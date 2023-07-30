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Формула 3 / Спа Отчет о гонке

14 обгонов за круг. Бедрин вновь поднялся на подиум Формулы 3

Верный выбор шин позволил россиянину добиться успеха на сыром асфальте в Спа

Александр Кабановский
Автор:
Никита Бедрин, Van Amersfoort Racing

После того, как неделю назад в Венгрии Никита Бедрин впервые лидировал в гонке Ф3 и завершил ее третьим, многие поспешили объяснить такой результат белгородца хорошей позицией на реверсивной решетке. 

Однако в Спа 17-летний пилот Jenzer вновь заявил о себе – теперь уже в главной гонке уик-энда. На подсыхающей трассе многие лидеры решили поставить для старта слики, тогда как Бедрин оказался в числе немногих пилотов, сделавших ставку на дождевую резину. 

Ставка сыграла: с 18-го места на решетке Никита смог закончить первый круг четвертым, а вскоре поднялся на третье место, которое больше не уступил до финиша. Победителем стал другой новичок Тейлор Барнард – также благодаря верному выбору шин. 

В субботу заезд Ф3 так часто прерывали выездами машины безопасности, что FIA сначала даже решила не давать за него очки – пилоты ни разу не проехали двух гоночных кругов подряд. Но в итоге баллы все же были начислены. 

Победил впервые в сезоне Кайо Коллет, Бедрин пробился с 18-го места до 11-го.

Лидер сезона Габриэль Бортолето вообще не заработал за бельгийский уик-энд ни одного очка, и его огромное некогда преимущество над соперниками сократилось еще больше – впрочем, перед финалом в Монце Пол Арон все равно уступает бразильцу из Trident 38 баллов, отыграть которые едва ли реально.

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