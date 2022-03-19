Дебютант Ф3 Хаджар выиграл первую гонку, Смоляр на подиуме
В гонке первым стал Оливер Бирман, но он получил пятисекундный штраф
Юниор Red Bull стал победителем в своей дебютной гонке Формулы 3. Он стартовал в Бахрейне четвертым, прорвался на второе место и выиграл гонку за счет штрафа соперника.
Англичанин Оливер Бирман, для которого это также был дебют в Формуле 3, первым увидел клетчатый флаг. Он стартовал вторым с перевернутой решетки, на старте сохранил позицию, а на пятом круге совершил обгон Зака О'Салливана. Однако уже после финиша Бирману присудили пять секунд штрафа за несоблюдение границ трассы, что отбросило его на второе место.
Россиянин Александр Смоляр стартовал пятым и в борьбе на первом круге потерял две позиции. Однако пилот из России уже к четвертому кругу поднялся на четвертую позицию, потом вновь опустился на пятое место, пропустив Хаджара, но на последних кругах совершил два обгона и в итоге финишировал третьим.
Борьба за четвертое место продолжалась до последнего поворота. В ней обороняющимся выступал Зейн Малони, а атакующим был Артур Леклер. Несмотря на явные проблемы с изношенными шинами Малони сумел отстоять позицию, опередив Леклера на сотые доли секунды.
На старте произошло небольшое столкновение в середине пелотона с участием Мартинса и Романа Станека, из-за чего чех был вынужден отправиться на пит-стоп из-за прокола. Спустя несколько кругов та же участь постигла и победителя квалификации Франко Колапинто.
Мартинса в свою очередь на пятом круге ждало небольшое столкновение с Грегуаром Соси. В результате оба выбыли из борьбы.
В завтрашней гонке с поула стартует Колапинто, компанию ему в первом ряду составит Станек. Смоляр на старте будет седьмым.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|-
|2
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|1.500
|1.500
|3
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|3.500
|3.500
|4
|Zane Maloney
|Trident
|5.600
|5.600
|5
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|5.600
|5.600
|6
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|8.800
|8.800
|7
|Caio Collet
|MP Motorsport
|9.100
|9.100
|8
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|11.400
|11.400
|9
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|12.100
|12.100
|10
|Давид Видалес
|Campos Racing
|19.100
|19.100
|11
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|21.200
|21.200
|12
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|21.800
|21.800
|13
|Джонни Эдгар
|Trident
|28.300
|28.300
|14
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|29.900
|29.900
|15
|Куш Майни
|MP Motorsport
|30.700
|30.700
|16
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|34.800
|34.800
|17
|Rafael Villagómez
|Van Amersfoort Racing
|34.900
|34.900
|18
|Айртон Симмонс
|Charouz Racing System
|44.800
|44.800
|19
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|45.600
|45.600
|20
|Enzo Trulli
|Carlin
|46.500
|46.500
|21
|Brad Benavides
|Carlin
|53.400
|53.400
|22
|László Tóth
|Charouz Racing System
|53.700
|53.700
|23
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|54.200
|54.200
|24
|Роман Станек
|Trident
|1'07.100
|1'07.100
|25
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1'16.600
|1'16.600
|26
|Нико Кари
|Jenzer Motorsport
|1'39.300
|1'39.300
|27
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|1'40.400
|1'40.400
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1 lap
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|13 laps
|Виктор Мартинс
|ART Grand Prix
|15 laps
|Полные результаты
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