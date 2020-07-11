Гонку Формулы 3 в Австрии остановили из-за дождя
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Перед появлением красных флагов лидировал Вести, Александр Смоляр сошел
Первая гонка Формулы 3 в Австрии была остановлена из-за многочисленных сходов на мокрой из-за дождя трассы. Пилоты смогли проехать только 13 кругов, после чего на трассе появились красные флаги и гонщики отправились в боксы.
В частности, с трассы вылетели россиянин Александр Смоляр, а также Роман Станек и Себастиан Фернандес.
На момент появления красных флагов в гонке лидировал Фредерик Вести, вторым шел Лирим Цендели, которого преследовал его соотечественник Дэвид Бекманн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Шпильберг
|Сессия
|Гонка 1
|Автор
|Сергей Иванов
Гонку Формулы 3 в Австрии остановили из-за дождя
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