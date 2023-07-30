14 обгонов за круг. Бедрин вновь поднялся на подиум Формулы 3
Верный выбор шин позволил россиянину добиться успеха на сыром асфальте в Спа
После того, как неделю назад в Венгрии Никита Бедрин впервые лидировал в гонке Ф3 и завершил ее третьим, многие поспешили объяснить такой результат белгородца хорошей позицией на реверсивной решетке.
Однако в Спа 17-летний пилот Jenzer вновь заявил о себе – теперь уже в главной гонке уик-энда. На подсыхающей трассе многие лидеры решили поставить для старта слики, тогда как Бедрин оказался в числе немногих пилотов, сделавших ставку на дождевую резину.
Ставка сыграла: с 18-го места на решетке Никита смог закончить первый круг четвертым, а вскоре поднялся на третье место, которое больше не уступил до финиша. Победителем стал другой новичок Тейлор Барнард – также благодаря верному выбору шин.
В субботу заезд Ф3 так часто прерывали выездами машины безопасности, что FIA сначала даже решила не давать за него очки – пилоты ни разу не проехали двух гоночных кругов подряд. Но в итоге баллы все же были начислены.
Победил впервые в сезоне Кайо Коллет, Бедрин пробился с 18-го места до 11-го.
Лидер сезона Габриэль Бортолето вообще не заработал за бельгийский уик-энд ни одного очка, и его огромное некогда преимущество над соперниками сократилось еще больше – впрочем, перед финалом в Монце Пол Арон все равно уступает бразильцу из Trident 38 баллов, отыграть которые едва ли реально.
Самое важное:
Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины
Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины Возвращение болтанки не убедило Mercedes изменить вектор развития машины
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа Как соперникам догнать Макса? Экс-пилот Ф1 предложил два способа
Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа
Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.