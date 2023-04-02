Бортолето во второй раз победил в воскресной гонке Ф3

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Справедливости ради стоит отметить, что на первом этапе в Бахрейне Габриэль Бортолето стал сильнейшим только благодаря штрафу Габриэле Мини, который на трассе финишировал первым.

Но в Альберт-парке гонщик Trident превзошел соперников безо всяких оговорок: он стартовал с поула и лидировал на протяжении всех 23 кругов.

Все, что удалось его преследователю Габриэлю Соси – уступить на финише меньше секунды. Схожим образом Мини всю дистанцию оставался третьим.

В дебюте гонки произошли две аварии, участником одной из которых стал Франко Колапинто, у которого днем ранее отобрали победу. Он допустил контакт с Люком Браунингом в третьем повороте.

В десятом участниками опасного столкновения стали Мари Бойя и самый юный пилот Ф3 Никола Цолов. После рестарта гонщики успели проехать всего три поворота до новой аварии – теперь Идо Коэна с Рафаэлем Виллагомесом.

Все эти события, впрочем, никак не сказались на положении в тройке лидеров.

Также заслуживает упоминания Пепе Марти – с 30-го места испанец пробился на девятое.

Оливер Гете, который до Мельбурна шел вторым в таблице личного зачета, проколол колесо и не смог заработать очков, Себастьян Монтойя попал в аварию с Кристианом Мэнселлом (австралийцем, не имеющим никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу).

Россиянин Никита Бедрин, стартовав 20-м, поднялся в гонке до 15-й позиции, однако сошел на самом последнем круге.

В общем зачете у Бортолето теперь 56 очков, тогда как соперники заметно отстали: у Соси 36 баллов, у Бегановича – 30.

Сезон Формулы 3 возобновится только в конце мая в Имоле.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Мельбурне (23 круга)