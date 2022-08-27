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Старт молодежных гонок на трассе в Спа редко обходится без неприятностей. Участники Ф3 в субботу утром подтвердили это правило, устроив аварию в Радийоне – никто из пилотов не пострадал, но борьбу пришлось надолго остановить красными флагами.

Хотя гонщик Академии Ferrari Олли Бирман был на решетке лишь пятым, на момент остановки гонки по ходу первого круга именно он оказался лидером, опередив увлекшихся борьбой соперников.

После рестарта 17-летний британец удержался впереди и одержал первую победу в карьере. Для Формулы 3 это уже десятый победитель в 13 прошедших гонках.

На трассе вторым финишировал Джонни Эдгар из Trident, но судьи оштрафовали его на пять секунд за контракт с Франко Колапинто еще во время первого старта.

Это позволило другому пилоту Trident Роману Станеку стать вторым, а россиянину Александру Смоляру принесло третий подиум в сезоне и второй подряд после победы в Венгрии.

Для двух лидеров сезона гонка сложилась неудачно: Виктора Мартена наказали проездом по пит-лейну за фальстарт, а Исак Хаджар финишировал только девятым. Это позволило Артуру Леклеру подобраться к соперникам в таблице: сейчас вся эта тройка укладывается в пять очков.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Спа