Болгарский протеже Алонсо перешел в Формулу 3

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В 2022 году молодой пилот одержал 13 побед в испанской Формуле 4 и с большим отрывом завоевал чемпионский титул. До этого он добился больших успехов в картинге, выиграв несколько национальных чемпионатов и Мировой финал WSK.

Карьерой Цолова уже два года занимается компания A14 Management Фернандо Алонсо, а сам он входит в юниорскую программу Alpine Affiliate. В конце 2021-го Никола стартовал в картинговой гонке «24 часа Дубая» в одном экипаже с Алонсо, еще одним экс-пилотом Ф1 Педро де ла Росой и выступавшим прежде в Ф3000 Анхелем Бургеньо – они финишировали третьими.

Теперь талантливого болгарина ждет дебют в Ф3 – он займет в команде ART место чемпиона 2022 года Виктора Мартена.

Глава ART Себастьен Филипп отметил: «Во время дебюта за рулем машины Ф3 на тестах в Хересе Никола продемонстрировал умение быстро адаптироваться в незнакомых условиях и выжимать из машины максимум.

Природная скорость сочетается в нем с огромной тягой узнавать новое и завидной серьезностью, а также необычной для столь юного возраста целеустремленностью.

Никола отлично подходит ART Grand Prix, мы выиграли титул с Виктором Мартеном и хотим благодаря сильному составу заложить базис, который позволит биться за победы с первых же гонок 2023 года».

Новый сезон молодежной серии стартует в начале апреля в Австралии.