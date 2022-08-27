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Формула 3 / Спа Отчет о гонке

В Формуле 3 появился десятый победитель, Смоляр поднялся на подиум

В богатой на события субботней гонке сильнейшим стал Оливер Бирман из команды Prema

Меган Уайт
Автор:
В Формуле 3 появился десятый победитель, Смоляр поднялся на подиум
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Старт молодежных гонок на трассе в Спа редко обходится без неприятностей. Участники Ф3 в субботу утром подтвердили это правило, устроив аварию в Радийоне – никто из пилотов не пострадал, но борьбу пришлось надолго остановить красными флагами. 

Хотя гонщик Академии Ferrari Олли Бирман был на решетке лишь пятым, на момент остановки гонки по ходу первого круга именно он оказался лидером, опередив увлекшихся борьбой соперников.

После рестарта 17-летний британец удержался впереди и одержал первую победу в карьере. Для Формулы 3 это уже десятый победитель в 13 прошедших гонках.

На трассе вторым финишировал Джонни Эдгар из Trident, но судьи оштрафовали его на пять секунд за контракт с Франко Колапинто еще во время первого старта. 

Это позволило другому пилоту Trident Роману Станеку стать вторым, а россиянину Александру Смоляру принесло третий подиум в сезоне и второй подряд после победы в Венгрии.  

Для двух лидеров сезона гонка сложилась неудачно: Виктора Мартена наказали проездом по пит-лейну за фальстарт, а Исак Хаджар финишировал только девятым. Это позволило Артуру Леклеру подобраться к соперникам в таблице: сейчас вся эта тройка укладывается в пять очков.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Спа

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1:07'07.734  
2 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1:07'12.496 4.762
3 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 1:07'13.423 5.689
4 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 1:07'14.073 6.339
5 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 1:07'15.320 7.586
6 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1:07'18.343 10.609
7 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 1:07'20.028 12.294
8 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 1:07'20.060 12.326
9 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 1:07'20.272 12.538
10 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1:07'20.965 13.231
11 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1:07'21.852 14.118
12 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1:07'22.010 14.276
13 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 1:07'22.404 14.670
14 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 1:07'24.703 16.969
15 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 1:07'25.621 17.887
16 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 1:07'26.402 18.668
17 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1:07'26.881 19.147
18 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 1:07'27.795 20.061
19 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 1:07'28.610 20.876
20 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1:07'29.591 21.857
21 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 1:07'33.907 26.173
22 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1:07'35.079 27.345
23 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 1:07'36.444 28.710
24 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 1:07'40.199 32.465
25 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 1:03'29.525 2 Laps
  Pepe Martí Spain Campos Racing 4 laps  
  Oliver Goethe Spain Campos Racing 10 laps  
  Barbados Зейн Малони Italy Trident 10 laps  
  Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 14 laps  
  United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 14 laps  
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