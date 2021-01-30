Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

Азиатская Формула 3 долгое время считалась периферийным чемпионатом для местных участников и совсем молодых европейцев – однако в последнее время такое положение стало меняться.

Главная причина в том, что чемпионский титул здесь оценивается сразу в 18 баллов Суперлицензии. Это очень значительное количество (на уровне пятого места в Ф2 или третьего в «настоящей» Ф3), а главное, по правилам FIA эти баллы можно прибавить к тем, что будут заработаны летом в каком-нибудь другом чемпионате.

Прошлой зимой на старт азиатской Ф3 вышел Никита Мазепин, став бронзовым призером – именно эти выступления в итоге открыли россиянину дверь в Ф1.

Потому в этом году в Дубай, где прошел первый этап, приехали резервный гонщик Williams Рой Ниссани, протеже Renault Гуанью Чжоу и их недавний соперник по Ф2 Джехан Дарувала. Компанию им составили пилоты из различных молодежных первенств рангом пониже.

В двух первых гонках сценарий оказывался похожим: Чжоу (на фото) стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и поднимался на вершину подиума. При этом позиции в первой группе пелотона практически не менялись по ходу дистанции.

А вот третья и заключительная гонка уик-энда оказалась совсем другой: китаец начинал борьбу только четвертым и в первых поворотах стал участником аварии с Дарувалой и его партнером по команде «Бомбейские соколы» Кушем Майни. Все трое смогли поехать дальше, но Гуанью вынужден был сойти в боксах с поврежденной подвеской.

Гонку повел Ниссани, однако вскоре его догнал и начал прессинговать Пьер-Луи Шове. Казалось, у 18-летнего француза нет шансов в споре с куда более опытным соперником, и какое-то время участник пятничных тренировок Ф1 действительно умело отбивался. Но в итоге Шове смог провести красивую атаку и устремиться к победе.

После этого по сумме очков Пьер-Луи почти сравнялся с Чжоу, третьим в общем зачете идет швед Дино Беганович, в активе которого два подиума в трех гонках. В шестерку по итогам уик-энда также вошли Ниссани, самый юный пилот серии, 16-летний Исак Хаджар, и новый протеже Red Bull Аюми Иваса.

Дебют россиянки Ирины Сидорковой на столь мощной технике оказался непростым. Карельская гонщица заметно прибавляла по ходу уик-энда, но все же значительно уступала даже соперникам из середины пелотона. Ее лучшим результатом стал финиш на 15-м месте в третьей гонке.

Сезон азиатской Ф3 продолжится в первый уик-энд февраля на «Яс-Марине».

Положение в общем зачете азиатской Ф1 после первого этапа