Чемпион немецкой Ф4 поедет за Trident в Формуле 3

Для 20-летнего Лирима Цендели предстоящий сезон станет вторым в Ф3. В 2019-м он выступал за Sauber Junior Team (Charouz Racing) и занял 18-е место в чемпионате. Немец один раз показал второе время в квалификации и однажды стартовал с реверсивного поула, но ни разу не финишировал в гонках выше седьмого места.

При этом Цендели проиграл всего одну позицию сильнейшему из своих напарников Фабио Шереру, которого прочат в DTM. В 2018-м Лирим выиграл немецкую Ф4, а этой зимой стартует в серии TRS, где по ходу первого этапа дважды поднимался на подиум.

Его главной программой в 2020-м станут выступления в Ф3 за Trident, пилот которой Педро Пике по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице. Миланский коллектив закончил сезон четвертым.

Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)

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