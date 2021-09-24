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Формула 3 / Сочи Новости

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

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Причиной пересмотра результатов стал отказ системы датчиков

Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

Судьи Формулы 3 представили финальный протокол квалификации российского этапа. Из него следует, что времена, которые были зафиксированы электроникой на финальных минутах квалификационного заезда не учитываются. Это объясняется поломкой системы измерения времени датчиками на болидах.

Мы успели написать отчет о квалификации по тем данным, которые приводились в режиме официального лайф-тайминга. Теперь утверждается, что они не верны.

В итоге победителем квалификации признан претендент на чемпионский титул Джек Дуэн, который тем самым заработал четыре очка. таким образом он сократил отставание от лидера чемпионата Денниса Хаугера до 39 очков. За оставшиеся три гонки в Сочи пилот может заработать максимум 61 очко, и в теории Хаугер может стать чемпионом уже сегодня вечером, хотя сделать это теперь будет сложнее.

Россиянин Александр Смоляр показал седьмое место, а не 19-е, как ошибочно утверждалось ранее. На реверсивной решетке первой гонки он таким образом стартует шестым, а в третьей гонке – седьмым. Порядок старта по второй гонке определяется реверсом на 12 позиций от результатов первой гонки.

Первом вечернюю гонку Ф3 в Сочи начнет Виктор Мартинс, который показал 12-й результат. Правильные результаты квалификации выглядят так:

Позиция Гонщик Команда Время Отставание
1 Australia Джек Дуэн Italy Trident 1'54.514  
2 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 1'54.648 0.134
3 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 1'54.687 0.039
4 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'54.712 0.025
5 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 1'54.755 0.043
6 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 1'54.759 0.004
7 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 1'54.765 0.006
8 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'54.772 0.007
9 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'54.826 0.054
10 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 1'54.853 0.027
11 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 1'54.859 0.006
12 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 1'54.959 0.100
13 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 1'54.977 0.018
14 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'55.089 0.112
15 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 1'55.151 0.062
16 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 1'55.166 0.015
17 Germany Давид Шумахер Italy Trident 1'55.228 0.062
18 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 1'55.302 0.074
19 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 1'55.419 0.117
20 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 1'55.466 0.047
21 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 1'55.503 0.037
22 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 1'55.680 0.177
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 1'56.007 0.327
24 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'56.263 0.256
25 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 1'56.525 0.262
26 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 1'56.527 0.002
27 László Tóth Spain Campos Racing 1'56.600 0.073
28 Ido Cohen United Kingdom Carlin 1'57.029 0.429
29 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'57.164 0.135
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Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи

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