14 обгонов за круг. Бедрин вновь поднялся на подиум Формулы 3

После того, как неделю назад в Венгрии Никита Бедрин впервые лидировал в гонке Ф3 и завершил ее третьим, многие поспешили объяснить такой результат белгородца хорошей позицией на реверсивной решетке.

Однако в Спа 17-летний пилот Jenzer вновь заявил о себе – теперь уже в главной гонке уик-энда. На подсыхающей трассе многие лидеры решили поставить для старта слики, тогда как Бедрин оказался в числе немногих пилотов, сделавших ставку на дождевую резину.

Ставка сыграла: с 18-го места на решетке Никита смог закончить первый круг четвертым, а вскоре поднялся на третье место, которое больше не уступил до финиша. Победителем стал другой новичок Тейлор Барнард – также благодаря верному выбору шин.

В субботу заезд Ф3 так часто прерывали выездами машины безопасности, что FIA сначала даже решила не давать за него очки – пилоты ни разу не проехали двух гоночных кругов подряд. Но в итоге баллы все же были начислены.

Победил впервые в сезоне Кайо Коллет, Бедрин пробился с 18-го места до 11-го.

Лидер сезона Габриэль Бортолето вообще не заработал за бельгийский уик-энд ни одного очка, и его огромное некогда преимущество над соперниками сократилось еще больше – впрочем, перед финалом в Монце Пол Арон все равно уступает бразильцу из Trident 38 баллов, отыграть которые едва ли реально.