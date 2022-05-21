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Формула 3 / Барселона Отчет о гонке

Новичок Ф3 одержал дебютную победу на домашней трассе

Давид Видалес, стартовав с реверсивного поула, сдержал прессинг Джека Кроуфорда и поднялся на вершину подиума

Меган Уайт
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Новичок Ф3 одержал дебютную победу на домашней трассе
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Первой гонкой в рамках уик-энда Гран При Испании стал субботний утренний заезд Формулы 3. Лидерство в нем с самого начала захватил Давид Видалес, которому пришлось все 20 кругов до финиша отстаивать свою первую позицию.

Поначалу испанца преследовал Хаун-Мануэль Корреа, а на пятом круге бывшего участника Ф2 сменил на второй позиции протеже Red Bull Джек Кроуфорд. Тот сразу начал оказывать прессинг и на 12-м круге два пилота вошли в первый поворот бок о бок. 

Однако Видалес не пожелал уступать, и его сопернику пришлось выехать за пределы трассы – судьи еще рассмотрят этот момент.  

Но в дальнейшем у Кроуфорда уже не было столь реальных шансов провести обгон, он финишировал вторым в секунде за победителем. Виньялес стал уже пятым по счету гонщиком, который поднялся на вершину подиума в пяти прошедших гонках Ф3.

Тройку призеров замкнул Кайо Коллет из MP Motorsport, опередивший Артура Леклера и Корреа. 

Россиянин Александр Смоляр начинал борьбу девятым, но сразу же отыграл две позиции, а в дальнейшем опередил еще одного соперника и стал шестым. 

Лидер сезона Виктор Мартинс сошел еще в дебюте, из-за чего разом откатился на четвертую строчку в таблице. А больше всего очков перед второй гонкой уик-энда у младшего Леклера, который всего на один балл опережает Кроуфорда.

Результаты субботней гонки Ф3 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing    
2 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1.200  
3 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 6.400  
4 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 9.000  
5 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 10.300  
6 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 11.200  
7 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 11.800  
8 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 12.300  
9 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 15.200  
10 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 16.000  
11 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 16.900  
12 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 17.400  
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 18.100  
14 Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 19.900  
15 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 23.400  
16 Denmark Оливер Расмуссен Italy Trident 24.200  
17 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 24.800  
18 Zak O'Sullivan Carlin 25.400  
19 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 29.700  
20 Germany Лирим Цендели Czech Republic Charouz Racing System 32.100  
21 Barbados Зейн Малони Italy Trident 35.700  
22 Enzo Trulli Carlin 36.200  
23 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 39.500  
24 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 39.900  
25 United States Брэд Бенавидес Carlin 41.100  
26 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 42.100  
27 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'08.600  
28 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 4 laps  
29 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 10 laps  
30 France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 13 laps  
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