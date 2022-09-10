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Аргентинец из команды Van Amersfoort стартовал с реверсивного поула и оставался лидером с первого до последнего круга, несмотря на сильный прессинг со стороны Оливера Бирмана.

Британец из Prema начинал борьбу лишь седьмым, однако быстро пробился через пелотон на второе место. Два лидера оставались на минимальном расстоянии до самого клетчатого флага, после которого Бирман упавшим голосом сказал команде по радио: «Я думал, у меня есть еще один круг…»

Кайо Коллет, который был на решетке вторым, замкнул тройку призеров.

Для Колапинто, который в недавнем прошлом стартовал в марафонских гонках за G-Drive Racing, победа стала второй в сезоне после субботней Имолы.

Оливер Бирман, Prema Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

Гонка могла назвать имя нового чемпиона Ф3, однако Виктор Мартен, стартовавший девятым, до финиша потерял одну позицию и заработал лишь единственное очко. Впрочем, его главному сопернику Исаку Хаджару не удалось и того – француз повредил в толчее переднее крыло и вынужден был провести пит-стоп для его замены.

В итоге у Мартена сейчас 127 баллов, у Хаджара – 121. Субботний успех вывел на третью строчку в таблице Бирмана (114), также шансы на титул есть у Зейна Малони и Романа Станека (по 109) и Артура Леклера (104).

Победитель квалификации Александр Смоляр в дебюте гонки увлекся борьбой с Хаджаром в «эске» Роджа, выехал с асфальта и задел барьер, но смог продолжить гонку. Финишировал он далеко позади.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Монце (дополняются)