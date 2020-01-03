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Формула 3 / Новость

Чемпион Формулы Regional выступит за Prema в Ф3

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Чемпион Формулы Regional выступит за Prema в Ф3
Автор:
, Журналист (Global)
3 янв. 2020 г., 08:41

Датчанин Фредерик Вести станет одним из соперников Александра Смоляра в предстоящем сезоне Формулы 3.

Вести стал первым в истории чемпионом Формулы Regional, выиграв 13 гонок из 25. Осенью он заменил травмированного Джехана Дарувалу на Гран При Макао и финишировал там десятым, получив первый опыт езды на машине Ф3. 

В четверг вечером Prema объявила о контракте с датским гонщиком на 2020 год – Фредерик, которому 13 января исполнится 18 лет, станет напарником Логана Сарджента и одним из соперников Александра Смоляра. 

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В сезоне-2019 Prema завоевала титул в командном зачете Ф3, в личном сильнейшим стал ее пилот Роберт Шварцман. Чемпионат 2020 года стартует 21 марта в Бахрейне. 

Состав участников Формулы 3 в 2020 году (подписанные контракты):

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Сарджент

Denmark Фредерик Вести
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер
Jenzer Motorsport Australia Калан Уильямс
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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Фредерик Вести
Команды Prema Powerteam
Автор Джек Беньон

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