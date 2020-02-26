Флерш выступит в Формуле 3
Немецкая гонщица, имя которой облетело заголовки новостей после серьезной аварии осенью 2018 года в Макао, продолжит карьеру в рамках «младшей» серии поддержки Формулы 1
София Флёрш будет выступать за команду Campos в предстоящем чемпионате FIA Формулы 3. В этом первенстве спортсменка станет соперницей россиянина Александра Смоляра.
Восстановившись после позапрошлогодней аварии в Макао, Флёрш провела сезон-2019 в Формуле Regional. Там она заняла итоговое седьмое место, ни разу не побывав на подиуме. После перехода в Campos София продолжит работу с гоночным тренером Факундо Регальей – тем самым, что когда-то был главным соперником Даниила Квята в споре за титул чемпиона GP3.
Вместе с Флёрш за команду Адриана Кампоса будут выступать австралиец Алекс Перони. Прошлой осенью он попал в аварию на этапе в Монце, совершив впечатляющий полет. Третьим пилотом этого коллектива станет итальянец Алессио Деледда.
«Для меня это будет первый год на машине Формулы 3, шинах Pirelli, с DRS и моторами Mecachrome, – цитирует 19-летнюю гонщицу пресс-служба Campos. – Я ожидаю соперничества с самыми сильными пилотами. Для меня будет важно прибавлять с каждым уикендом, работать с командой и получать удовольствие. Я рассчитываю на отличный год».
Новый сезон Формулы 3 должен стартовать 21-22 марта в Бахрейне. В настоящее время в пелотоне осталось всего две вакансии в составе MP Motorsport.
Ранее стало известно, что Флёрш в составе женского экипажа с Татьяной Кальдерон и Кэтрин Легг проведет сезон-2020 в высшем классе прототипов Европейской серии Ле-Ман.
Читайте также:
Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:
|Команда
|Гонщики
|Prema Racing
|
Оскар Пиастри
|ART Grand Prix
|
Александр Смоляр
Тео Пуршер
|Trident
|
Лирим Цендели
Девлин ДеФранческо
Оли Кадуэлл
|HWA
|
Джейк Хьюз
Энцо Фиттипальди
Джек Дуэн
|Jenzer Motorsport
|
Калан Уильямс
|MP Motorsport
|
Бент Вискаль
|Hitech
|
Макс Фьютрелл
Лиам Лоусон
Деннис Хаугер
|Charouz
|
Давид Шумахер
Нико Кари
Игор Фрага
|Carlin
|
Клемен Новалак
Энам Ахмед
|Campos
|
София Флерш
Алекс Перони
Предыдущая новость
В Формуле 3 набралось так много гонщиков, что организаторы расширили очковую зону
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|София Флёрш , Алекс Перони , Алессио Деледда
|Команды
|Campos Racing
|Автор
|Александр Кабановский
Флерш выступит в Формуле 3
Формула 3 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты