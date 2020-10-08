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Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди

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Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Автор:
, ответственный редактор

Экспертам предстоит выяснить, чья ошибка привела к трагическому происшествию на шоссе близ Сиены

19 июня Алессандро Дзанарди был госпитализирован с тяжелыми травмами головы после дорожной аварии во время любительской велогонки. Экс-пилот Ф1, чемпион серии ChampCar и четырехкратный победитель Паралимпиады управлял байком с ручным приводом и столкнулся с тяжелым грузовиком.

Пока сам Алекс продолжает непростую реабилитацию, суд Сиены приступил к рассмотрению вопроса о виновнике аварии. 

Прокуратура и сторона защиты водителя, Марко Чьяччи, настаивают, что гонщик отвлекся от управления и выехал с велосипедной дорожки на полосу движения. Семья Дзанарди утверждает, что это грузовик пересек линию разметки и оказался там, где находиться не должен. 

Свидетельств очевидцев, фото или видео в деле нет, потому по поручения прокурора Сиены Серены Мениччини дать ответ на сложный вопрос предстоит экспертам. 

Пока стороны сходятся лишь в том, что заметив опасную близость большегруза, Алекс попытался уйти от него, но его байк занесло, из-за чего Дзанарди получил удар колесом по голове. 

После серии операций в Университетском госпитале Сиены Дзанарди перевезли в миланский госпиталь Сан-Раффаэле, однако вскоре его состояние ухудшилось. Сейчас, по словам докторов, Дзанарди реагирует на визуальные образы и звуки, однако реабилитация проходит сложно и может потребовать новых вмешательств. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Общая информация
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Франко Нуньес

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