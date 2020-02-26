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Формула 3 / Новость

Флерш выступит в Формуле 3

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Флерш выступит в Формуле 3
Автор:
, Ответственный редактор
26 февр. 2020 г., 14:35

Немецкая гонщица, имя которой облетело заголовки новостей после серьезной аварии осенью 2018 года в Макао, продолжит карьеру в рамках «младшей» серии поддержки Формулы 1

София Флёрш будет выступать за команду Campos в предстоящем чемпионате FIA Формулы 3. В этом первенстве спортсменка станет соперницей россиянина Александра Смоляра.

Восстановившись после позапрошлогодней аварии в Макао, Флёрш провела сезон-2019 в Формуле Regional. Там она заняла итоговое седьмое место, ни разу не побывав на подиуме. После перехода в Campos София продолжит работу с гоночным тренером Факундо Регальей – тем самым, что когда-то был главным соперником Даниила Квята в споре за титул чемпиона GP3.  

Вместе с Флёрш за команду Адриана Кампоса будут выступать австралиец Алекс Перони. Прошлой осенью он попал в аварию на этапе в Монце, совершив впечатляющий полет. Третьим пилотом этого коллектива станет итальянец Алессио Деледда.   

«Для меня это будет первый год на машине Формулы 3, шинах Pirelli, с DRS и моторами Mecachrome, – цитирует 19-летнюю гонщицу пресс-служба Campos. – Я ожидаю соперничества с самыми сильными пилотами. Для меня будет важно прибавлять с каждым уикендом, работать с командой и получать удовольствие. Я рассчитываю на отличный год». 

Новый сезон Формулы 3 должен стартовать 21-22 марта в Бахрейне. В настоящее время в пелотоне осталось всего две вакансии в составе MP Motorsport.

Ранее стало известно, что Флёрш в составе женского экипажа с Татьяной Кальдерон и Кэтрин Легг проведет сезон-2020 в высшем классе прототипов Европейской серии Ле-Ман.

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Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести

Australia Оскар Пиастри
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастьян Фернандес
Trident

Germany Лирим Цендели

Canada Девлин ДеФранческо

United Kingdom Оли Кадуэлл
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport

Australia Калан Уильямс

Italy Маттео Наннини

Italy Федерико Мальвестити
MP Motorsport

Netherlands Бент Вискаль
Hitech

United Kingdom Макс Фьютрелл

New Zealand Лиам Лоусон

Norway Деннис Хаугер
Charouz

Germany Давид Шумахер

Finland Нико Кари

Brazil Игор Фрага
Carlin

France Клемен Новалак

United Kingdom Энам Ахмед

United States Камерон Дас
Campos

Germany София Флерш

Australia Алекс Перони

Italy Алессио Делледа
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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты София Флёрш , Алекс Перони , Алессио Деледда
Команды Campos Racing
Автор Александр Кабановский

Формула 3 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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