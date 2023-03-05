Дебютант Бортолето выиграл гонку Ф3 после драмы у Мини
Бразилец из команды Trident поднялся на вершину подиума в воскресенье, хотя настоящим героем гонки в Сахире стал не он, а Габриэле Мини
Главная гонка первого этапа Ф3 должна была стать триумфальной для 17-летнего итальянца Мини. Протеже Николя Тодта и чемпион национальной Ф4 стартовал в Бахрейне с поула, и хотя проиграл старт, за десять последующих кругов прорвался с третьего места обратно на первое.
Однако в этот момент судьи объявили, что за нарушение стартовых процедур сицилийцу назначен 5-секундный штраф. С учетом отрывов это отбрасывало Габриэле на третье-четвертое место.
Однако это был не его день: на последних кругах на трассу из-за аварии выехала машина безопасности, пелотон уплотнился, и после финиша впереди соперников Мини оказался в итоговом протоколе лишь восьмым.
Победителем же стал другой новичок серии Габриэль Бортолетто, а сын пилота GT Роальда Гете Оливер позволил команде Trident оформить дубль.
Тройку призеров замкнул Дино Беганович, сумевший в концовке обогнать Грегуара Соси.
Также стоит отметить Люка Браунинга – британец из HiTech пробился с 17-го места на пятое.
Россиянин Никита Бедрин, как и днем ранее, финишировал 17-м.
По сумме очков Бортолетто стал лидером сезона с 25 очками, опережая Гете (23) и Бегановича (22).
Сезон Ф3 продолжится через месяц в австралийском Мельбурне.
Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Бахрейне (22 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|44'33.107
|2
|Oliver Goethe
|Trident
|44'33.976
|0.869
|3
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|44'34.216
|1.109
|4
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|44'34.431
|1.324
|5
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|44'34.798
|1.691
|6
|Pepe Martí
|Campos Racing
|44'34.955
|1.848
|7
|Кайлен Фредерик
|ART Grand Prix
|44'35.221
|2.114
|8
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|44'37.707
|4.600
|9
|Себастьян Монтойя
|Hitech Pulse-Eight
|44'39.921
|6.814
|10
|Франко Колапинто
|MP Motorsport
|44'42.941
|9.834
|11
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|44'46.288
|13.181
|12
|Зак О'Салливан
|Prema Powerteam
|44'48.938
|15.831
|13
|Christian Mansell
|Campos Racing
|44'51.372
|18.265
|14
|Кайо Коллет
|Van Amersfoort Racing
|44'52.309
|19.202
|15
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|44'52.334
|19.227
|16
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|44'52.709
|19.602
|17
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|44'55.129
|22.022
|18
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|44'58.195
|25.088
|19
|Идо Коэн
|Rodin Carlin
|44'58.309
|25.202
|20
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|44'58.743
|25.636
|21
|София Флёрш
|PHM Racing by Charouz
|45'01.540
|28.433
|22
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|45'08.568
|35.461
|23
|Джонни Эдгар
|MP Motorsport
|45'09.289
|36.182
|24
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|45'10.472
|37.365
|25
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|45'18.411
|45.304
|26
|Hugh Barter
|Campos Racing
|45'40.622
|1'07.515
|27
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|45'04.980
|1 Lap
|28
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|40'17.947
|2 Laps
|29
|Алекс Гарсия
|Jenzer Motorsport
|38'20.558
|3 Laps
|Mari Boya
|MP Motorsport
|16 laps
|Полные результаты
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