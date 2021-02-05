Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Отчет о гонке

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Поделились
Комментарии
Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Автор:
, Ответственный редактор

Главным героем второго этапа зимней серии стал Джехан Дарувала, для российской гонщицы Ирины Сидорковой уик-энд оказался непростым

Сезон азиатской Ф3 продолжился тремя гонками на «Яс-Марине» и привел к смене лидера общего зачета. Если стартовый уик-энд прошел под диктовку Гуанью Чжоу, который выиграл дважды, то на этот раз солировал другой участник Ф2 Джехан Дарувала. 

Индиец не слишком удачно провел первый этап, где всего раз поднялся на подиум. Но в Абу-Даби гонщик команды «Бомбейские соколы», прежде входивший в программу Red Bull, проявил себя с самой лучшей стороны. Джехан дважды записывал себе в актив «Большой шлем» – стартовал с поула, лидировал с первого до последнего метра и одерживал победу. 

В третьей гонке Чжоу получил шанс отыграться: протеже Renault стартовал вторым, на одну позицию выше Дарувалы. Но Гуанью заглох на решетке и не использовал эту возможность. Он смог включиться в борьбу и с последнего места прорвался на пятое, но упустил не только вторую, но и третью позицию в генеральной классификации.

Опытного спортсмена обошел обладатель поула Пьер-Луи Шове – как и на первом этапе, 18-летний француз стал победителем третьей гонки, заявив о серьезности претензий на титул. Дарувала на этот раз большую часть дистанции оборонял свое второе место от атак 16-летнего парижанина Исака Хаджара, самого юного пилота серии.

Хаджар поднялся на подиум всех трех заездов этапа и теперь явно нацелен вмешаться в спор первой тройки. А вот Рой Ниссани в Абу-Даби ни разу не финишировал выше седьмой позиции, что отбросило тест-пилота Williams назад в очковой таблице.

Российская гонщица Ирина Сидрокова сначала финишировала на 19-й и 18-й позициях, а финальный заезд завершить не смогла: в самом начале прямо перед ней столкнулись двое соперников, и представительница Петрозаводска не успела увернуться от их перегородивших трассу машин, повредив подвеску переднего колеса.

Участники азиатской Формулы 3 задержатся на «Яс-Марине», где уже 6-7 февраля пройдет третий этап сезона.

Положение в общем зачете азиатской Ф1 после второго этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Места в гонках 2 этапа
1. India Джехан Дарувала Hitech Grand Prix 95 1 1 2
2. France Пьер-Луи Шове Pinnacle Motorsport 94 5 5 1
3. China Гуанью Чжоу Abu Dhabi Racing by Prema 90 2 4 5
4. France Исак Хаджар 3Y Evans GP 79 3 2 3
5. Sweden Дино Беганович Abu Dhabi Racing by Prema 61 сх. 3 11
6. Israel Рой Ниссани Hitech Grand Prix 53 7 8 7
…22. Russian Federation Ирина Сидоркова 3Y Evans GP 0 19 18 сх.
Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Предыдущая новость

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

32мин
2
Формула 1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

3
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

4
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

23ч
5
Формула 1

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Самое важное:
Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Формула 3

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

1 февр. 2021 г.
Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

30 янв. 2021 г.
Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу
Формула 1

Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

19 янв. 2021 г.
Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3
Формула 3

Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3

19 янв. 2021 г.
Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации
Формула 1 / Новость

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Самое важное:

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Формула 3 Формула 3 / Отчет о гонке

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3 Формула 3 / Новость

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3 Формула 3 / Отчет о гонке

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.