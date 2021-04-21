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Формула 3 / Отчет о тестах

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

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Сразу двое россиян попали в десятку сильнеших по итогам среды, лучшее время показал дебютант Ф1 Виктор Мартенс

Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне

Для 19-летнего Мартенса – протеже Alpine F1 и прошлогоднего победителя Еврокубка Формулы Renault – предстоящий сезон станет первым в Ф3. О том, что француза можно считать одним из фаворитов, наглядно говорит его темп: в Барселоне гонщик MP Motorsport уехал от соперников на шесть десятых секунды. 

В тройку также вошли Джек Дуэн (Trident) и участник молодежной программы Mercedes Фредерик Вести, работавший с ART.

Как и на первых тестах в начале апреля, участие в заездах приняли двое россиян. Михаэль Белов (на фото) пилотировал машину команды Charouz и стал шестым, а еще один представитель программы SMP Racing Александр Смоляр из ART замкнул десятку лидеров.

Гонщики смогли нормально поработать на трассе лишь во второй половине дня, так как с утра асфальт «Каталуньи» оставался сырым после дождя. 

Заезды продолжатся в четверг, а новый сезон Ф3 стартует 7-9 мая на этой же трассе в рамках Гран При Испании.

Результаты тестов Формулы 3 в Барселоне, 21 апреля:

 
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Смоляр стал десятым по итогам тестов Ф3 в Австрии

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Смоляр стал десятым по итогам тестов Ф3 в Австрии
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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Александр Смоляр , Михаэль Белов
Автор Меган Уайт

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