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Формула 3 / Спа Новость

Фиттипальди отчислили из команды Формулы 3

Автор:
, News editor

В преддверии этапа в Спа коллектив Charouz Racing System заменил двух из трех своих гонщиков

Фиттипальди отчислили из команды Формулы 3

В Бельгии в составе Charouz дебютируют 16-летний американец Хантер Йини и венесуэльский пилот чешского происхождения Зденек Хованек, который на год старше. 

Одновременно команда прекратила сотрудничество с Решадом де Герусом и Энцо Фиттипальди (оба гонщика на фото). Внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди финишировал вторым в одной из гонок венгерского уик-энда и идет 14-м в общем зачете Ф3, а де Герус не смог заработать ни одного очка. 

Новобранец чемпионата Йини стал в прошлом году сильнейшим в американской Формуле 4, он никогда прежде не выступал в Европе, хотя стремился именно к этому.

Хованек выступал в азиатской Ф3 и Евроформуле Open, однако ни в одной из них не смог покорить призовой подиум. Примечательно, что в гонках он стартует по португальской лицензии.

В нынешнем сезоне участникам Ф3 осталось провести три уик-энда. В общем зачете с большим отрывом сейчас лидирует протеже Red Bull Деннис Хаугер.

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FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао

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FIA отменила гонки Формулы 3 и GT в Макао
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