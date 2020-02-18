Как пилот Формулы 3 оказался в Сургуте. Интервью с Александром Смоляром

Два года назад Роберт Шварцман, выступавший за команду R-ace GP, занял третье место в Еврокубке Формулы Renault – и ушел на повышение в Формулу 3. Сегодня петербуржец – пожалуй, главная гоночная надежда страны. Он в прямом эфире «Матч ТВ» с Дмитрием Губерниевым, его имя не сходит с уст основателя проекта SMP Racing Бориса Ротенберга – да и болельщикам явно намного интереснее обсуждать, куда через год-другой возьмут Роберта (в Alfa Romeo или сразу в Ferrari), чем продлит ли AlphaTauri Квята еще на год.

Прошлой осенью Александр Смоляр, выступавший за команду R-ace GP, занял третье место в Еврокубке Формулы Renault – и ушел на повышение в Формулу 3. Теперь сравнения просто неизбежны: есть повод буквально после каждой гонки отматывать ситуацию на пару лет назад и уточнять – а на какой позиции после такого-то этапа был Шварцман?

Само собой, у каждого из гонщиков своя карьера и своя судьба – и нельзя сказать, что Александр в точности повторяет все за своим товарищем по SMP Racing. К примеру, в Формуле 3 Шварцман выступал за Prema – а Смоляр зачислен в состав не менее известной ART. Роберт задолго до Формулы 3 переехал в Италию, в то время как Александр по-прежнему живет в Москве – а на наши вопросы отвечал и вовсе из Сургута.

Фото: SMP Racing

То, где вы находитесь сейчас, немного удивляет – особенно на фоне других гонщиков, которые даже в межсезонье проводят большую часть времени в Европе. Почему именно Сургут?

Так сложилось, что моя семья разбросана по всей России, и я живу в Москве один. Мне очень хотелось отпраздновать Новый год с кем-то из семьи – а лететь на Сахалин, где живут родители, слишком далеко. Ведь в любой момент я могу понадобиться в Москве. В Сургуте же живет моя сестра – и получается, что она оказалась ближе всех из родственников.

Вы родились в Южно-Сахалинске, потом переехали с родителями в Петербург, потом стали жить в Москве. Какой город после всего этого вы считаете родным, где вы чувствуете себя дома?

Я живу в Москве уже десять лет, мне в этом городе комфортно. Но все-таки родина бывает только одна, и иногда мне очень хочется приехать туда, где родился – на Сахалин.

Фото: SMP Racing

Вернемся к гонкам. В прошлом году после первых четырех этапов Еврокубка (из десяти) вы были в трех очках от лидерства в турнире, а в итоге оказались третьим и уступили обладателям двух первых мест достаточно много. Что пошло не так?

Пятым этапом был бельгийский, и он сильно сказался на положении в таблице – я тогда не добрал много баллов. Плюс на каких-то этапах не хватало чистой скорости, также было достаточно много технических проблем. Поэтому, к сожалению, мне так и не удалось наверстать отставание по очкам. Хотя стоит выделить и хорошие гонки. Например, в Венгрии или на «Хоккенхаймринге».

Кстати, этап в Спа оказался худшим и в прошлом году, и в этом. Это случайность – или не выходит любви с этой трассой?

Не могу сказать, что не люблю эту трассу. Но в целом Спа не вызывает у меня никаких эмоций. Я сам был бы рад узнать, почему у меня не получается хорошо выступать на ней. Пока не получилось понять ее до конца – хотя было и несколько приятных моментов, которые оставляют надежду на хорошее выступление в этом году.

Фото: SMP Racing

В то время как у вас дела шли не идеально, у одного из ваших соперников, француза Виктора Мартинса, был просто всплеск результативности – 6 побед в последних восьми гонках. До этого он выиграл только один заезд из 12 и у его товарищей по команде такого же прогресса, вроде бы, не наблюдалось.

Пилоты бывают разные: кто-то разгоняется под конец сезона, а кто-то очень быстр с первых этапов. Мартинсу осенью нечего было терять, в то время как лидировавший и выигравший в итоге Оскар Пиастри, наоборот, боялся наделать ошибок. Мне кажется, это и сыграло основную роль.

Что скажете о чемпионе и вице-чемпионе? В чем их сильные и слабые стороны?

Оба очень быстры. Но Пиастри максимально уверен в себе, когда все идет хорошо – если что-то идет в начале уик-энда идет не по плану, это может выбить его из колеи. Мартинс очень стабилен в гонках – и если находит свой темп, догнать его очень тяжело. Но у него не всегда получается поймать этот темп с первых же кругов, в этом он уязвим.

Фото: SMP Racing

В начале года впечатления от работы с командой были позитивными. Они такими и остались до конца сезона?

По-прежнему очень хорошо отношусь к R-Ace GP. Конечно, как и в любом коллективе, с кем-то дружишь больше, с кем-то меньше. Главное – чтобы ничего не мешало работе.

Этой зимой вы в третий раз подряд поменяли команду. По опыту предыдущих лет – от чего сильнее всего зависит то, как гонщик вливается в новый для себя коллектив?

Почти все понимают, что чем быстрее ты подружишься с командой, тем лучше будет отдача внутри команды и, соответственно, результат. В целом люди в командах, как правило, очень дружелюбные и всегда идут навстречу. Поэтому главное – самому не надевать корону.

Фото: SMP Racing

Была ли установлена менеджерами SMP Racing перед началом сезона четкая зависимость продолжения карьеры от результата: к примеру, финишируешь на первой или второй позиции – точно едешь в Формуле 3, а если ниже шестого – никуда не едешь?

Конечно, такая схема есть, но мне о ней не говорили настолько прямо. Никто не хочет сильно давить на пилота – зачастую ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому ни со стороны команды, ни со стороны SMP Racing я не испытывал какого-то особого давления.

Каковы первые впечатления от машины Формулы 3? В чем ее главное отличие от машины Формулы Renault с точки зрения управляемости?

После первой сессии был в легком шоке. У Ф3 гораздо больше аэродинамики, движения рулем надо сводить на минимум. Нельзя допускать никаких сносов задней оси, машина не прощает ошибок. Формула Renault – абсолютная противоположность.

Фото: SMP Racing

В следующем году у Формулы 3 снова будет этап в Сочи – где Вы выступали в свое время на Формуле 4 в рамках чемпионата СМП. Если оценивать конкретно трассу – вас радует, что там будет гонка? Или на младших формулах там не особо интересно?

На Формуле 4 это было достаточно скучно – трасса слишком большая для автомобиля этой категории, нет особой борьбы. Но я уверен, что из машины Ф3 «Сочи Автодром» будет ощущаться иначе.

Насколько активно общаетесь с Робертом Шварцманом, не советовались ли с ним на тему выступлений в Формуле 3?

Мы с ним общаемся редко. Но я все же надеюсь получить от него несколько советов на этот сезон. Может быть, получится увидеться в офисе SMP Racing до предсезонных тестов – а может, встретимся уже [на этапе] в Бахрейне.