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Формула 3 / Шпильберг / Новость

Гонку Формулы 3 в Австрии остановили из-за дождя

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Гонку Формулы 3 в Австрии остановили из-за дождя
Автор:
, Редактор
11 июл. 2020 г., 09:05

Перед появлением красных флагов лидировал Вести, Александр Смоляр сошел

Первая гонка Формулы 3 в Австрии была остановлена из-за многочисленных сходов на мокрой из-за дождя трассы. Пилоты смогли проехать только 13 кругов, после чего на трассе появились красные флаги и гонщики отправились в боксы.

В частности, с трассы вылетели россиянин Александр Смоляр, а также Роман Станек и Себастиан Фернандес.

На момент появления красных флагов в гонке лидировал Фредерик Вести, вторым шел Лирим Цендели, которого преследовал его соотечественник Дэвид Бекманн.

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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 1
Автор Сергей Иванов

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