Дебютант Ф3 Хаджар выиграл первую гонку, Смоляр на подиуме

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Юниор Red Bull стал победителем в своей дебютной гонке Формулы 3. Он стартовал в Бахрейне четвертым, прорвался на второе место и выиграл гонку за счет штрафа соперника.

Англичанин Оливер Бирман, для которого это также был дебют в Формуле 3, первым увидел клетчатый флаг. Он стартовал вторым с перевернутой решетки, на старте сохранил позицию, а на пятом круге совершил обгон Зака О'Салливана. Однако уже после финиша Бирману присудили пять секунд штрафа за несоблюдение границ трассы, что отбросило его на второе место.

Россиянин Александр Смоляр стартовал пятым и в борьбе на первом круге потерял две позиции. Однако пилот из России уже к четвертому кругу поднялся на четвертую позицию, потом вновь опустился на пятое место, пропустив Хаджара, но на последних кругах совершил два обгона и в итоге финишировал третьим.

Борьба за четвертое место продолжалась до последнего поворота. В ней обороняющимся выступал Зейн Малони, а атакующим был Артур Леклер. Несмотря на явные проблемы с изношенными шинами Малони сумел отстоять позицию, опередив Леклера на сотые доли секунды.

На старте произошло небольшое столкновение в середине пелотона с участием Мартинса и Романа Станека, из-за чего чех был вынужден отправиться на пит-стоп из-за прокола. Спустя несколько кругов та же участь постигла и победителя квалификации Франко Колапинто.

Мартинса в свою очередь на пятом круге ждало небольшое столкновение с Грегуаром Соси. В результате оба выбыли из борьбы.

В завтрашней гонке с поула стартует Колапинто, компанию ему в первом ряду составит Станек. Смоляр на старте будет седьмым.