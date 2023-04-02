Бортолето во второй раз победил в воскресной гонке Ф3
Бразильский дебютант сезона продолжил демонстрировать удивительную стабильность: он выигрывает главный заезд на каждом из этапов
Справедливости ради стоит отметить, что на первом этапе в Бахрейне Габриэль Бортолето стал сильнейшим только благодаря штрафу Габриэле Мини, который на трассе финишировал первым.
Но в Альберт-парке гонщик Trident превзошел соперников безо всяких оговорок: он стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 23 кругов.
Все, что удалось его преследователю Габриэлю Соси – уступить на финише меньше секунды. Схожим образом Мини всю дистанцию оставался третьим.
В дебюте гонки произошли две аварии, участником одной из которых стал Франко Колапинто, у которого днем ранее отобрали победу. Он допустил контакт с Люком Браунингом в третьем повороте.
В десятом участниками опасного столкновения стали Мари Бойя и самый юный пилот Ф3 Никола Цолов. После рестарта гонщики успели проехать всего три поворота до новой аварии – теперь Идо Коэна с Рафаэлем Виллагомесом.
Все эти события, впрочем, никак не сказались на положении в тройке лидеров.
Также заслуживает упоминания Пепе Марти – с 30-го места испанец пробился на девятое.
Оливер Гете, который до Мельбурна шел вторым в таблице личного зачета, проколол колесо и не смог заработать очков, Себастьян Монтойя попал в аварию с Кристианом Мэнселлом (австралийцем, не имеющим никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу).
Россиянин Никита Бедрин, стартовав 20-м, поднялся в гонке до 15-й позиции, однако сошел на самом последнем круге.
В общем зачете у Бортолето теперь 56 очков, тогда как соперники заметно отстали: у Соси 36 баллов, у Бегановича – 30.
Сезон Формулы 3 возобновится только в конце мая в Имоле.
Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Мельбурне (23 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|1
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|23
|43'41.950
|2
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|23
|43'42.546
|3
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|23
|43'44.982
|4
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|23
|43'45.166
|5
|Зак О'Салливан
|Prema Powerteam
|23
|43'45.514
|6
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|23
|43'46.141
|7
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|23
|43'46.343
|8
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|23
|43'50.507
|9
|Pepe Martí
|Campos Racing
|23
|43'50.688
|10
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|23
|43'55.539
|11
|Christian Mansell
|Campos Racing
|23
|43'56.306
|12
|Джонни Эдгар
|MP Motorsport
|23
|43'56.878
|13
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|23
|43'57.532
|14
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|23
|44'00.716
|15
|Hugh Barter
|Campos Racing
|23
|44'00.984
|16
|Кайо Коллет
|Van Amersfoort Racing
|23
|44'01.376
|17
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|23
|44'01.595
|18
|София Флёрш
|PHM Racing by Charouz
|23
|44'05.556
|19
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|23
|44'10.626
|20
|Алекс Гарсия
|Jenzer Motorsport
|23
|44'11.985
|21
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|23
|44'12.014
|22
|Oliver Goethe
|Trident
|23
|44'38.034
|23
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|22
|42'21.514
|Идо Коэн
|Rodin Carlin
|11
|12 laps
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|8
|15 laps
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|6
|17 laps
|Кайлен Фредерик
|ART Grand Prix
|4
|19 laps
|Франко Колапинто
|MP Motorsport
|1
|22 laps
|Mari Boya
|MP Motorsport
|1
|22 laps
|Себастьян Монтойя
|Hitech Pulse-Eight
|0
|23 laps
|Полные результаты
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