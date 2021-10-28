Заводите ваши моторы! NASCAR 21: Ignition официально вышла, сыграть можно уже сегодня

Майами, Флорида – 28 октября 2021. Компания Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик игровых продуктов, издатель и поставщик киберспортивных экосистем для официальных гоночных серий со всего мира, сегодня объявила об официальном выходе NASCAR 21: Ignition, сыграть в которую можно уже сейчас. Новейшая часть официально лицензированной NASCAR игровой франшизы доступна для Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, и PC в магазине Steam. Для Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S игра поставляется с возможностью бесплатного обновления после запуска, а для других игроков – с бесплатными обновлениями.

NASCAR 21: Ignition доступна в Стандартном и Чемпионском изданиях. Игроки, которые приобретут Чемпионское издание, получат возможность открыть Билла Эллиотта как персонажа игры со своими схемами раскраски и карьерными бонусами, а также получить сезонный пропуск, включающий все три пакета DLC. Сезонный пропуск откроет доступ к дополнительным ливреям и еще трем легендарным гонщикам NASCAR.

“NASCAR 21: Ignition запущена, и мы рады поделиться нашей игрой с фанатами, – заявил Дмитрий Козко, глава Motorsport Games. – Наша команда вложила в игру всю свою страсть, добавив туда такие элементы как движки Unreal Engine и rFactor physics, чтобы создать наиболее аутентичный, реалистичный и динамичный симулятор NASCAR за всю историю. Игроки в самом деле смогут почувствовать себя пилотами за рулем гоночных машин и насладиться славой победителей в NASCAR 21: Ignition.”

“Запуск NASCAR 21: Ignition знаменует собой следующий виток эволюции видеоигр для консолей и появляется ровно в момент наибольшей борьбы за титул в чемпионате, – отмечает Ник Ренд, управляющий директор отдела игр и киберспорта в чемпионате NASCAR. – Базируясь на движке Unrial Engine от Epic, Motorsport Games создала множество новых элементов кастомизации, позволяя игрокам внести собственный вклад в NASCAR.”

NASCAR 21: создана и распространяется компанией Motorsport Games и базируется на технологиях Unreal Engine и движке rFactor physics от Studio 397. Одновременное использование Unreal Engine и rFactor physics позволяет добиться более аутентичного восприятия вождения, многоплановости игры между разными участниками, динамичного искусственного интеллекта и первоклассных визуальных эффектов. NASCAR 21: Ignition включает официальных пилотов, команды, и трассы чемпионата 2021 NASCAR Cup Series, обещая видеообзоры превью к гонкам и самих гонок уровня телетрансляций. За комментарии к трансляциям отвечает MRN Radio, которое является официальным "голосом" NASCAR. Создатели также "отсканировали" участвующих в серии пилотов, чтобы дать наиболее реалистичное представление об гонщиках, трассах и трибунах.

Версия игры этого года выходит с новыми дополнениями и апгрейдами, базируясь на достижениях предыдущих релизов. Motorsport Games разработала совершенно новый инструмент Paint Booth, позволяющий окрашивать автомобили в самые разные цветовые схемы NASCAR и украшать их номерами культовых пилотов. Игроки также имеют возможность выбирать несколько режимов, таких как Play Now, Career Mode, и Online Multiplayer.

Клиенты могут купить игру на физическом носителе или загрузить ее через PlayStation Store, Xbox Store, или Steam.

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