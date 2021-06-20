Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

После сильного утреннего ливня пилоты принимали старт на дождевой резине. На удивление, первый круг в пелене брызг обошелся без происшествий. Обладатель поула Фредерик Вести пропустил Денниса Хаугера, после чего положение в паре лидеров на время стабилизировалось.

На скользкой трассе третья позиция несколько раз переходила из рук в руки, пока на седьмом круге ее не отобрал у соперников Джек Дуэн. 18-летний австралиец был на решетке четвертым, потом откатился на пятое место – но его темп в сложных условиях был весьма хорош.

Вскоре Дуэн накатил на идущего вторым Вести и заставил того ошибиться на первом секторе, выехав за пределы трассы. Датчанин вскоре поскользнулся еще раз и стал только пятым, а Дуэн помчался за лидирующим Хаугером.

На финальных кругах, когда асфальт уже немного просох, два гонщика подарили зрителям красивую дуэль с несколькими сменами позиций. Но в итоге сын чемпиона MotoGP вышел вперед и одержал дебютную победу в Ф3.

Хаугер остался вторым, поднявшись на подиум в третий раз за четыре последних гонки. Судьбу третьего места решили во внутренней дуэли два пилота MP Motorsport: Кайо Колле в итоге опередил Виктора Мартинса.

Клемент Новалак завершил гонку пятым, в концовке также обогнав обладателя поула Вести.

Россиянин Александр Смоляр был в воскресенье не слишком заметен: победитель первой гонки уик-энда стартовал седьмым, в какой-то момент занимал шестое место, но финишировал на восьмой позиции.

Артур Леклер, начинавший гонку 30-м и последним, к финишу пробился до 13-го места. Несмотря на обилие разворотов на скользкой трассе, гонка обошлась без серьезных столкновений.

По итогам этапа Хаугер вышел в лидеры сезона (66 очков), но Мартинс (60) и Дуэн (58) совсем рядом. Смоляр идет в классификации шестым с 40 баллами. Сезон Ф3 продолжится 3-4 июля в Шпильберге.

Результаты третьей гонки Формулы 3 во Франции