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Формула 3 / Отчет о гонке

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

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Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Автор:
, Ответственный редактор

В Дубае стартовал новый сезон зимней серии, собравший очень сильный состав участников

Азиатская Формула 3 долгое время считалась периферийным чемпионатом для местных участников и совсем молодых европейцев – однако в последнее время такое положение стало меняться.

Главная причина в том, что чемпионский титул здесь оценивается сразу в 18 баллов Суперлицензии. Это очень значительное количество (на уровне пятого места в Ф2 или третьего в «настоящей» Ф3), а главное, по правилам FIA эти баллы можно прибавить к тем, что будут заработаны летом в каком-нибудь другом чемпионате. 

Прошлой зимой на старт азиатской Ф3 вышел Никита Мазепин, став бронзовым призером – именно эти выступления в итоге открыли россиянину дверь в Ф1.

Потому в этом году в Дубай, где прошел первый этап, приехали резервный гонщик Williams Рой Ниссани, протеже Renault Гуанью Чжоу и их недавний соперник по Ф2 Джехан Дарувала. Компанию им составили пилоты из различных молодежных первенств рангом пониже. 

В двух первых гонках сценарий оказывался похожим: Чжоу (на фото) стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и поднимался на вершину подиума. При этом позиции в первой группе пелотона практически не менялись по ходу дистанции. 

А вот третья и заключительная гонка уик-энда оказалась совсем другой: китаец начинал борьбу только четвертым и в первых поворотах стал участником аварии с Дарувалой и его партнером по команде «Бомбейские соколы» Кушем Майни. Все трое смогли поехать дальше, но Гуанью вынужден был сойти в боксах с поврежденной подвеской. 

Гонку повел Ниссани, однако вскоре его догнал и начал прессинговать Пьер-Луи Шове. Казалось, у 18-летнего француза нет шансов в споре с куда более опытным соперником, и какое-то время участник пятничных тренировок Ф1 действительно умело отбивался. Но в итоге Шове смог провести красивую атаку и устремиться к победе. 

После этого по сумме очков Пьер-Луи почти сравнялся с Чжоу, третьим в общем зачете идет швед Дино Беганович, в активе которого два подиума в трех гонках. В шестерку по итогам уик-энда также вошли Ниссани, самый юный пилот серии, 16-летний Исак Хаджар, и новый протеже Red Bull Аюми Иваса.

Дебют россиянки Ирины Сидорковой на столь мощной технике оказался непростым. Карельская гонщица заметно прибавляла по ходу уик-энда, но все же значительно уступала даже соперникам из середины пелотона. Ее лучшим результатом стал финиш на 15-м месте в третьей гонке. 

Сезон азиатской Ф3 продолжится в первый уик-энд февраля на «Яс-Марине».

Положение в общем зачете азиатской Ф1 после первого этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Места в гонках
1. China Гуанью Чжоу Abu Dhabi Racing by Prema 50 1 1 сх.
2. France Пьер-Луи Шове Pinnacle Motorsport 49 4 4 1
3. Sweden Дино Беганович Abu Dhabi Racing by Prema 46 5 2 2
4. Israel Рой Ниссани Hitech Grand Prix 37 2 8 3
5. France Исак Хаджар 3Y Evans GP 31 8 3 4
6. Japan Аюми Иваса Hitech Grand Prix 28 6 5 5
…18. Russian Federation Ирина Сидоркова 3Y Evans GP 0 19 19 15
Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Рой Ниссани , Гуаньюй Чжоу , Ирина Сидоркова
Автор Александр Кабановский

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