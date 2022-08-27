В Формуле 3 появился десятый победитель, Смоляр поднялся на подиум
В богатой на события субботней гонке сильнейшим стал Оливер Бирман из команды Prema
Старт молодежных гонок на трассе в Спа редко обходится без неприятностей. Участники Ф3 в субботу утром подтвердили это правило, устроив аварию в Радийоне – никто из пилотов не пострадал, но борьбу пришлось надолго остановить красными флагами.
Хотя гонщик Академии Ferrari Олли Бирман был на решетке лишь пятым, на момент остановки гонки по ходу первого круга именно он оказался лидером, опередив увлекшихся борьбой соперников.
После рестарта 17-летний британец удержался впереди и одержал первую победу в карьере. Для Формулы 3 это уже десятый победитель в 13 прошедших гонках.
На трассе вторым финишировал Джонни Эдгар из Trident, но судьи оштрафовали его на пять секунд за контракт с Франко Колапинто еще во время первого старта.
Это позволило другому пилоту Trident Роману Станеку стать вторым, а россиянину Александру Смоляру принесло третий подиум в сезоне и второй подряд после победы в Венгрии.
Для двух лидеров сезона гонка сложилась неудачно: Виктора Мартена наказали проездом по пит-лейну за фальстарт, а Исак Хаджар финишировал только девятым. Это позволило Артуру Леклеру подобраться к соперникам в таблице: сейчас вся эта тройка укладывается в пять очков.
Результаты субботней гонки Формулы 3 в Спа
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1:07'07.734
|2
|Роман Станек
|Trident
|1:07'12.496
|4.762
|3
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|1:07'13.423
|5.689
|4
|Джонни Эдгар
|Trident
|1:07'14.073
|6.339
|5
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|1:07'15.320
|7.586
|6
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|1:07'18.343
|10.609
|7
|Давид Видалес
|Campos Racing
|1:07'20.028
|12.294
|8
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|1:07'20.060
|12.326
|9
|Исак Хаджар
|Hitech Racing
|1:07'20.272
|12.538
|10
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|1:07'20.965
|13.231
|11
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|1:07'21.852
|14.118
|12
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|1:07'22.010
|14.276
|13
|Куш Майни
|MP Motorsport
|1:07'22.404
|14.670
|14
|Рис Ушиджима
|Van Amersfoort Racing
|1:07'24.703
|16.969
|15
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1:07'25.621
|17.887
|16
|Enzo Trulli
|Carlin
|1:07'26.402
|18.668
|17
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1:07'26.881
|19.147
|18
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|1:07'27.795
|20.061
|19
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|1:07'28.610
|20.876
|20
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1:07'29.591
|21.857
|21
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1:07'33.907
|26.173
|22
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|1:07'35.079
|27.345
|23
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|1:07'36.444
|28.710
|24
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:07'40.199
|32.465
|25
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|1:03'29.525
|2 Laps
|Pepe Martí
|Campos Racing
|4 laps
|Oliver Goethe
|Campos Racing
|10 laps
|Зейн Малони
|Trident
|10 laps
|Christian Mansell
|Charouz Racing System
|14 laps
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|14 laps
|Полные результаты
Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
Самое важное:
В Формуле 3 опять новый победитель. Теперь выиграл парень с Барбадоса
Зейн Малони, несмотря на серьезную аварию в субботу, стал сильнейшим в воскресенье. Александр Смоляр финишировал девятым
В Формуле 3 появился десятый победитель, Смоляр поднялся на подиум
В богатой на события субботней гонке сильнейшим стал Оливер Бирман из команды Prema
Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
Гран При в 2023 году состоится 2 апреля
Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша
Россиянин не оставил соперникам шансов на сырой воскресной трассе. Он стал сильнейшим впервые в сезоне и заработал очки в шестой гонке кряду