WRC открывает свой канал на платформе Motorsport.tv

Лондон, 4 декабря 2020 года. Чемпионат мира по ралли стал очередным партнером Motorsport Network, накануне финального этапа запустив посвященный турниру канал на ОТТ-платформе Motorsport.tv.

Новый канал даст 56-миллионной аудитории платформы доступ к наиболее свежим новостям и наиболее зрелищным видео, рассказывающим о событиях на трассах чемпионата мира. В частности, в ближайшие дни зрители смогут следить за борьбой за чемпионский титул по ходу Ралли Монца.

Уже существующая аудитория WRC и новые зрители смогут оценить уникальный контент, снятый на культовых этапах чемпионата – таких как Ралли Монте-Карло, Ралли Сафари в Кении и Ралли Япония.

Став партнером Motorsport Network, WRC последовала примеру целого ряда гоночных команд и чемпионатов (Mercedes, Audi, NASCAR, BTCC), объявивших о создании своих каналов на Motorsport.tv за последние четыре месяца. Столь активное развитие платформы демонстрирует соответствие Motorsport Network запросам как аудитории, так и ключевых игроков гоночной индустрии.

Йона Зибель, управляющий директор компании-промоутера WRC: «WRC продолжает развивать цифровые каналы коммуникации с аудиторией, и новый проект поможет познакомить аудиторию Motorsport Network с самыми яркими и зрелищными аспектами WRC. Канал на Motrosport.tv дополнит сайт WRC.com, стриминг-платформу WRC+ и наши аккаунты в соцсетях и станет новым эффективным инструментом контакта с аудиторией».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Мы чрезвычайно рады тому, что WRC запустила свой канал на Motorsport.tv и вошла в контакт с нашей огромной аудиторией. В нашей архивной библиотеке есть немало фото и видео, связанных с ралли – в частности, с эпохой группы В, которая до сих пор активно обсуждается болельщиками. Мы вдохновлены партнерством с таким популярным чемпионатом, как WRC. Вдохновлены возможностью увеличить число поклонников мирового ралли, а также сделать Motorsport.tv платформой для поклонников всех гоночных дисциплин».