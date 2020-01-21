Чемпион немецкой Ф4 поедет за Trident в Формуле 3
Пелотон нового сезона молодежной серии постепенно обрастает именами. Свежей новостью стал контракт Лирима Цендели с коллективом Trident.
Для 20-летнего Лирима Цендели предстоящий сезон станет вторым в Ф3. В 2019-м он выступал за Sauber Junior Team (Charouz Racing) и занял 18-е место в чемпионате. Немец один раз показал второе время в квалификации и однажды стартовал с реверсивного поула, но ни разу не финишировал в гонках выше седьмого места.
При этом Цендели проиграл всего одну позицию сильнейшему из своих напарников Фабио Шереру, которого прочат в DTM. В 2018-м Лирим выиграл немецкую Ф4, а этой зимой стартует в серии TRS, где по ходу первого этапа дважды поднимался на подиум.
Его главной программой в 2020-м станут выступления в Ф3 за Trident, пилот которой Педро Пике по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице. Миланский коллектив закончил сезон четвертым.
Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)
|Команда
|Гонщики
|Prema Racing
|ART Grand Prix
|
Александр Смоляр
Тео Пуршер
|Trident
|
Лирим Цендели
|HWA
|
Джейк Хьюз
Энцо Фиттипальди
Джек Дуэн
|Jenzer Motorsport
|Калан Уильямс
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Новый сезон Ф3 будет состоять из девяти этапов и стартует в Бахрейне 21 марта.
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Лирим Цендели
|Команды
|Trident
|Автор
|Джек Беньон
Чемпион немецкой Ф4 поедет за Trident в Формуле 3
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