Дуэн одержал первую победу в Формуле 3
Сын легенды MotoGP Мика Дуэна стал сильнейшим на сырой трассе в Ле-Кастелле, россиянин Александр Смоляр финишировал восьмым
После сильного утреннего ливня пилоты принимали старт на дождевой резине. На удивление, первый круг в пелене брызг обошелся без происшествий. Обладатель поула Фредерик Вести пропустил Денниса Хаугера, после чего положение в паре лидеров на время стабилизировалось.
На скользкой трассе третья позиция несколько раз переходила из рук в руки, пока на седьмом круге ее не отобрал у соперников Джек Дуэн. 18-летний австралиец был на решетке четвертым, потом откатился на пятое место – но его темп в сложных условиях был весьма хорош.
Вскоре Дуэн накатил на идущего вторым Вести и заставил того ошибиться на первом секторе, выехав за пределы трассы. Датчанин вскоре поскользнулся еще раз и стал только пятым, а Дуэн помчался за лидирующим Хаугером.
На финальных кругах, когда асфальт уже немного просох, два гонщика подарили зрителям красивую дуэль с несколькими сменами позиций. Но в итоге сын чемпиона MotoGP вышел вперед и одержал дебютную победу в Ф3.
Хаугер остался вторым, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки. Судьбу третьего места решили во внутренней дуэли два пилота MP Motorsport: Кайо Колле в итоге опередил Виктора Мартинса.
Клемент Новалак завершил гонку пятым, в концовке также обогнав обладателя поула Вести.
Россиянин Александр Смоляр был в воскресенье не слишком заметен: победитель первой гонки уик-энда стартовал седьмым, в какой-то момент занимал шестое место, но финишировал на восьмой позиции.
Артур Леклер, начинавший гонку 30-м и последним, к финишу пробился до 13-го места. Несмотря на обилие разворотов на скользкой трассе, гонка обошлась без серьезных столкновений.
По итогам этапа Хаугер вышел в лидеры сезона (66 очков), но Мартинс (60) и Дуэн (58) совсем рядом. Смоляр идет в классификации шестым с 40 баллами. Сезон Ф3 продолжится 3-4 июля в Шпильберге.
Результаты третьей гонки Формулы 3 во Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джек Дуэн
|Trident
|-
|2
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1.500
|1.500
|3
|Caio Collet
|MP Motorsport
|5.000
|5.000
|4
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|7.200
|7.200
|5
|Клемент Новалак
|Trident
|14.200
|14.200
|6
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|17.900
|17.900
|7
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|23.000
|23.000
|8
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|24.800
|24.800
|9
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|25.500
|25.500
|10
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|28.600
|28.600
|11
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|34.100
|34.100
|12
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|36.000
|36.000
|13
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|39.000
|39.000
|14
|Джонни Эдгар
|Carlin
|41.800
|41.800
|15
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|42.300
|42.300
|16
|Tijmen van
|MP Motorsport
|44.300
|44.300
|17
|Кайлен Фредерик
|Carlin
|45.300
|45.300
|18
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|45.800
|45.800
|19
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|47.600
|47.600
|20
|Маттео Наннини
|HWA AG
|48.500
|48.500
|21
|Reshad de
|Charouz Racing System
|48.800
|48.800
|22
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|53.900
|53.900
|23
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|54.600
|54.600
|24
|Ido Cohen
|Carlin
|56.600
|56.600
|25
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1'02.000
|1'02.000
|26
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1'08.200
|1'08.200
|27
|Дэвид Шумахер
|Trident
|1'08.500
|1'08.500
|28
|Pierre-Louis Chovet
|Campos Racing
|2 laps
|29
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|12 laps
|30
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|18 laps
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