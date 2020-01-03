Чемпион Формулы Regional выступит за Prema в Ф3
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Датчанин Фредерик Вести станет одним из соперников Александра Смоляра в предстоящем сезоне Формулы 3.
Вести стал первым в истории чемпионом Формулы Regional, выиграв 13 гонок из 25. Осенью он заменил травмированного Джехана Дарувалу на Гран При Макао и финишировал там десятым, получив первый опыт езды на машине Ф3.
В четверг вечером Prema объявила о контракте с датским гонщиком на 2020 год – Фредерик, которому 13 января исполнится 18 лет, станет напарником Логана Сарджента и одним из соперников Александра Смоляра.
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В сезоне-2019 Prema завоевала титул в командном зачете Ф3, в личном сильнейшим стал ее пилот Роберт Шварцман. Чемпионат 2020 года стартует 21 марта в Бахрейне.
Состав участников Формулы 3 в 2020 году (подписанные контракты):
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Фредерик Вести
|Команды
|Prema Powerteam
|Автор
|Джек Беньон
Чемпион Формулы Regional выступит за Prema в Ф3
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