Фильм «Герои»: как будущий Мистер Ле-Ман из банковского служащего стал лидером Формулы 3

Одним из главных героев фильма «Герои» – снятого Манишем Пандеем (режиссером известного фильма «Сенна») по заказу Motorsport.com – стал Том Кристенсен. Сегодня датчанина знают прежде всего как одержавшего рекордное количество побед на гонке «24 часа Ле-Мана» – однако 30 лет назад Кристенсен мечтал о Формуле 1 и добился на пути к чемпионату мира определенных успехов.

В одном из эпизодов «Героев» датчанин вспоминает период, когда его, казалось бы, зашедшая в тупик гоночная карьера вдруг дала молодому пилоту новый шанс.

«В Дании тогда не было компаний, которые готовы были проспонсировать мои выступления, и мне пришлось пойти работать в банк. Однажды меня спросили, есть ли у меня права. Я ответил: конечно, я же гонщик. И меня посадили за руль микроавтобуса, который ездил по клиентам в маленьких городках.

Однако в начале 1991 года мне предложили место в одной из команд немецкого чемпионата – и в итоге я выиграл титул. Причем на гонке в Хоккенхайме побил рекорд, поставленный Хаккиненом годом раньше».

Мика Хаккинен – двукратный чемпион Формулы 1 – также стал одним из героев документальной картины. Кстати, посмотреть «Героев» целиком (наряду с несколькими другими фильмами об истории гонок) можно прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».