На рестарте в первом поворте вылетели Кайо Колле, Джонни Эдгар и победитель субботней гонки Джек Кроуфорд. Александр Смоляр смог их объехать, но был вынужден снизить скорость и уйти с траектории, потеряв несколько позиций. К счастью, трое вылетевших смогли продолжить гонку.

Благодаря своему второму месту Виктор Мартен сохранил лидерство в общем зачете и даже оторвался от Артура Леклера: последний приехал только четвертым.

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