За виртуальными «24 часами Ле-Мана» будут следить зрители по всему миру

Майми, Флорида - 14 января 2022 - Ряд крупных телеканалов и видеосервисов, в том числе американский Motor Trend и Eurosport на территории Европы и Азии, в ближайшие выходные, 15 и 16 января, покажет в прямом эфире виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана», финальное событие в рамках LMVS – Виртуальной серии «Ле-Ман», организованной совместно компанией Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) и Западным автоклубом (ACO).

В течение двух дней событие будет освещаться в рамках специального телешоу, которое будет выходит в прямой эфир из студии в Париже. На связи со зрителями будут ведущий комментатор чемпионата WEC Мартин Хавен, эксперты в сфере сим-рейсинга Крис Маккарти и Льюис Макглейд, комментатор Бен Костандурос и репортер Хейли Эдмондс. Помочь зрителям посмотреть на происходящее глазами пилота сможет Алекс Брандл, принимавший участие и в реальных, и в виртуальных «24 часах Ле-Мана», а до этого выступавший в Формуле 2 и Формуле 3.

В гонке примут участие 200 спортсменов, представляющие 39 стран и входящие в составе 50 экипажей. И неудивительно, что соревнования вызвали интерес у вещателей из множества стран.

Eurosport покажет зрителям в Европе и Азии мероприятие в полном объеме с помощью сервиса Eurosport Player, также из любой точки мира следить за происходящим можно будет с помощью Motorsport.tv. Также на протяжении всех 24 часов событие будет освещать на таких европейских платформах как L’Equipe Live во Франции, Sport 10 и RTBF Auvio в Бельгии, Viaplay в Швеции, Норвегии и Финляндии. Sport 1 вечером в воскресенье покажет зрителям в Германии, Австрии и Швейцарии 44-минутную программу о событии, потенциальная аудитория которой может составить 72 миллион человек.

Motor Trend в полном объеме покажет гонку в США на своей ОТТ-платформе, в то время как Star+ даст возможность следить за событием зрителям в Латинской Америке и Бразилии. SuperSport DStv будет освещать событие в прямом эфире с помощью своих гоночных каналов, ориентированных на африканскую аудиторию.

Наконец, прямая трансляция события будет вестись в аккаунтах АCO и чемпионата FIA WEC в социальных сетях и на официальном сайте LMVS (www.lemansvirtual.com). Трансляция начнется в 15:30, а традиционный взмах французского флага даст старт заезду в 16:00 по московскому времени.