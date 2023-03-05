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Формула 3 / Бахрейн Отчет о гонке

Дебютант Бортолето выиграл гонку Ф3 после драмы у Мини

Бразилец из команды Trident поднялся на вершину подиума в воскресенье, хотя настоящим героем гонки в Сахире стал не он, а Габриэле Мини

Меган Уайт
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Дебютант Бортолето выиграл гонку Ф3 после драмы у Мини
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Главная гонка первого этапа Ф3 должна была стать триумфальной для 17-летнего итальянца Мини. Протеже Николя Тодта и чемпион национальной Ф4 стартовал в Бахрейне с поула, и хотя проиграл старт, за десять последующих кругов прорвался с третьего места обратно на первое. 

Однако в этот момент судьи объявили, что за нарушение стартовых процедур сицилийцу назначен 5-секундный штраф. С учетом отрывов это отбрасывало Габриэле на третье-четвертое место. 

Однако это был не его день: на последних кругах на трассу из-за аварии выехала машина безопасности, пелотон уплотнился, и после финиша впереди соперников Мини оказался в итоговом протоколе лишь восьмым. 

Победителем же стал другой новичок серии Габриэль Бортолетто, а сын пилота GT Роальда Гете Оливер позволил команде Trident оформить дубль. 

Тройку призеров замкнул Дино Беганович, сумевший в концовке обогнать Грегуара Соси. 

Также стоит отметить Люка Браунинга – британец из HiTech пробился с 17-го места на пятое. 

Россиянин Никита Бедрин, как и днем ранее, финишировал 17-м. 

По сумме очков Бортолетто стал лидером сезона с 25 очками, опережая Гете (23) и Бегановича (22).

Сезон Ф3 продолжится через месяц в австралийском Мельбурне. 

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Бахрейне (22 круга)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Gabriel Bortoleto Italy Trident 44'33.107  
2 Oliver Goethe Italy Trident 44'33.976 0.869
3 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 44'34.216 1.109
4 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 44'34.431 1.324
5 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 44'34.798 1.691
6 Pepe Martí Spain Campos Racing 44'34.955 1.848
7 United States Кайлен Фредерик France ART Grand Prix 44'35.221 2.114
8 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 44'37.707 4.600
9 Colombia Себастьян Монтойя Hitech Pulse-Eight 44'39.921 6.814
10 Argentina Франко Колапинто Netherlands MP Motorsport 44'42.941 9.834
11 Paul Aron Italy Prema Powerteam 44'46.288 13.181
12 United Kingdom Зак О'Салливан Italy Prema Powerteam 44'48.938 15.831
13 Christian Mansell Spain Campos Racing 44'51.372 18.265
14 Brazil Кайо Коллет Netherlands Van Amersfoort Racing 44'52.309 19.202
15 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 44'52.334 19.227
16 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 44'52.709 19.602
17 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 44'55.129 22.022
18 Oliver Gray Rodin Carlin 44'58.195 25.088
19 Israel Идо Коэн Rodin Carlin 44'58.309 25.202
20 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 44'58.743 25.636
21 Germany София Флёрш PHM Racing by Charouz 45'01.540 28.433
22 Hunter Yeany Rodin Carlin 45'08.568 35.461
23 United Kingdom Джонни Эдгар Netherlands MP Motorsport 45'09.289 36.182
24 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 45'10.472 37.365
25 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 45'18.411 45.304
26 Hugh Barter Spain Campos Racing 45'40.622 1'07.515
27 Leonardo Fornaroli Italy Trident 45'04.980 1 Lap
28 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 40'17.947 2 Laps
29 Алекс Гарсия Switzerland Jenzer Motorsport 38'20.558 3 Laps
  Mari Boya Netherlands MP Motorsport 16 laps  
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