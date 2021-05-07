16-летний Себастьян Монтойя, родившийся и выросший в Майами – сын пилота, выигравшего семь гонок Формулы 1 и дважды победившего на знаменитой 500-мильной гонке в Индианаполисе. Он начал заниматься гонками очень рано, хотя Формула 1 далеко не всегда было его мечтой номер один.

«Честно говоря, когда я был маленьким, то больше любил мотокросс, – рассказал Себастьян Motorsport.com. – Мой дядя участвовал в таких соревнованиях и был заводским пилотом КТМ. Я восхищался им – но в семь лет впервые стартовал в гонке на картах. И с того момента картинг стал для меня главным. Конечно, на картинге на меня многие обращали особое внимание из-за моей фамилии».

Фото: Prema Powerteam

Монтойя-младший участвовал во многих соревнованиях по картингу, начиная с локальных турниров во Флориде и заканчивая чемпионатом мира. Само собой, при этом подростку пришлось много путешествовать и прикладывать немалые усилия, чтобы полноценно совмещать выступления в гонках с учебой.

«В прошлом году все проходило сравнительно легко, так как ситуация с вирусом позволила мне остаться в Европе, – продолжает Монтойя. – Но в предыдущие года, конечно, перелетов было очень много. Отец даже перевел меня из обычной школы на онлайн-обучение. И это было большим облегчением, ведь обычно из-за выступлений мне приходилось пропускать до ста школьных дней в год! Школа для меня никогда не была большой проблемой, но в любом случае мне стало легче».

В итоге в прошлом году Монтойя дебютировал в гонках формул в составе команды Prema Powerteam. Колумбиец отгонял весь сезон в итальянской Формуле 4, где стал 11-м, и проехал отдельные гонки в немецком чемпионате. Этот год молодой пилот проведет по схожей программе.

Photo by: Cody Schindel

«В целом в конце года у меня не было причин жаловаться, – заявляет Монтойя. – Конечно, в отдельных моментах можно было показать себя лучше. Но я всегда был быстр, а отдельные ошибки для новичка неизбежны. В целом все прошло хорошо, а в новом сезоне должно пройти еще лучше».

Монйтоя ни разу не смог подняться на подиум, в то время как его товарищи по команде, Габриэле Мини, Дино Беганович и Габриэль Бортолето, провели сезон лучше. Но нехватка опыта усложняла жизнь всем молодым пилотам.

«Ни один из нас толком не понимал, что нас ждет – и поэтому нам приходилось нелегко. На предсезонных тестах у каждого из нас лучшим становился круг, который нам самим казался невероятно медленным. Попытка ускориться приводила к тому, что время на круге падало. И мы не могли понять, в чем причина. Круг, на котором ты, по ощущениям, должен был всем проиграть три секунды, оказывался лучшим. А круг, казавшийся великолепным, наоборот, приносил ужасное время».

Photo by: Sutton Images

«Так что, было непросто. Впрочем, скорость у парней все же была. Например, Бортолето был очень силен на мокрой трассе, а Мини поражал своей стабильностью. Так что, им оставалось только работать и прогрессировать».

Неудивительно, что цель на нынешний сезон у колумбийца проста: «Нам надо показать те результаты, которых мы не показали в прошлом году. Скорость в прошлом году была. Если я все правильно помню, в 21-й гонке в Италии и 6-ти гонках в Германии я показал лучшие времена на круге. Это неплохо. Темп у меня был, но мне не хватало опыта и в квалификациях удавалось далеко не все. Но в этом году, думаю, все пойдет получше. По крайней мере, на тестах мы сделали заметный шаг вперед.

Целью себе мы ставим титул. Если ты не стремишься к победам в гонках и чемпионатах, вообще нет смысла выходить на старт. Но чтобы иметь шансы на титул, надо в первую очередь выступать стабильно».

Photo by: Cody Schindel

Как и все остальные юные пилоты, сейчас Себастьян мечтает о выступлении в самом престижном и популярном гоночном чемпионате мира. «Я всегда хотел попасть в Формулу 1, – говорит Монтойя, представители которого уже вели переговоры с представителями нескольких программ подготовки молодых гонщиков. – Одно время, правда, я хотел видеть себя в IndyCar, где гораздо больше пилотов, чем в Ф1, может претендовать на победы и титулы.

Так что, целью себе ставлю Формулу 1. Но я не готов заявлять, что кроме Ф1 нигде выступать не хочу. Гонка в Ле-Мане, IndyCar, может быть, даже ралли-кросс или NASCAR... Я буду готов заявить о себе в любом крупном чемпионате, где смогу получить шансы на победу».

Photo by: Cody Schindel

Пока же колумбиец пилотировал лишь вирутальный болид Формулы 1, готовясь к новому сезону с помощью компьютерного симулятора: «Я нередко играю в F1 2020. Правда, обычно выбирают автомобиль Формулы 2, так как им тяжелее управлять. Тяжелее, но в каких-то моментах и веселее». Не обходит юный пилот стороной и самые известные игры из портфеля Motorsport Games: «Как-то я заехал в офис Motorsport.com в Майами и получил в подарок NASCAR Heat 5. В результате я играл 8 часов подряд! Толком поспасть не удалось, но было очень весело».

При этом порой в виртуальной реальности Себастьяна ждут неожиданные встречи: «Как-то раз я гонялся на трассе в Спа на прототипах Sauber C9 и не на шутку сцепился с одним из соперников. Он ошибся в Бланшимоне и подпустил меня очень близко. Мы ударились колесами в последней шикане, ударились колесами в первом повороте, после Красной Воды я разогнался в слип-стриме и вышел вперед... но на торможении перед Лекомб он наподдал мне сзади! Я был очень-очень зол – а уж как я разозлился, когда узнал, что это был отец!..»

Photo by: Eric Gilbert