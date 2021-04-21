Белов стал шестым на тестах Ф3 в Барселоне
Сразу двое россиян попали в десятку сильнеших по итогам среды, лучшее время показал дебютант Ф1 Виктор Мартенс
Для 19-летнего Мартенса – протеже Alpine F1 и прошлогоднего победителя Еврокубка Формулы Renault – предстоящий сезон станет первым в Ф3. О том, что француза можно считать одним из фаворитов, наглядно говорит его темп: в Барселоне гонщик MP Motorsport уехал от соперников на шесть десятых секунды.
В тройку также вошли Джек Дуэн (Trident) и участник молодежной программы Mercedes Фредерик Вести, работавший с ART.
Как и на первых тестах в начале апреля, участие в заездах приняли двое россиян. Михаэль Белов (на фото) пилотировал машину команды Charouz и стал шестым, а еще один представитель программы SMP Racing Александр Смоляр из ART замкнул десятку лидеров.
Гонщики смогли нормально поработать на трассе лишь во второй половине дня, так как с утра асфальт «Каталуньи» оставался сырым после дождя.
Заезды продолжатся в четверг, а новый сезон Ф3 стартует 7-9 мая на этой же трассе в рамках Гран При Испании.
Результаты тестов Формулы 3 в Барселоне, 21 апреля:
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Александр Смоляр , Михаэль Белов
|Автор
|Меган Уайт