Гран При России в Сочи остался без гонок Формулы 3

Российский этап Формулы 1 станет первым Гран При в 2020 году без гонок Формулы 3. Все девять этапов сезона Ф1 перед сочинским пройдут в полноценном формате с гонками поддержки. Это значит, что помимо заездов Формулы 1 на каждом предшествующем этапе будут соревноваться участники молодежных серий: Формулы 2 и Формулы 3. Традиция прервется в Сочи.

Организаторы российского этапа Формулы 1 убедили приехать на «Сочи автодром» всего один юниорский чемпионат. Это Формула 2 – первенство, в котором выступают три российских пилота. Сезон Формулы 3 завершится за две недели до этого, 13 сентября в Муджелло.

Европейская Формула 3, ранее известная под именем GP3, приезжает в Сочи с 2018 года. Что помешало чемпионату в этот раз, не сообщается.

По правилам Международной автомобильной федерации, сезон Формулы 2 признают состоявшимся при проведении не менее 10 этапов. Таким образом, гонка в Сочи необходима чемпионату, чтобы соблюсти формальные требования FIA. Это не означает, что российский этап станет финальным: в официальном сообщении Формулы 2 сказано, что молодежная серия объявит о дальнейших планах на остаток 2020 года позднее.

Гран При России намечен на 25-27 сентября. Он станет первым этапом Формулы 1 в 2020 году, куда допустят зрителей. Купить билеты на гонку в Сочи можно на сайте Motorsport Tickets.