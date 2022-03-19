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Формула 3 / Бахрейн Отчет о гонке

Дебютант Ф3 Хаджар выиграл первую гонку, Смоляр на подиуме

В гонке первым стал Оливер Бирман, но он получил пятисекундный штраф

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Дебютант Ф3 Хаджар выиграл первую гонку, Смоляр на подиуме
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Юниор Red Bull стал победителем в своей дебютной гонке Формулы 3. Он стартовал в Бахрейне четвертым, прорвался на второе место и выиграл гонку за счет штрафа соперника.  

Англичанин Оливер Бирман, для которого это также был дебют в Формуле 3, первым увидел клетчатый флаг. Он стартовал вторым с перевернутой решетки, на старте сохранил позицию, а на пятом круге совершил обгон Зака О'Салливана. Однако уже после финиша Бирману присудили пять секунд штрафа за несоблюдение границ трассы, что отбросило его на второе место.

Россиянин Александр Смоляр стартовал пятым и в борьбе на первом круге потерял две позиции. Однако пилот из России уже к четвертому кругу поднялся на четвертую позицию, потом вновь опустился на пятое место, пропустив Хаджара, но на последних кругах совершил два обгона и в итоге финишировал третьим.

Борьба за четвертое место продолжалась до последнего поворота. В ней обороняющимся выступал Зейн Малони, а атакующим был Артур Леклер. Несмотря на явные проблемы с изношенными шинами Малони сумел отстоять позицию, опередив Леклера на сотые доли секунды.

На старте произошло небольшое столкновение в середине пелотона с участием Мартинса и Романа Станека, из-за чего чех был вынужден отправиться на пит-стоп из-за прокола. Спустя несколько кругов та же участь постигла и победителя квалификации Франко Колапинто.

Мартинса в свою очередь на пятом круге ждало небольшое столкновение с Грегуаром Соси. В результате оба выбыли из борьбы.

В завтрашней гонке с поула стартует Колапинто, компанию ему в первом ряду составит Станек. Смоляр на старте будет седьмым.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing -    
2 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1.500 1.500  
3 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 3.500 3.500  
4 Zane Maloney Italy Trident 5.600 5.600  
5 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 5.600 5.600  
6 Zak O'Sullivan Carlin 8.800 8.800  
7 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 9.100 9.100  
8 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 11.400 11.400  
9 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 12.100 12.100  
10 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 19.100 19.100  
11 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 21.200 21.200  
12 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 21.800 21.800  
13 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 28.300 28.300  
14 Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 29.900 29.900  
15 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 30.700 30.700  
16 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 34.800 34.800  
17 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 34.900 34.900  
18 Айртон Симмонс Czech Republic Charouz Racing System 44.800 44.800  
19 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 45.600 45.600  
20 Enzo Trulli Carlin 46.500 46.500  
21 Brad Benavides Carlin 53.400 53.400  
22 László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 53.700 53.700  
23 Hunter Yeany Spain Campos Racing 54.200 54.200  
24 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'07.100 1'07.100  
25 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 1'16.600 1'16.600  
26 Finland Нико Кари Switzerland Jenzer Motorsport 1'39.300 1'39.300  
27 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1'40.400 1'40.400  
  Pepe Martí Spain Campos Racing 1 lap    
  Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 13 laps    
  France Виктор Мартинс France ART Grand Prix 15 laps    
Полные результаты
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