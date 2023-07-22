Бедрин впервые в карьере поднялся на подиум Формулы 3

Перед стартом своего дебютного сезона в Ф3 Никита Бедрин рассказывал Motorsport.com, что считает своей главной задачей квалифицироваться в числе 12 лучших, чтобы затем использовать реверсивную решетку для достижения хороших результатов.

На шести первых этапах добиться своего 17-летнему белгородцу не удавалось, но на подсыхающей трассе в Венгрии он показал в пятницу 11-е время – благодаря которому в субботу получил право стартовать вторым.

И хотя гонщик Jenzer находился на грязной стороне решетки, он отлично начал движение и к первому повороту был уже на полкорпуса впереди обладателя поула Габриэле Мини. Итальянцу не помог даже внутренний радиус – Бедрин красиво объехал его по внешнему и возглавил гонку.

Правда, еще до старта Никита говорил, что обновленные шины Medium, которые Pirelli привезла в Будапешт, обещают сложности из-за быстрого износа. Так оно и вышло – уже после нескольких кругов стало видно, что машина россиянина скользит в поворотах.

Подотставший было Мини настиг лидера и в самом конце восьмого круга провел обгон, использовав DRS. При этом два гонщика уехали от соперников на шесть-семь секунд, и преследовавший их лидер сезона Габриэль Бортолето, застрявший на первых кругах за неуступчивым Кристианом Мэнселлом явно не имел темпа, чтобы сократить это отставание.

Однако спокойный ход гонки не нарушил Себастьян Монтойя. Юниор Red Bull после контакта с соперником остановился на трассе за пять кругов до финиша. Судьи выпустили машину безопасности и дали рестарт за три круга до финиша.

Бортолето использовал эту ситуацию, чтобы приблизиться к Бедрину. Финальный круг ознаменовался невероятной дуэлью двух молодых пилотов. И когда казалось, что Никита сможет удержаться вторым, его снесло с траектории в предпоследнем повороте – и бразилец проскочил-таки вперед.

Тем не менее, третий результат стал для белгородского гонщика лучшим со старта сезона и принес ему первый призовой кубок в Формуле 3. Ранее в его активе было всего одно заработанное очко.

Результаты субботней гонки Формулы 3 в Венгрии

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Габриэле Мини Hitech Pulse-Eight 33'38.243 2 Габриэль Бортолето Trident 4.292 3 Никита Бедрин Jenzer Motorsport 4.961 4 Пауль Арон Prema Racing 5.105 5 Оливер Гете Trident 8.239 6 Кристиан Мэнселл Campos Racing 8.862 7 Франко Колапинто MP Motorsport 9.942 8 Джонни Эдгар MP Motorsport 10.194 9 Грегуар Соси ART Grand Prix 10.367 10 Дино Беганович Prema Racing 11.087