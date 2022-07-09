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Формула 3 / Шпильберг Отчет о гонке

Кроуфорд впервые победил в Формуле 3

Протеже Red Bull выиграл дуэль у Кайо Коллета, а первого лидера Хуана-Мануэля Корреа подвела машина

Меган Уайт
Автор:
Кроуфорд впервые победил в Формуле 3
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Джек Кроуфорд стартовал в субботней гонке Ф3 с третьего места и пропустил одного соперника в первых поворотах – однако после этого только отыгрывал позиции.

17-летний американец вновь стал третьим после схода лидирующего Корреа, а затем с разницей в четыре круга обогнал экс-пилота G-Drive Racing Франко Колапинто, а следом и возглавлявшего пелотон Кайо Коллета. 

Для пилота Prema этот успех стал первым в серии, хотя в этом сезоне он уже трижды поднимался на подиум. Кроме того, Кроуфорд заработал очки в восьмой раз подряд.

В концовке гонки Артур Леклер, который ведет спор за титул, попробовал отобрать у Колапинто третье место, но аргентинцу удалось удержаться впереди. 

Лидер сезона Виктор Мартен финишировал в гонке только восьмым, потому теперь его перевес над Леклером в таблице сократился до одного очка. 

Джек Кроуфорд, Prema Racing

Джек Кроуфорд, Prema Racing

Фото: Red Bull Content Pool

В Шпильберге в пелотон Формулы 3 вернулся Александр Смоляр. В тренировке россиянин показал вторую скорость, однако по итогам прерванной красными флагами квалификации он остался 16-м.

Это не помешало гонщику ART заработать очки – по ходу дистанции он пробился на девятое место. 

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Австрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam -  
2 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 0.6 0.600
3 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 1.0 1.000
4 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 1.2 1.200
5 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 2.3 2.300
6 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 6.1 6.100
7 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 7.2 7.200
8 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 7.5 7.500
9 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 8.1 8.100
10 Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 8.5 8.500
11 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 8.9 8.900
12 Zak O'Sullivan Carlin 9.3 9.300
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 9.7 9.700
14 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 10.3 10.300
15 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 10.5 10.500
16 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 10.6 10.600
17 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 11.2 11.200
18 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 12.4 12.400
19 United States Брэд Бенавидес Carlin 16.1 16.100
20 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 17.1 17.100
21 Hunter Yeany Spain Campos Racing 19.7 19.700
22 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 19.9 19.900
23 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 21.1 21.100
24 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 21.6 21.600
25 Enzo Trulli Carlin 50.5 50.500
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 54.4 54.400
  Barbados Зейн Малони Italy Trident 12 laps  
  Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 14 laps  
  United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 16 laps  
  Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 21 laps  
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