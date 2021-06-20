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Формула 3 / Поль Рикар Отчет о гонке

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

Сын легенды MotoGP Мика Дуэна стал сильнейшим на сырой трассе в Ле-Кастелле, россиянин Александр Смоляр финишировал восьмым

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

После сильного утреннего ливня пилоты принимали старт на дождевой резине. На удивление, первый круг в пелене брызг обошелся без происшествий. Обладатель поула Фредерик Вести пропустил Денниса Хаугера, после чего положение в паре лидеров на время стабилизировалось. 

 

На скользкой трассе третья позиция несколько раз переходила из рук в руки, пока на седьмом круге ее не отобрал у соперников Джек Дуэн. 18-летний австралиец был на решетке четвертым, потом откатился на пятое место – но его темп в сложных условиях был весьма хорош.

Вскоре Дуэн накатил на идущего вторым Вести и заставил того ошибиться на первом секторе, выехав за пределы трассы. Датчанин вскоре поскользнулся еще раз и стал только пятым, а Дуэн помчался за лидирующим Хаугером. 

 

На финальных кругах, когда асфальт уже немного просох, два гонщика подарили зрителям красивую дуэль с несколькими сменами позиций. Но в итоге сын чемпиона MotoGP вышел вперед и одержал дебютную победу в Ф3.

 

Хаугер остался вторым, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки. Судьбу третьего места решили во внутренней дуэли два пилота MP Motorsport: Кайо Колле в итоге опередил Виктора Мартинса. 

 

Клемент Новалак завершил гонку пятым, в концовке также обогнав обладателя поула Вести.

Россиянин Александр Смоляр был в воскресенье не слишком заметен: победитель первой гонки уик-энда стартовал седьмым, в какой-то момент занимал шестое место, но финишировал на восьмой позиции. 

Артур Леклер, начинавший гонку 30-м и последним, к финишу пробился до 13-го места. Несмотря на обилие разворотов на скользкой трассе, гонка обошлась без серьезных столкновений.

По итогам этапа Хаугер вышел в лидеры сезона (66 очков), но Мартинс (60) и Дуэн (58) совсем рядом. Смоляр идет в классификации шестым с 40 баллами. Сезон Ф3 продолжится 3-4 июля в Шпильберге.

Результаты третьей гонки Формулы 3 во Франции

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Джек Дуэн Italy Trident -  
2 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1.500 1.500
3 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 5.000 5.000
4 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 7.200 7.200
5 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 14.200 14.200
6 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 17.900 17.900
7 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 23.000 23.000
8 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 24.800 24.800
9 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 25.500 25.500
10 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 28.600 28.600
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 34.100 34.100
12 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 36.000 36.000
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 39.000 39.000
14 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 41.800 41.800
15 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 42.300 42.300
16 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 44.300 44.300
17 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 45.300 45.300
18 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 45.800 45.800
19 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 47.600 47.600
20 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 48.500 48.500
21 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 48.800 48.800
22 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 53.900 53.900
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 54.600 54.600
24 Ido Cohen United Kingdom Carlin 56.600 56.600
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 1'02.000 1'02.000
26 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'08.200 1'08.200
27 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 1'08.500 1'08.500
28 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 2 laps  
29 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 12 laps  
30 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 18 laps  
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