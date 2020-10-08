Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Экспертам предстоит выяснить, чья ошибка привела к трагическому происшествию на шоссе близ Сиены
19 июня Алессандро Дзанарди был госпитализирован с тяжелыми травмами головы после дорожной аварии во время любительской велогонки. Экс-пилот Ф1, чемпион серии ChampCar и четырехкратный победитель Паралимпиады управлял байком с ручным приводом и столкнулся с тяжелым грузовиком.
Пока сам Алекс продолжает непростую реабилитацию, суд Сиены приступил к рассмотрению вопроса о виновнике аварии.
Прокуратура и сторона защиты водителя, Марко Чьяччи, настаивают, что гонщик отвлекся от управления и выехал с велосипедной дорожки на полосу движения. Семья Дзанарди утверждает, что это грузовик пересек линию разметки и оказался там, где находиться не должен.
Свидетельств очевидцев, фото или видео в деле нет, потому по поручения прокурора Сиены Серены Мениччини дать ответ на сложный вопрос предстоит экспертам.
Пока стороны сходятся лишь в том, что заметив опасную близость большегруза, Алекс попытался уйти от него, но его байк занесло, из-за чего Дзанарди получил удар колесом по голове.
После серии операций в Университетском госпитале Сиены Дзанарди перевезли в миланский госпиталь Сан-Раффаэле, однако вскоре его состояние ухудшилось. Сейчас, по словам докторов, Дзанарди реагирует на визуальные образы и звуки, однако реабилитация проходит сложно и может потребовать новых вмешательств.
Читайте также:
Предыдущая новость
Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Общая информация
|Пилоты
|Алекс Дзанарди
|Автор
|Франко Нуньес