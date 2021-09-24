Расстроились 19-му месту Смоляра на старте Ф3? Он уже 7-й!

Судьи Формулы 3 представили финальный протокол квалификации российского этапа. Из него следует, что времена, которые были зафиксированы электроникой на финальных минутах квалификационного заезда не учитываются. Это объясняется поломкой системы измерения времени датчиками на болидах.

Мы успели написать отчет о квалификации по тем данным, которые приводились в режиме официального лайф-тайминга. Теперь утверждается, что они не верны.

В итоге победителем квалификации признан претендент на чемпионский титул Джек Дуэн, который тем самым заработал четыре очка. таким образом он сократил отставание от лидера чемпионата Денниса Хаугера до 39 очков. За оставшиеся три гонки в Сочи пилот может заработать максимум 61 очко, и в теории Хаугер может стать чемпионом уже сегодня вечером, хотя сделать это теперь будет сложнее.

Россиянин Александр Смоляр показал седьмое место, а не 19-е, как ошибочно утверждалось ранее. На реверсивной решетке первой гонки он таким образом стартует шестым, а в третьей гонке – седьмым. Порядок старта по второй гонке определяется реверсом на 12 позиций от результатов первой гонки.

Первом вечернюю гонку Ф3 в Сочи начнет Виктор Мартинс, который показал 12-й результат. Правильные результаты квалификации выглядят так:



