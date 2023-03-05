Дебютант Бортолето выиграл гонку Ф3 после драмы у Мини

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Главная гонка первого этапа Ф3 должна была стать триумфальной для 17-летнего итальянца Мини. Протеже Николя Тодта и чемпион национальной Ф4 стартовал в Бахрейне с поула, и хотя проиграл старт, за десять последующих кругов прорвался с третьего места обратно на первое.

Однако в этот момент судьи объявили, что за нарушение стартовых процедур сицилийцу назначен 5-секундный штраф. С учетом отрывов это отбрасывало Габриэле на третье-четвертое место.

Однако это был не его день: на последних кругах на трассу из-за аварии выехала машина безопасности, пелотон уплотнился, и после финиша впереди соперников Мини оказался в итоговом протоколе лишь восьмым.

Победителем же стал другой новичок серии Габриэль Бортолетто, а сын пилота GT Роальда Гете Оливер позволил команде Trident оформить дубль.

Тройку призеров замкнул Дино Беганович, сумевший в концовке обогнать Грегуара Соси.

Также стоит отметить Люка Браунинга – британец из HiTech пробился с 17-го места на пятое.

Россиянин Никита Бедрин, как и днем ранее, финишировал 17-м.

По сумме очков Бортолетто стал лидером сезона с 25 очками, опережая Гете (23) и Бегановича (22).

Сезон Ф3 продолжится через месяц в австралийском Мельбурне.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Бахрейне (22 круга)