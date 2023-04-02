Предыдущая / Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне
Формула 3 / Мельбурн Отчет о гонке

Бортолето во второй раз победил в воскресной гонке Ф3

Бразильский дебютант сезона продолжил демонстрировать удивительную стабильность: он выигрывает главный заезд на каждом из этапов

Джейми Кляйн
Автор:
Бортолето во второй раз победил в воскресной гонке Ф3
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Справедливости ради стоит отметить, что на первом этапе в Бахрейне Габриэль Бортолето стал сильнейшим только благодаря штрафу Габриэле Мини, который на трассе финишировал первым. 

Но в Альберт-парке гонщик Trident превзошел соперников безо всяких оговорок: он стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 23 кругов. 

Все, что удалось его преследователю Габриэлю Соси – уступить на финише меньше секунды. Схожим образом Мини всю дистанцию оставался третьим. 

В дебюте гонки произошли две аварии, участником одной из которых стал Франко Колапинто, у которого днем ранее отобрали победу. Он допустил контакт с Люком Браунингом в третьем повороте. 

В десятом участниками опасного столкновения стали Мари Бойя и самый юный пилот Ф3 Никола Цолов. После рестарта гонщики успели проехать всего три поворота до новой аварии – теперь Идо Коэна с Рафаэлем Виллагомесом. 

Все эти события, впрочем, никак не сказались на положении в тройке лидеров. 

Также заслуживает упоминания Пепе Марти – с 30-го места испанец пробился на девятое. 

Оливер Гете, который до Мельбурна шел вторым в таблице личного зачета, проколол колесо и не смог заработать очков,   Себастьян Монтойя попал в аварию с Кристианом Мэнселлом (австралийцем, не имеющим никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу).

Россиянин Никита Бедрин, стартовав 20-м, поднялся в гонке до 15-й позиции, однако сошел на самом последнем круге. 

В общем зачете у Бортолето теперь 56 очков, тогда как соперники заметно отстали: у Соси 36 баллов, у Бегановича – 30.

Сезон Формулы 3 возобновится только в конце мая в Имоле.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Мельбурне (23 круга)

Позиция Гонщик Команда Круги Время
1 Gabriel Bortoleto Italy Trident 23 43'41.950
2 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 23 43'42.546
3 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 23 43'44.982
4 Leonardo Fornaroli Italy Trident 23 43'45.166
5 United Kingdom Зак О'Салливан Italy Prema Powerteam 23 43'45.514
6 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 23 43'46.141
7 Paul Aron Italy Prema Powerteam 23 43'46.343
8 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 23 43'50.507
9 Pepe Martí Spain Campos Racing 23 43'50.688
10 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 23 43'55.539
11 Christian Mansell Spain Campos Racing 23 43'56.306
12 United Kingdom Джонни Эдгар Netherlands MP Motorsport 23 43'56.878
13 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 23 43'57.532
14 Oliver Gray Rodin Carlin 23 44'00.716
15 Hugh Barter Spain Campos Racing 23 44'00.984
16 Brazil Кайо Коллет Netherlands Van Amersfoort Racing 23 44'01.376
17 Hunter Yeany Rodin Carlin 23 44'01.595
18 Germany София Флёрш PHM Racing by Charouz 23 44'05.556
19 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 23 44'10.626
20 Алекс Гарсия Switzerland Jenzer Motorsport 23 44'11.985
21 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 23 44'12.014
22 Oliver Goethe Italy Trident 23 44'38.034
23 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 22 42'21.514
  Israel Идо Коэн Rodin Carlin 11 12 laps
  Roberto Faria PHM Racing by Charouz 8 15 laps
  Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 6 17 laps
  United States Кайлен Фредерик France ART Grand Prix 4 19 laps
  Argentina Франко Колапинто Netherlands MP Motorsport 1 22 laps
  Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1 22 laps
  Colombia Себастьян Монтойя Hitech Pulse-Eight 0 23 laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

Джейми Кляйн Больше от
Джейми Кляйн
Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне

Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне

Формула 2
Мельбурн

Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне

Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

Формула 3
Мельбурн

Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне Колапинто выиграл субботнюю гонку Ф3 в Мельбурне

Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC

Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC

WEC
Себринг

Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC

Trident Больше от
Trident
«Этот парень не заслуживает лицензии». Гонщик Ф2 обрушился на соперника

«Этот парень не заслуживает лицензии». Гонщик Ф2 обрушился на соперника

Формула 2
Бахрейн

«Этот парень не заслуживает лицензии». Гонщик Ф2 обрушился на соперника «Этот парень не заслуживает лицензии». Гонщик Ф2 обрушился на соперника

Trident выбрала пилотов для Формулы 2

Trident выбрала пилотов для Формулы 2

Формула 2

Trident выбрала пилотов для Формулы 2 Trident выбрала пилотов для Формулы 2

Вискал вырвал дебютную победу на последнем круге гонки Ф3 в Сильверстоуне

Вискал вырвал дебютную победу на последнем круге гонки Ф3 в Сильверстоуне

Формула 3
Сильверстоун II

Вискал вырвал дебютную победу на последнем круге гонки Ф3 в Сильверстоуне Вискал вырвал дебютную победу на последнем круге гонки Ф3 в Сильверстоуне

Самое важное:

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

MGP MotoGP
Гран При Аргентины

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Аргентины

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Аргентины

Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.