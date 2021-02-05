Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Сезон азиатской Ф3 продолжился тремя гонками на «Яс-Марине» и привел к смене лидера общего зачета. Если стартовый уик-энд прошел под диктовку Гуанью Чжоу, который выиграл дважды, то на этот раз солировал другой участник Ф2 Джехан Дарувала.

Индиец не слишком удачно провел первый этап, где всего раз поднялся на подиум. Но в Абу-Даби гонщик команды «Бомбейские соколы», прежде входивший в программу Red Bull, проявил себя с самой лучшей стороны. Джехан дважды записывал себе в актив «Большой шлем» – стартовал с поула, лидировал с первого до последнего метра и одерживал победу.

В третьей гонке Чжоу получил шанс отыграться: протеже Renault стартовал вторым, на одну позицию выше Дарувалы. Но Гуанью заглох на решетке и не использовал эту возможность. Он смог включиться в борьбу и с последнего места прорвался на пятое, но упустил не только вторую, но и третью позицию в генеральной классификации.

Опытного спортсмена обошел обладатель поула Пьер-Луи Шове – как и на первом этапе, 18-летний француз стал победителем третьей гонки, заявив о серьезности претензий на титул. Дарувала на этот раз большую часть дистанции оборонял свое второе место от атак 16-летнего парижанина Исака Хаджара, самого юного пилота серии.

Хаджар поднялся на подиум всех трех заездов этапа и теперь явно нацелен вмешаться в спор первой тройки. А вот Рой Ниссани в Абу-Даби ни разу не финишировал выше седьмой позиции, что отбросило тест-пилота Williams назад в очковой таблице.

Российская гонщица Ирина Сидрокова сначала финишировала на 19-й и 18-й позициях, а финальный заезд завершить не смогла: в самом начале прямо перед ней столкнулись двое соперников, и представительница Петрозаводска не успела увернуться от их перегородивших трассу машин, повредив подвеску переднего колеса.

Участники азиатской Формулы 3 задержатся на «Яс-Марине», где уже 6-7 февраля пройдет третий этап сезона.

Положение в общем зачете азиатской Ф1 после второго этапа