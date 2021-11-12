Завтра – 3-й этап Виртуальной серии «Ле-Ман». С участием российского пилота Формулы 3

Главным событием ближайшего уик-энда в мире виртуальных гонок станет соревнование «8 часов Нюрбургринга» – 3-й этап Виртуальной серии «Ле-Ман», которую совместно проводят Motorsport Games и французский Западный автоклуб.

Субботняя гонка примечательно сразу несколькими моментами. Во-первых, 21-километровая Северная петля знаменитой немецкой трассы (а гонка пройдет на цифровой копии именно этого трека) стоит особняком на фоне всех автодромов. Задачу пилотам усложняют и большая длина круга, на котором насчитывается больше ста поворотов, и сложный рельеф, и небольшое расстояние до отобойников.

Во-вторых, 8-часовой заезд будет самым длинным в основной части турнира – который, напомним, является своего рода отбором к запланированным на январь (в рамках выставки Autosport International в британском Бирмингеме) виртуальным «24 часам Ле-Мана».

В-третьих, среди 114 профессиональных гонщиков и киберспортсменов, сведенных в 38 экипажей, впервые в этом сезоне будет и российский спортсмен – уже известный своими выступлениями на виртуальных трассах гонщик программы SMP Racing Александр Смоляр. Напомним, главной сферой приложения усилий для Александра был чемпионат Формулы 3, который россиянин закончил на 6-м месте в общем зачете.

Примечательно, что на время этапа LMVS боссом россиянина станет экс-пилот Формулы 1 Ромен Грожан. Француз является одним из основателей команды TESLA R8G Esports, за экипаж которой (на BMW M8 класса GTE под номером 888) будет выступать Александр.

Первые два этапа киберспортивного чемпионата по гонкам на выносливость запомнились увлекательным и малопредсказуемым ходом заездов с плотной борьбой в обоих классах (LMP2 и GTE). Лидером серии сейчас является экипаж прототипа под номером 4 команды Floyd ByKolles Burst. Однако экипаж Team Redline под номером 123 (в его составе, в частности, пилот IndyCar Феликс Розенквист и чемпион rFactor2 Formula Pro Series Боно Хьюз) уступает лидерам всего 2 очка. А в категории GTE экипажи Porsche Esports под номером 91 и BMW Team Redline под номером 71 и вовсе делят первую строчку: в предыдущих этапах они по разу финишировали первым и вторым. Впрочем, расклад может весьма резко измениться – ведь по итогам 8-часовой гонки участники получают больше очков, чем по итогам более коротких заездов.

Ранее в заездах LMVS участвовали такие известные гонщики как экс-чемпион Ф1 Дженсон Баттон, экс-пилот Ф1 Стоффель Вандорн, недавно ставший чемпионом IndyCar Алекс Палоу или знакомый по выступлениям в Формуле 2 Луи Делетраз.

Следить за ходом гонки на всем ее протяжении (и в сопровождении русскоязычного комментария) можно будет с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» (начало трансляции в 15:30). Телеканал «Моторспорт.ТВ» также подключится к освещению заезда – по окончании квалификаций MotoGP в Валенсии.