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Формула 3 / Новость

Чемпион немецкой Ф4 поедет за Trident в Формуле 3

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Чемпион немецкой Ф4 поедет за Trident в Формуле 3
Автор:
, Журналист (Global)
21 янв. 2020 г., 07:52

Пелотон нового сезона молодежной серии постепенно обрастает именами. Свежей новостью стал контракт Лирима Цендели с коллективом Trident.

Для 20-летнего Лирима Цендели предстоящий сезон станет вторым в Ф3. В 2019-м он выступал за Sauber Junior Team (Charouz Racing) и занял 18-е место в чемпионате. Немец один раз показал второе время в квалификации и однажды стартовал с реверсивного поула, но ни разу не финишировал в гонках выше седьмого места.

При этом Цендели проиграл всего одну позицию сильнейшему из своих напарников Фабио Шереру, которого прочат в DTM. В 2018-м Лирим выиграл немецкую Ф4, а этой зимой стартует в серии TRS, где по ходу первого этапа дважды поднимался на подиум. 

Его главной программой в 2020-м станут выступления в Ф3 за Trident, пилот которой Педро Пике по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице. Миланский коллектив закончил сезон четвертым.

Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастьян Фернандес
Trident

Germany Лирим Цендели
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport Australia Калан Уильямс

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Лирим Цендели
Команды Trident
Автор Джек Беньон

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