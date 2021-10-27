Формула 3 пригласила Сидоркову на тесты

Как рассказали организаторы Формулы 3, приглашение россиянки и ее соперницы по W Series Нереи Марти стало частью большой программы поддержки многообразия в гонках, которую совместно проводят Ф2 и Ф3. Прежде эта же инициатива помогала карьерам Софии Флерш и Татьяне Кальдерон.

Целью однодневных тестов станет знакомство гонщиц с машинами Ф3, их настройками и теми нагрузками, которые испытывает пилот на такой технике.

Глава Ф3 Бруно Мишель отметил: «Многообразие очень важно для нас. Мы хотим, чтобы все больше девушек приходило в наши чемпионаты. Приятно было увидеть там Софию Флерш и Татьяну Кальдерон, но другим гонщицам по-прежнему сложно добиться того же.

Мы надеемся, что предстоящие тесты станут первым шагом к тому, чтобы путь в Формуле 1 стал для девушек более понятным. Чтобы достичь этого, нужно усилить связи между разными классами, чтобы как можно лучше подготовить гонщиц.

Мы хотим, чтобы на тестах Ирина и Нерея познакомились с техникой Ф3 и тем, как она работает. Речь не о борьбе за время круга, а о понимании тех требований, которые предъявляет эта категория. Это будет проба сил, и мы рассчитываем, что в ближайшем будущем они перейдут в наш чемпионат».

Он добавил: «Мы выбрали именно этих гонщиц, так как сочли, что по возрасту именно они лучше всего подходят для того, чтобы попробовать свои силы в "пирамиде" формульных классов».

Как объяснил Мишель, предстоящие тесты будут не единичным опытом, а лишь первым шагом в сотрудничестве W Series с молодежными классами поддержки Ф1.

Ирина Сидоркова была вынуждена пропустить два этапа прошедшего сезона, но все равно завершила его седьмой в общем зачете с одним подиумом. Карельской гонщице сейчас 18 лет, Нерея Марти старше ее на год. Испанка стала по итогам прошедшего чемпионата W Series четвертой.

10 ноября за руль машин Ф3 в Маньи-Куре сядут Майя Вёг из Академии Ferrari и участница программы FIA «Девушки на трассе» Дориан Пен.

В Ф3 используются 380-сильные машины, тогда как в W Series гонщицы ездят на «формулах» мощностью 270 л.с.