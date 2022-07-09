Кроуфорд впервые победил в Формуле 3

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Джек Кроуфорд стартовал в субботней гонке Ф3 с третьего места и пропустил одного соперника в первых поворотах – однако после этого только отыгрывал позиции.

17-летний американец вновь стал третьим после схода лидирующего Корреа, а затем с разницей в четыре круга обогнал экс-пилота G-Drive Racing Франко Колапинто, а следом и возглавлявшего пелотон Кайо Коллета.

Для пилота Prema этот успех стал первым в серии, хотя в этом сезоне он уже трижды поднимался на подиум. Кроме того, Кроуфорд заработал очки в восьмой раз подряд.

В концовке гонки Артур Леклер, который ведет спор за титул, попробовал отобрать у Колапинто третье место, но аргентинцу удалось удержаться впереди.

Лидер сезона Виктор Мартен финишировал в гонке только восьмым, потому теперь его перевес над Леклером в таблице сократился до одного очка.

Джек Кроуфорд, Prema Racing Фото: Red Bull Content Pool

В Шпильберге в пелотон Формулы 3 вернулся Александр Смоляр. В тренировке россиянин показал вторую скорость, однако по итогам прерванной красными флагами квалификации он остался 16-м.

Это не помешало гонщику ART заработать очки – по ходу дистанции он пробился на девятое место.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Австрии