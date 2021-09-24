Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!
Причиной пересмотра результатов стал отказ системы датчиков
Судьи Формулы 3 представили финальный протокол квалификации российского этапа. Из него следует, что времена, которые были зафиксированы электроникой на финальных минутах квалификационного заезда не учитываются. Это объясняется поломкой системы измерения времени датчиками на болидах.
Мы успели написать отчет о квалификации по тем данным, которые приводились в режиме официального лайф-тайминга. Теперь утверждается, что они не верны.
В итоге победителем квалификации признан претендент на чемпионский титул Джек Дуэн, который тем самым заработал четыре очка. таким образом он сократил отставание от лидера чемпионата Денниса Хаугера до 39 очков. За оставшиеся три гонки в Сочи пилот может заработать максимум 61 очко, и в теории Хаугер может стать чемпионом уже сегодня вечером, хотя сделать это теперь будет сложнее.
Россиянин Александр Смоляр показал седьмое место, а не 19-е, как ошибочно утверждалось ранее. На реверсивной решетке первой гонки он таким образом стартует шестым, а в третьей гонке – седьмым. Порядок старта по второй гонке определяется реверсом на 12 позиций от результатов первой гонки.
Первом вечернюю гонку Ф3 в Сочи начнет Виктор Мартинс, который показал 12-й результат. Правильные результаты квалификации выглядят так:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отставание
|1
|Джек Дуэн
|Trident
|1'54.514
|2
|Клемент Новалак
|Trident
|1'54.648
|0.134
|3
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|1'54.687
|0.039
|4
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|1'54.712
|0.025
|5
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|1'54.755
|0.043
|6
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|1'54.759
|0.004
|7
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|1'54.765
|0.006
|8
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1'54.772
|0.007
|9
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1'54.826
|0.054
|10
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|1'54.853
|0.027
|11
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|1'54.859
|0.006
|12
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|1'54.959
|0.100
|13
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|1'54.977
|0.018
|14
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|1'55.089
|0.112
|15
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|1'55.151
|0.062
|16
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|1'55.166
|0.015
|17
|Давид Шумахер
|Trident
|1'55.228
|0.062
|18
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|1'55.302
|0.074
|19
|Маттео Наннини
|HWA AG
|1'55.419
|0.117
|20
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1'55.466
|0.047
|21
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|1'55.503
|0.037
|22
|Кайлен Фредерик
|Carlin
|1'55.680
|0.177
|23
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|1'56.007
|0.327
|24
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1'56.263
|0.256
|25
|Tijmen van
|MP Motorsport
|1'56.525
|0.262
|26
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|1'56.527
|0.002
|27
|László Tóth
|Campos Racing
|1'56.600
|0.073
|28
|Ido Cohen
|Carlin
|1'57.029
|0.429
|29
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|1'57.164
|0.135
|Полные результаты