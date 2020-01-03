Чемпион Формулы Regional выступит за Prema в Ф3

Вести стал первым в истории чемпионом Формулы Regional, выиграв 13 гонок из 25. Осенью он заменил травмированного Джехана Дарувалу на Гран При Макао и финишировал там десятым, получив первый опыт езды на машине Ф3.

В четверг вечером Prema объявила о контракте с датским гонщиком на 2020 год – Фредерик, которому 13 января исполнится 18 лет, станет напарником Логана Сарджента и одним из соперников Александра Смоляра.

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В сезоне-2019 Prema завоевала титул в командном зачете Ф3, в личном сильнейшим стал ее пилот Роберт Шварцман. Чемпионат 2020 года стартует 21 марта в Бахрейне.

Состав участников Формулы 3 в 2020 году (подписанные контракты):