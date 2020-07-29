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Гран При России в Сочи остался без гонок Формулы 3

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Гран При России в Сочи остался без гонок Формулы 3
Автор:
, Редактор Ф1
29 июл. 2020 г., 08:36

На российском этапе Формулы 1 выступит только одна молодежная серия – Формула 2. Участники Ф3 на «Сочи автодром» не приедут

Российский этап Формулы 1 станет первым Гран При в 2020 году без гонок Формулы 3. Все девять этапов сезона Ф1 перед сочинским пройдут в полноценном формате с гонками поддержки. Это значит, что помимо заездов Формулы 1 на каждом предшествующем этапе будут соревноваться участники молодежных серий: Формулы 2 и Формулы 3. Традиция прервется в Сочи.

Организаторы российского этапа Формулы 1 убедили приехать на «Сочи автодром» всего один юниорский чемпионат. Это Формула 2 – первенство, в котором выступают три российских пилота. Сезон Формулы 3 завершится за две недели до этого, 13 сентября в Муджелло.

Европейская Формула 3, ранее известная под именем GP3, приезжает в Сочи с 2018 года. Что помешало чемпионату в этот раз, не сообщается.

По правилам Международной автомобильной федерации, сезон Формулы 2 признают состоявшимся при проведении не менее 10 этапов. Таким образом, гонка в Сочи необходима чемпионату, чтобы соблюсти формальные требования FIA. Это не означает, что российский этап станет финальным: в официальном сообщении Формулы 2 сказано, что молодежная серия объявит о дальнейших планах на остаток 2020 года позднее.

Гран При России намечен на 25-27 сентября. Он станет первым этапом Формулы 1 в 2020 году, куда допустят зрителей. Купить билеты на гонку в Сочи можно на сайте Motorsport Tickets.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
Местонахождение Сочи Автодром
Автор Люк Смит

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