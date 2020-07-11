Гонку Формулы 3 в Австрии остановили из-за дождя

Первая гонка Формулы 3 в Австрии была остановлена из-за многочисленных сходов на мокрой из-за дождя трассы. Пилоты смогли проехать только 13 кругов, после чего на трассе появились красные флаги и гонщики отправились в боксы.

В частности, с трассы вылетели россиянин Александр Смоляр, а также Роман Станек и Себастиан Фернандес.

На момент появления красных флагов в гонке лидировал Фредерик Вести, вторым шел Лирим Цендели, которого преследовал его соотечественник Дэвид Бекманн.