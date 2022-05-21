Новичок Ф3 одержал дебютную победу на домашней трассе

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Первой гонкой в рамках уик-энда Гран При Испании стал субботний утренний заезд Формулы 3. Лидерство в нем с самого начала захватил Давид Видалес, которому пришлось все 20 кругов до финиша отстаивать свою первую позицию.

Поначалу испанца преследовал Хаун-Мануэль Корреа, а на пятом круге бывшего участника Ф2 сменил на второй позиции протеже Red Bull Джек Кроуфорд. Тот сразу начал оказывать прессинг и на 12-м круге два пилота вошли в первый поворот бок о бок.

Однако Видалес не пожелал уступать, и его сопернику пришлось выехать за пределы трассы – судьи еще рассмотрят этот момент.

Но в дальнейшем у Кроуфорда уже не было столь реальных шансов провести обгон, он финишировал вторым в секунде за победителем. Виньялес стал уже пятым по счету гонщиком, который поднялся на вершину подиума в пяти прошедших гонках Ф3.

Тройку призеров замкнул Кайо Коллет из MP Motorsport, опередивший Артура Леклера и Корреа.

Россиянин Александр Смоляр начинал борьбу девятым, но сразу же отыграл две позиции, а в дальнейшем опередил еще одного соперника и стал шестым.

Лидер сезона Виктор Мартинс сошел еще в дебюте, из-за чего разом откатился на четвертую строчку в таблице. А больше всего очков перед второй гонкой уик-энда у младшего Леклера, который всего на один балл опережает Кроуфорда.

Результаты субботней гонки Ф3 в Барселоне