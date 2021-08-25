Фиттипальди отчислили из команды Формулы 3

В Бельгии в составе Charouz дебютируют 16-летний американец Хантер Йини и венесуэльский пилот чешского происхождения Зденек Хованек, который на год старше.

Одновременно команда прекратила сотрудничество с Решадом де Герусом и Энцо Фиттипальди (оба гонщика на фото). Внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди финишировал вторым в одной из гонок венгерского уик-энда и идет 14-м в общем зачете Ф3, а де Герус не смог заработать ни одного очка.

Новобранец чемпионата Йини стал в прошлом году сильнейшим в американской Формуле 4, он никогда прежде не выступал в Европе, хотя стремился именно к этому.

Хованек выступал в азиатской Ф3 и Евроформуле Open, однако ни в одной из них не смог покорить призовой подиум. Примечательно, что в гонках он стартует по португальской лицензии.

В нынешнем сезоне участникам Ф3 осталось провести три уик-энда. В общем зачете с большим отрывом сейчас лидирует протеже Red Bull Деннис Хаугер.