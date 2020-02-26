Флерш выступит в Формуле 3

София Флёрш будет выступать за команду Campos в предстоящем чемпионате FIA Формулы 3. В этом первенстве спортсменка станет соперницей россиянина Александра Смоляра.

Восстановившись после позапрошлогодней аварии в Макао, Флёрш провела сезон-2019 в Формуле Regional. Там она заняла итоговое седьмое место, ни разу не побывав на подиуме. После перехода в Campos София продолжит работу с гоночным тренером Факундо Регальей – тем самым, что когда-то был главным соперником Даниила Квята в споре за титул чемпиона GP3.

Вместе с Флёрш за команду Адриана Кампоса будут выступать австралиец Алекс Перони. Прошлой осенью он попал в аварию на этапе в Монце, совершив впечатляющий полет. Третьим пилотом этого коллектива станет итальянец Алессио Деледда.

«Для меня это будет первый год на машине Формулы 3, шинах Pirelli, с DRS и моторами Mecachrome, – цитирует 19-летнюю гонщицу пресс-служба Campos. – Я ожидаю соперничества с самыми сильными пилотами. Для меня будет важно прибавлять с каждым уикендом, работать с командой и получать удовольствие. Я рассчитываю на отличный год».

Новый сезон Формулы 3 должен стартовать 21-22 марта в Бахрейне. В настоящее время в пелотоне осталось всего две вакансии в составе MP Motorsport.

Ранее стало известно, что Флёрш в составе женского экипажа с Татьяной Кальдерон и Кэтрин Легг проведет сезон-2020 в высшем классе прототипов Европейской серии Ле-Ман.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф3: