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Формула 3 / Монца Отчет о гонке

Экс-пилот G-Drive Racing победил в Ф3, судьбу титула решит финальная гонка

Франко Колапинто стал сильнейшим в субботней гонке, звание сильнейшего в воскресенье разыграют шестеро пилотов

Меган Уайт
Автор:
Экс-пилот G-Drive Racing победил в Ф3, судьбу титула решит финальная гонка
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Аргентинец из команды Van Amersfoort стартовал с реверсивного поула и оставался лидером с первого до последнего круга, несмотря на сильный прессинг со стороны Оливера Бирмана. 

Британец из Prema начинал борьбу лишь седьмым, однако быстро пробился через пелотон на второе место. Два лидера оставались на минимальном расстоянии до самого клетчатого флага, после которого Бирман упавшим голосом сказал команде по радио: «Я думал, у меня есть еще один круг…»

Оливер Бирман, Prema Racing

Оливер Бирман, Prema Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

Победитель квалификации Александр Смоляр в дебюте гонки увлекся борьбой с Хаджаром в «эске» Роджа, выехал с асфальта и задел барьер, но смог продолжить гонку. Финишировал он далеко позади. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 34'09.813  
2 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 34'10.246 0.433
3 Brazil Кайо Коллет Netherlands MP Motorsport 34'11.922 2.109
4 Barbados Зейн Малони Italy Trident 34'13.217 3.404
5 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 34'13.935 4.122
6 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 34'14.092 4.279
7 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 34'14.428 4.615
8 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 34'15.875 6.062
9 Pepe Martí Spain Campos Racing 34'16.360 6.547
10 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 34'16.692 6.879
11 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 34'17.569 7.756
12 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 34'17.797 7.984
13 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 34'17.971 8.158
14 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 34'19.065 9.252
15 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 34'22.130 12.317
16 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 34'22.812 12.999
17 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 34'23.282 13.469
18 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 34'23.563 13.750
19 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 34'25.766 15.953
20 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 34'27.290 17.477
21 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 34'28.524 18.711
22 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 34'32.176 22.363
23 Alessandro Famularo Czech Republic Charouz Racing System 34'40.726 30.913
24 Hunter Yeany Spain Campos Racing 35'00.750 50.937
25 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 35'19.613 1'09.800
26 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 35'20.077 1'10.264
27 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 35'20.223 1'10.410
  United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing    
  Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin    
  Spain Давид Видалес Spain Campos Racing    
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